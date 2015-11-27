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«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»

27 ноября 2015 12:43
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Новости Китая. Международный конкурс красоты «Мисс мира», финал которого запланирован в Китае на 19 декабря, пройдет без участия красавицы из Канады. Власти запретили 25-летней Анастейше Лин въезд в страну.


Анастейша Лин. Источник фото здесь и далее: facebook.com/AnastasiaLin

Девушка столкнулась с проблемами при получении визы для поездки на финал конкурса.

По мнению Анастейши, причиной того, что ей не открывают визу, стали ее публичные заявления о нарушениях прав человека в КНР.

В июле 25-летняя Лин давала показания на слушаниях в конгрессе США, в ходе которых говорила, в частности, о казнях и пытках, которым подвергаются инакомыслящие на ее родине. Со слов девушки, после этого ее отец, живущий в КНР, подвергся гонениям.  

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»-1

Анастейша Лин родилась в Китае. Ей было 13 лет, когда она переехала в Канаду.

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»-4

В Торонто девушка получила актерское образование и успешно реализовывает себя на этом поприще. Госпожа Лин цитирует Сергея Рахманинова, это ее любимый композитор.

«Канада – страна свободы», – утверждает Анастейша. 

Как отмечает Associated Press, жительница Торонто является критиком китайской религиозной политики и представительницей духовного движения «Фалуньгун», которое запрещено в КНР с 1999 года.

Канадская сторона пыталась решить проблемы с визой.

Председатель и главный исполнительный директор конкурса Айк Лалджи заявил, что Лин согласилась не говорить о нарушениях прав человека во время конкурса, если Китай пустит ее в страну.

Айк Лалджи, председатель и главный исполнительный директор конкурса:
Я гарантирую, что если она туда попадет, то просто сосредоточится на конкуренции и не будет ни во что вмешиваться. Это компромисс. 

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»-7

Но одобный компромисс возмутил Анастейшу.

Девушка подчеркнула, что молчать в обмен на допуск к участию в форуме красоты не обещала.

Анастейша Лин:
Они ничего не могут гарантировать без меня, а я первый раз об этом слышу. 

Красавица добавила, что разочарована принятым решением, однако оно ее совсем не удивило.

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»-10

Анастейша Лин (запись в facebook):
Я не хочу сдаваться, пока я не исчерпала все свои возможности. Я в долгу перед всеми людьми, которые поддерживали меня на этом пути. Если есть какие-либо признаки того, что власти Санья могут изменить свое мнение и пустить меня, я, конечно, попробую еще раз. И я хотела бы попросить представителей средств массовой информации, чтобы они настояли на ответах. Спросите китайское правительство, почему оно боится королеву красоты.

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»-13

Напомним, конкурс красоты «Мисс мира» официально стартовал. В этом году самых красивых девушек принимает тропический остров Санья. За титул королевы красоты будут бороться 116 юных красавиц (подробнее здесь).

В 2014 году «Мисс Мира» стала представительница ЮАР Ролен Штраус (много фото здесь). 

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Анастейша Лин

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