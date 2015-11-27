«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»

Новости Китая. Международный конкурс красоты «Мисс мира», финал которого запланирован в Китае на 19 декабря, пройдет без участия красавицы из Канады. Власти запретили 25-летней Анастейше Лин въезд в страну.





Анастейша Лин. Источник фото здесь и далее: facebook.com/AnastasiaLin Девушка столкнулась с проблемами при получении визы для поездки на финал конкурса. По мнению Анастейши, причиной того, что ей не открывают визу, стали ее публичные заявления о нарушениях прав человека в КНР. В июле 25-летняя Лин давала показания на слушаниях в конгрессе США, в ходе которых говорила, в частности, о казнях и пытках, которым подвергаются инакомыслящие на ее родине. Со слов девушки, после этого ее отец, живущий в КНР, подвергся гонениям.

Анастейша Лин родилась в Китае. Ей было 13 лет, когда она переехала в Канаду.

В Торонто девушка получила актерское образование и успешно реализовывает себя на этом поприще. Госпожа Лин цитирует Сергея Рахманинова, это ее любимый композитор.





«Канада – страна свободы», – утверждает Анастейша. Как отмечает Associated Press, жительница Торонто является критиком китайской религиозной политики и представительницей духовного движения «Фалуньгун», которое запрещено в КНР с 1999 года. Канадская сторона пыталась решить проблемы с визой. Председатель и главный исполнительный директор конкурса Айк Лалджи заявил, что Лин согласилась не говорить о нарушениях прав человека во время конкурса, если Китай пустит ее в страну. Айк Лалджи, председатель и главный исполнительный директор конкурса:

Я гарантирую, что если она туда попадет, то просто сосредоточится на конкуренции и не будет ни во что вмешиваться. Это компромисс.

Но одобный компромисс возмутил Анастейшу. Девушка подчеркнула, что молчать в обмен на допуск к участию в форуме красоты не обещала. Анастейша Лин:

Они ничего не могут гарантировать без меня, а я первый раз об этом слышу. Красавица добавила, что разочарована принятым решением, однако оно ее совсем не удивило.

Анастейша Лин (запись в facebook):

Я не хочу сдаваться, пока я не исчерпала все свои возможности. Я в долгу перед всеми людьми, которые поддерживали меня на этом пути. Если есть какие-либо признаки того, что власти Санья могут изменить свое мнение и пустить меня, я, конечно, попробую еще раз. И я хотела бы попросить представителей средств массовой информации, чтобы они настояли на ответах. Спросите китайское правительство, почему оно боится королеву красоты.