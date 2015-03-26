Кристи Бринкли шокировала общественность внешним видом: в 61 она выглядит на 30

Новости США. Кристи Бринкли – американская модель, Пенелопа Грейбридж из сериала «Дурнушка Бетти». Недавно Кристи отпраздновала 61-й день рождения. За свою карьеру она успела попробовать себя в разных ипостасях. Была и фотографом, и иллюстратором, и певицей. До сих пор она входит в ТОП самых востребованных моделей мира.





Но самым главным достижением Бринкли считает своих детей. Она трижды мама. Старшей дочери Алексе – 28, сыну Джеку – 18, и дочери Сейлор Бринкли – 15 лет.







Кристи Бринкли (в интервью The Telegraph):

Я родилась в середину эпохи бэби-бума. Мое поколение уверено, что 60 – это новые 30! Мы не подстраиваемся под стандарты, а сами создаем тот мир, в котором хотим жить.

С 13-ти лет Бринкли является убежденной вегетарианкой. Овощи, фрукты и молочные продукты. Обязательно – ежедневно съедать продукты разных цветов, чтобы получить все нужные организму витамины. Но это не значит, что у Кристи нет сладостей. Она обожает сладкое! В меню Кристи есть и шоколадное мороженое, правда, оно должно быть натуральным. На завтрак она предпочитает цельнозерновую кашу с добавлением ягод, на обед – зеленый салат, а на ужин – любимая паста.





Кристи Бринкли:

Мои перекусы – это дыня и грецкие орехи. Если я жажду что-то сладкое, то буду пить холодную кокосовую воду или есть банановые чипсы.



Кристи Бринкли уверена, что правильный макияж и небольшие секреты красоты делают свое дело. Кроме того, Кристи не может жить без наращенных прядей.