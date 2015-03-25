«Мисс Япония» раскритиковали за «неяпонскую» внешность

Новости Японии. 20-летняя Ариана Миямото выиграла конкурс красоты в Японии и представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Как только корона королевы красоты украсила голову девушки, на нее обрушился шквал критики.

Интернет-пользователи из Японии в социальных сетях выражают недовольство тем, что победительницей стала «ненастоящая японка». Их претензия заключается в том, что темнокожая длинноногая красавица сильно отличается от обычных жительниц Страны восходящего солнца.

Девушка родилась в Нагасаки (город в Японии), училась в США, а затем вернулась на родину. Мать девушки – коренная японка, ее отец – афроамериканец.