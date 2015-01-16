Карина Галстян, дизайнер одежды: Лучше присматриваться к классике – эти вещи будут популярны и актуальны всегда

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает модный дизайнер Карина Галстян.

Карина Галстян – белорусский дизайнер одежды. Создает свои коллекции с 2009 года. Неоднократный участник и лауреат многих международных фестивалей и конкурсов моды, в том числе в Германии, Швеции, Австрии, Бельгии. Финалистка благотворительного фонда «Русский силуэт». Стажировалась в школах моды Германии и Бельгии. Замужем, воспитывает дочь.

Белорусская зима – это передышка для моды или поиск каких-то новых путей? Как быть модным зимой?

Карина Галстян:

Нет, конечно, зима – это не передышка. Когда на улице серость и холод, нужно по максимуму себя баловать и находить красивое даже в эту пору года. Можно обыгрывать свой образ за счет аксессуаров: вязаные снуды, шапки либо, например, в моей прошлой коллекции были вязаные капары. Это делает образ очень женственным, и в то же время тепло, нигде не продувает. Также можно «играть» с пальто. Сейчас очень популярны объемные пальто.

Как совместить эту грань между комфортом и красотой зимой?

Карина Галстян:

Например, если вы хотите одеть легкое платье, шелковое какое-то, нежное, тогда нужно подумать о верхней одежде, как вам утеплиться сверху. Если, наоборот, у вас теплое вязаное платье, уютное, то тогда может быть более облегченный верх. И вот за счет этих комбинаций можно создавать стильный образ. Так же обувь.

Сейчас модно говорить о капсульном гардеробе. А что зимой должно входить в такую капсулу?

Карина Галстян:

Я считаю, это, конечно, пальто, сапоги. Притом они должны быть удобные, так как у нас достаточно скользко. И даже если нужно дойти до машины или от машины, тем не менее нужно быть осторожным. Потому что гололед у нас – частое явление.

А уги? Как вообще дизайнеры относятся?

Карина Галстян:

Начнем с того, что это вредно для здоровья: для осанки и для самой стопы. К тому же достаточно неэстетично.

Чем можно заменить, чтобы было и удобно, как в угах, но и красиво?

Карина Галстян:

Сейчас очень популярны сапоги в таком мужском стиле, военном, с какими-то ремнями. Они могут быть на плоском ходу либо на небольшом широком каблуке. Это будет удобно, актуально, не будет вредить здоровью и эстетическому восприятию.

А зима и цвет – что должно быть? Вы за яркие цвета или за натуральные?

Карина Галстян:

Я вообще за настроение. Нужно чувствовать себя, как у тебя настроение, потому что чтобы вводить яркий цвет зимой, нужно внутренним быть к этому готовым, когда вокруг все серое. Ты должен быть готов к тому, что будешь очень сильно выделяться. Возможно, стоит больше присмотреться к более спокойным оттенкам, чтобы гармонировать со всем окружающим миром.

Ваша коллекция – замечательные гранатовые принты. А какие зимой могут быть принты?

Карина Галстян:

Например, в моей прошлой коллекции у меня был принт, который повторял морозные узоры на стеклах, которые появляются зимой. Коллекция называлась «Герда». Это была моя интерпретация. Ведь благодаря кристаллизации вода на окнах застывает, эти узоры напоминают какую-то волшебную сказку, что-то такое из детства. Такие принты были у меня. В принципе, они могут быть разнообразны. Сейчас дизайнеры даже активно цветочный принт используют зимой, то есть сейчас уже каких-то табу не существует.

Вы как дизайнер как относитесь к черному маленькому платью? Может быть, что бы вам хотелось, чтобы из ваших вещей вошло в историю?

Карина Галстян:

Я положительно отношусь, естественно. Так как это такой предмет гардероба, который необходим каждой женщине, чтобы чувствовать себя миниатюрной, изящной и в то же время элегантной.

Вариация от Карины Галстян какая была бы черного платья? Что бы вы добавили, может быть, по фактуре, по форме, по ткани?

Карина Галстян:

Над этим надо подумать, но я люблю искать какие-то новые решения в крое. Возможно, там была бы какая-то оригинальная форма рукава либо низа. Может быть, какой-то небольшой ассиметричный элемент. Вариаций может быть много. Черное платье тем и хорошо, что в нем, как, грубо говоря, в черном квадрате можно находить какие-то новые решения.

Как вы стали дизайнером одежды?

Карина Галстян:

Я с детства рисовала, потом училась в художественной школе. И всегда было понятно, что я пойду в какую-то творческую профессию. Но меня тянули разные области дизайна. Я не была уверена, что пойду именно в одежду, хотя изначально она меня очень притягивала.

То есть изначально вы художник?

Карина Галстян:

Да, художник, но к дизайну меня тоже тянула. Я думаю про дизайн интерьера до сих пор. Но одежда как-то ближе именно к душе. Потому что я девушка, мне проще найти в этом себя. Там очень много средств выразительности, которые можно использовать.

Что вам пришлось освоить? Потому что сейчас огромное количество дизайнеров, которые просто приносят портному листики и говорят: «Нам такое платье, только пусть зелененькое будет, например».

Карина Галстян:

Я закончила Академию искусств на дизайнера-модельера. Все навыки шитья, технологии, конструирования, эскизы.

Для вас абсолютно не проблема сесть самой за швейную машинку, все выкроить?

Карина Галстян:

Конечно.

Помогают, вообще, портные какие-то при создании коллекции?

Карина Галстян:

Конечно. Необходимо обращаться именно к профессионалам, так как по образованию я именно художник-модельер, а не конструктор-технолог. Я знаю какие-то азы. Но необходимо консультироваться со специалистами, обсуждать, как твоя идея, даже самая невероятная, может грамотно воплотиться именно с профессиональной точки зрения.

А вы чужие коллекции смотрите?

Карина Галстян:

Я смотрю, но не в процессе подготовки своей коллекции. Либо после, либо за какой-то большой промежуток времени, чтобы не сбивать себя с мысли. Но обсудить нужно, так как мы живем в развивающемся мире, нужно видеть, какие идут тенденции, к чему идут. Именно оценивать с точки зрения того, как человек мыслил, когда создавал эту одежду. То есть не просто, как красивое платьице, а ты видишь, что человек закладывал в идею, откуда он шел, какой был у него первоисточник.

Есть какая-то вещь, которую вы хотели, чтобы вошла в историю? Может, что-то определенное, совсем личное, придуманное?

Карина Галстян:

Я о таком пока что не задумываюсь. Мне пока интересно просто творить и постоянно создавать что-то новое.

Для кого? Кто ваш покупатель?

Карина Галстян:

Мои покупатели абсолютно разные: и девушки, женщины. Возрастная категория достаточно обширная. То есть я не ограничиваю себя в этом плане.

Люди на улицах вам нравятся? Не хочется иногда переодеть кого-то, поменять что-то местами, какие-то аксессуары?

Карина Галстян:

Переодеть, конечно, хочется, но, в целом, мне нравится рассматривать людей. И если вернуться к вопросу о том, как я стала модельером, я в детстве очень любила рассматривать людей в метро, в транспорте. Очень долгие поездки. И уже тогда я думала, как бы я кого переодела, кому бы что добавила, убавила, изменила в образе. Это очень интересный процесс.

Минск – модный город, по-вашему?

Карина Галстян:

Я думаю, что он старается быть модным, уже движется в этом русле. Естественно, что у нас немножко все дольше происходит, немножко позже доходят модные тенденции. Тем не менее интерес у людей есть.

Все-таки что бы вы изменили, может быть, часто встречаемое? Уги, я поняла, сняли бы с девушек.

Карина Галстян:

Возможно, в каких-то деталях, с одной стороны, перебор.

Каблуки леопардовые, платья.

Карина Галстян:

Да. Чересчур гламур такой, который иногда прямо зашкаливает. И в то же время некоторым людям, напротив, не хватает некоторой смелости.

Их надо соединить.

Карина Галстян:

Да, соединить. То есть немножко больше привить вкуса и немножко добавить смелости, потому что все-таки людям (зачастую даже я с этим сталкиваюсь) безумно нравится моя одежда, но они говорят, что будут стесняться в таком ходить. Немножко уверенности в себе. Потому что в Европе, естественно, такого нет. В принципе, у нас и менталитет такой, что ты так оденешь, выйдешь в город и на тебя будут смотреть. А в Европе всем все равно. То есть, наоборот, даже интересно, если ты как-то выделишься. У нас же все все-таки стараются не выделяться.

У нас напор иногда у девушек на какую-то сексуальность, агрессивность.

Карина Галстян:

Потому что у нас много женщин, мало мужчин. Им нужно как-то обращать на себя внимание. Поэтому, видимо, ставка на «леопард» и шпильки.

Что вы посоветуете таким девушкам?

Карина Галстян:

Наверное, как-то полюбить себя и найти свою индивидуальность, не так агрессивно.

Что сменить нужно?

Карина Галстян:

Возможно, выделяться каким-то цветом, нестандартными решениями. Если ты подчеркиваешь себя, что это, то не нужно открывать декольте, мини, одевать шпильки. Надо выбрать что-то одно: либо декольте, либо мини, либо акцент на губы либо на глаза, а не все вместе.

Кстати, при создании своих женских коллекций вы прислушиваетесь к мужскому мнению? Может быть, кто-то вам советует?

Карина Галстян:

Да. Например, мой муж – он мой главный советчик. Он все смотрит, он сам дизайнер.

Говорит, что хочет видеть такое на вас.

Карина Галстян:

Да. Он тоже дизайнер, только интерьера. И как мужчина советует. Если что-то совершенно бесформенное или неженственное, он, конечно, сразу отметит, что это ему не нравится.

Карина, как дизайнер, как вы считаете, нужно ли отсматривать скрупулезно все новые коллекции, замечать какие-то определенные вещи и покупать их обязательно в этом сезоне, а от других, может быть, наоборот избавляться?

Карина Галстян:

Я думаю, что отсматривать нужно, но не стоит очень яростно бросаться на самый горячий тренд, так как достаточно скоро в него облачаться все. Потом он отойдет и эти вещи останутся не очень актуальными. Лучше присматриваться к классике, так как эти вещи будут популярны и актуальны всегда. И если вы вложите деньги в хорошую качественную вещь, она вас не подведет еще долгое время. Тем более сейчас такое время, когда иногда проще сказать, что не модно, чем что модно, потому что очень много каждый сезон тенденций, очень много цветов. Нет такого, как раньше, что носим только мини или носим только бирюзовые цвет. То есть популярного многое, и каждый может найти в этом что-то свое.