Кроссовки с бусинами и сумка-трансформер. Что модно носить этим летом?
По летящей походке и горящему взгляду! Весеннее солнце – автор её нежного румянца, а источник безупречного вкуса – компания «Марко». В модном топ-листе девушки-весны самые актуальные аксессуары и модели обуви: экстравагантные босоножки, мягкие лоферы, удобные кроссовки, туфли-лодочки насыщенных оттенков.
Марина Пушкарёва, старший художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
В моде оттенки красного, фиолетового, сливового, сиреневого, винные цвета. Появляется новый тренд – состаренное золото или антик. Тесьма с надписью в нынешнем сезоне представлена в одежде, обуви и аксессуарах. В нашей коллекции она присутствует в босоножках, полуботинках и лоферах.
Этой весной дам ожидает модное возвращение – миниатюрные каблучки Kitten heels и мюли в стиле пин-ап. Настоящую любовь к винтажу дизайнеры «Марко» транслируют и в моделях туфель с квадратным и острым носиком. Набирает обороты fashion lifestyle – удобные кроссовки, не лишенные кокетства.
Бусины, стразы и даже вставки из кружева – вот что значит спорт-шик. Современные дышащие синтетические материалы, в тандеме с натуральными, позволяют создавать настоящие шедевры.
Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» обувного холдинга «Марко»:
Туфли открытые на среднем каблучке представлены в разной цветовой гамме, где-то с перламутровым блеском, металлическим эффектом. Также активно используем принты, в частности, горошек, клетка – это выглядит очень стильно.
Роскошная обувь – повод для праздника. Бренд «Браво» представляет капсульную коллекцию «Фэшн долл» – для особых случаев и торжеств. Сияние и блеск превратит юную деву в королеву выпускного бала.
Марина Пушкарёва:
Очень много операций выполняется вручную: обтяжка каблука, наклеивание страз, затяжка заготовки на колодку. Поэтому данная коллекция выходит относительно небольшим тиражом.
Модную пару красивой обуви составит правильно подобранный аксессуар. Компания «ВитМа» холдинга «Марко» в этом деле – лучший эксперт. Разнообразные формы, цвета и фактуры – коллекция отражает все современные тренды.
Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «ВитМА» обувного холдинга «Марко»:
Коллекция «ВитМа» разрабатывалась в поддержку коллекции обуви «Марко». Поэтому здесь можно найти одинаковые сочетания цветов и стилистические одинаковые направления. Это, конечно, светлая цветовая гамма, начиная от белого, пудрового, бежевого, серого и их сочетания. Самые разнообразные конструкции – это портфели, мини-портфели, сумки-сэтчелы, деловые сумки. Для молодёжи мы предлагаем оригинальные модели сумок-трансформеров. Это маленькая сумка, которая превращается в поясную сумку.