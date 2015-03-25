«Мисс Япония» раскритиковали за «неяпонскую» внешность

Новости Японии. 20-летняя Ариана Миямото выиграла конкурс красоты в Японии и представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Как только корона королевы красоты украсила голову девушки, на нее обрушился шквал критики.
Новости Японии. 20-летняя Ариана Миямото выиграла конкурс красоты в Японии и представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Как только корона королевы красоты украсила голову девушки, на нее обрушился шквал критики.
Интернет-пользователи из Японии в социальных сетях выражают недовольство тем, что победительницей стала «ненастоящая японка». Их претензия заключается в том, что темнокожая длинноногая красавица сильно отличается от обычных жительниц Страны восходящего солнца.
Девушка родилась в Нагасаки (город в Японии), училась в США, а затем вернулась на родину. Мать девушки – коренная японка, ее отец – афроамериканец.
Миямото на нападки недоброжелателей старается не реагировать. Девушка считает, что общественность не должна быть настолько критично настроена против ее внешнего облика, ведь в душе Ариана – японка.
Красавица признается, что противостоять негативу ей помогает история Марайи Керри.
Ариана Миямото, победительница конкурса «Мисс Япония»:
Она тоже столкнулась с расовыми барьерами, как и я сейчас. Но она все преодолела и стала звездой мирового масштаба.
История конкурсов красоты знает немало скандальных историй. Из недавнего: финал конкурса красоты «Мисс Амазонка», который проходил в Бразилии, закончился скандалом. Стоило победительнице повернуться спиной к другим конкурсанткам во время церемонии награждения, как на девушку накинулась разгневанная вице-мисс, сорвала корону и швырнула её на пол. После чего выругалась и покинула подиум. Чуть позже девушка пояснила: соперница заслужила к себе именно такого отношения, потому что титул не выиграла, а купила.