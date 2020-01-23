«Вне зависимости от сезона любую группу товаров». Что можно купить в магазинах «Марко»

Европейская зима уже стала нормой для Беларуси. Но и внезапно нагрянувшие морозы нам не страшны. Главное, чтобы ноги были в тепле.

Продажи за два дня составили тысячи пар. Открытие нового магазина «Марко» – всегда праздник: помимо обновки, каждый покупатель получает еще и подарок. Торговый объект на проспекте Текстильщиков, 24 в Орше – уже второй в городе. На отечественный бренд здесь большой спрос. Первые часы работы – и такой аншлаг: в премьерный день свою пару нашли более 600 человек.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Город динамично растущий и, конечно, сегодня потребности жителей растут. Открывается не просто магазин, который удовлетворит потребности жителей Орши, но открывается магазин нашего отечественного производителя, который производит надежную, комфортную и замечательную обувь.

Порядка 500 квадратных метров и свыше 1.200 моделей женской, мужской и детской обуви. Среди них и линейка премиум-класса «Браво» – модели классического итальянского стиля. Есть модные решения и для проблемных ножек. Например, коллекция «Марко Comfort» с расширенной носочной частью, увеличенной полнотой голенища и функциональными элементами для максимального удобства. Грубые ботинки, бабл-подошва, цепи и заклепки – сюда стоит заглянуть и молодежи.

Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора холдинга «Марко»:

Развитие ритейла – одно из стратегических основных направлений на сегодняшний день развития компании, поэтому мы сегодня активно работаем над открытием новых магазинов и открытием магазинов формата «4 сезона», где вы можете увидеть и купить вне зависимости от сезона любую группу товаров.

Холдинг «Марко» все больше делает упор на мультибрендовые площадки. Крупные магазины позволяют составить так называемые «тотал луки»: к натуральным сапожкам тут же можно подобрать парную сумку «Витма», дополнить образ шикарной шубкой и головным убором «LUXURY FOX».

Ирина Мартинович, начальник управления торговли и услуг Оршанского райисполкома:

Обувь «Марко» ценится не только в нашем городе, но и на всем белорусском рынке, и в том числе и за границей. Еще большой плюс – здесь появились изделия из меха, потому что многим оршанцам приходилось ехать в Витебск, чтобы посетить магазин и приобрести себе какое-то изделие из меха.

В магазинах «Марко» праздники продолжаются. «Тариф Новогодний» радует скидкой до 70%, минус 30% – на зимнюю обувь. Еще больше выгодных приобретений покупатель получает с картой рассрочки. Сервис «Марко» стал еще удобнее, а фирменная сеть – шире: магазин в Оршанском районе – 85-ый в стране. Сотый обещают открыть в ближайшие пару лет.