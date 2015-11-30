Какие тенденции мейкапа актуальны в сезоне осень-зима-2015-16? Советы визажистов

Наступление холодов привносит в нашу жизнь не только теплую одежду, но и значительно влияет на особенности нанесения макияжа. Какие же тенденции мейкапа актуальны в этом сезоне?

Екатерина Смоляк, визажист:

Одной из тенденций макияжа сезона осень-зима-2015-16 являются яркие губы, как мы видим. Это могут бить цвета: либо бордовый, либо слива, марсала (оттенок, который очень моден в этом сезоне). Также обратите внимание на глазки. Они светленькие с эффектом мокрого свечения. Такого эффекта можно добиться при помощи желейных теней, при помощи кремовых теней, светлых пигментов. Также актуальный остаются брови. Широкие. Максимально естественные, натуральные брови. Пышные густые реснички.

Ирина Кириллова, визажист:

Не перестает быть актуальным макияж «смоки-айс». В зависимости от сезона интерпретация может быть разной. Более насыщенной, более интенсивной. В этом сезоне можно сделать акцент на подвижном веке в синем, фиолетовых оттенках. Более интенсивно накрасить ресницы для яркости, сделать идеальный тон кожи, гладкость. И едва заметный акцент на губах, какой-то нежный персиковый или полупрозрачный блеск.

Юлия Крепчук, визажист:

На Клавдии классический макияж, но с модными оттенками этого сезона. В частности вы можете увидеть красивый оливковый цвет, который гармонично сочетается с нежно-розовым, немножко бордовый цвет. И все это обрамляет красивый золотистый оттенок, который вы можете увидеть на подвижном веке. Этот эффект мы можем получить, используя красивый золотой пигмент, который наносим на какую-то кремовую текстуру. Вкусным нюансом в макияже может быть добавление цветных подводок.

Дарья Крупская, визажист:

На пике популярности в осенне-зимнем макияже были и остаются густые проработанные брови. Обратите внимание, что брови у нас не однотонные, они гармонируют с цветом волос модели, где-то чуть светлее, где-то чуть темнее. Также модными являются стрелки. Цвет стрелки мы выбираем в зависимости от образа, в зависимости от того, какие у нас аксессуары. Сегодня у нас стрелка цвета марсала. Она гармонирует с аксессуаром модели. Здесь у нас тоже присутствуют камни цвета марсала.

Виктория Шинкоренко, визажист:

В этом сезоне все еще остаются в тренде красные губы. Они очень хорошо сочетаются со стрелками. Они могут быть очень волнистыми а-ля Мэрилин Монро. Что касается кожи, она должна оставаться свежей. Эффекта здорового сияния кожи можно достичь с помощью хайлайтера. Его наносим на скулы, на спинку носа, над бровью и над галочкой над верхней губой.

Екатерина Полякова, визажист:

Тренд в этом осенне-зимнем сезоне, один из трендов – голливудские смоки. Отличительная особенность его заключается в том, что цвет интенсивности распределяется вдоль ресничного ряда. Для этого выбирается один цвет. Розовый, синий, любой, в принципе, цвет губ. Также сочетается с цветом глаз. Как по цвету, так и по интенсивности.

Несмотря на такие разные подходы к осенне-зимнему макияжу, не стоит забывать о некоторых важных особенностях декоративной косметики. Тональный крем в наступающем сезоне лучше использовать на силиконовой или масляной основе. Он придаст коже живость и глянцевое сияние. Естественность глазам добавят основы из кремовых либо сухих теней, а увлажняющий блеск или помада защитят ваши губы. Ведь зимой они как никогда нуждаются в уходе, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.