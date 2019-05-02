Кроссовки с бусинами и сумка-трансформер. Что модно носить этим летом?

По летящей походке и горящему взгляду! Весеннее солнце – автор её нежного румянца, а источник безупречного вкуса – компания «Марко». В модном топ-листе девушки-весны самые актуальные аксессуары и модели обуви: экстравагантные босоножки, мягкие лоферы, удобные кроссовки, туфли-лодочки насыщенных оттенков.

Марина Пушкарёва, старший художник-модельер обувного холдинга «Марко»:

В моде оттенки красного, фиолетового, сливового, сиреневого, винные цвета. Появляется новый тренд – состаренное золото или антик. Тесьма с надписью в нынешнем сезоне представлена в одежде, обуви и аксессуарах. В нашей коллекции она присутствует в босоножках, полуботинках и лоферах.