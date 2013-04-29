Как создать голливудский локон за полчаса. Мастер-класс от парикмахера международного класса

Голливудский ретро-гламур никогда не выходит из моды. Об этом не понаслышке знает призер чемпионатов Украины, России и Беларуси по парикмахерскому искусству парикмахер Анастасия Цивильская, которая и поможет нам перенестись в Голливуд.

Анастасия Цивильская, парикмахер:

Я буду использовать плойку 25 диаметра. Лучше, конечно, использовать ее, потому что при меньшем диметре будут очень резкие локоны, будет совсем не голливудская укладка. Если будет более широкая плойка, то волосы быстро раскрутятся.

Вполне можно крутить утюжком. Если вы можете это сделать, то, конечно, можно.

Такая прическа лучше всего работает с вымытыми прямыми волосами. Если у вас волосы с естественной волной или вьющиеся, выпрямите их прежде чем начать.

Анастасия Цивильская, парикмахер:

Начинаем накручивать пряди. Их будем накручивать не до конца, а где-то до середины, чтобы у нас получилась красивая волна.

Время прогрева пряди зависит от множества параметров. Например, насколько толстые или тонкие, сухие или жирные волосы. Если волосы здоровы, ждите пока волосы на плойке не станут настолько горячими, что к ним трудно будет прикоснуться.

Анастасия Цивильская, парикмахер:

Берем прядь и оборачиваем ее вокруг плойки. Не зигзагом, ровно, стараясь укладывать их ленточкой.

В конце локоны мы будем вычесывать, чтобы получить волну.

Важно, чтобы движение плойки было плавным и без остановок. Паузы оставляют нессиметричные заломы на волосах, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Цивильская, парикмахер:

С помощью бигуди, конечно, можно это делать. Это могут быть как бигуди на липучках, так и на шпильках, застежках. Просто должен быть более широкий диаметр.

Сейчас наша накрутка обыкновенная и не видно, что у нас в дальнейшем получатся голливудские локоны. Но позже мы их вычешем расческой и будет заметна эта волна.

Прочешите волосы редкой расческой, чтобы отдельные кудряшки слились в общую волну. Полчаса – и вы обладательница голливудских локонов.

Анастасия Цивильская, парикмахер:

Если крутить волосы на бигуди, то можно их не подчесывать, потому что объем создаться за счет накрутки на бигуди.

Вы готовы покорять Голливуд? Удивляйте своей красотой этой весной.