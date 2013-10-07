Как выбрать модную и полезную для здоровья обувь?

Универсальные балетки или изящные шпильки? Если со своим стилем можно и поэкспериментировать, то со здоровьем шутки плохи. Что модно, а главное полезно для нашего здоровья, узнала корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Эксперимент без комментариев! Горожане на каждый день выбирают плоский ход или обувь на невысоком устойчивом каблуке. Европейская тенденция, стильно и удобно, кажется, перекочевала и к нам. Встретить красавиц на шпильках посреди рабочей недели (дня) можно все реже. И если о вкусах не спорят, то мнения полов по обувному вопросу, как известно, в разных плоскостях!

В обувной моде-2013 остается классическая палитра, теплые оттенки осени и приглушенные цвета. От кожаных курток с заклепками и джинсов-бойфрендов добрались девушки и до мужской обуви! Туфли на низком каблуке, брутальные ботинки в рокерском стиле – хиты этой осени. В противовес мужскому стилю – легкие и женственные туфли-лодочки цвета беж! Не только подойдут к любому наряду, но и визуально удлинят ноги!

Анна Айвазян, стилист:

В моде сапоги-чулки. Они достаточно высокие и сливаются с ногой в единое целое. Но, конечно, не уступают им и ботфорты. Самой удобной и актуальной обувью являются лоуферы!Они уже давно полюбились модницам и в этом сезоне остаются актуальными. Кеды на пике своей популярности - они могут быть как лакированные, так и из других материалов.

Широкие мужские пальто, свободные платья, брюки-дудочки. Подберем к трендовым моделям подходящую пару обуви вместе!

Анна Айвазян:

На пике своей популярности пальто-оверсайз. Они пришли к нам с мужского плеча. К таким пальто подходит обувь на низком ходу - ботинки в грубом стиле или сапоги: ботфорты, в жокейском стиле.

Хитовые башмаки на деревянной платформе и высоком каблуке – мечта и красота! Только не для здоровья! Именно обувь на высоком каблуке ортопеды считают врагом номер один для женских ног! А если в модных туфельках еще и узкий нос, оказаться в списке пациентов, есть все шансы!

Сергей Алексейчик, врач-ортопед:

При высоте каблука более 6 сантиметров и выше, нагрузка на стопу распределяется неравномерно. В норме пятка и носок распределяет между собой нагрузку равномерно. Девушка может заработать себе деформацию - поперечное плоскостопие, искривление первого пальца.

Но есть же удобная и модная танкетка! В этих скороходах можно и быстро добраться до работы, и ноги не так устают. Все это миф! Платформа еще более травмоопасна, чем высокие каблуки!

Сергей Алексейчик:

Девушка, когда ходит в танкетке, не чувствует поверхность под собой. Наступив на большой камушек или на неровность, она рискует получить травму голеностопа, повреждение связок или перелом лодыжек. Танкетка она не изгибается, она имеет форму, которая не меняется и стопа вынуждена находиться в неизменной форме. Все-таки суставы должны двигаться при ходьбе, а в танкетке этого не происходит.

Если вы думаете, что тапочки бэби-долл и милые балетки – настоящее спасение для ног, спешим разуверить! Во-первых, тонкая подошва не защищает от механических воздействий. Во-вторых, полное отсутствие каблука может привести к развитию продольного плоскостопия! Кроме того, понаблюдайте! Не устаете ли вы ходить целый день в балетках еще больше, чем когда в обуви есть хоть какой-то подъем?! А потому что мы в кедах! Тогда получите продольное плоскостопие, скажут ортопеды. Обувной символ молодежи, хоть и свободный, но не полезный!

Сергей Алексейчик:

Для повседневного ношения эта обувь вредна, ее можно максимум одевать на час-полтора для занятия спортом.

Так что же носить?! Идеальная пара обуви – это невысокий устойчивый широкий каблук. Для мужчин – 2-3 сантиметра, для женщин до 5. И, конечно, обувь должна быть изготовлена из натуральных материалов, желательно, чтобы была стелька с супинатором! Обувной вердикт врачей вовсе не приговор для миллионов девушек! Очевидно одно – экспериментировать полезно в меру! Так что будьте модными не во вред своему здоровью!