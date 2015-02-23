Как применять технику макияжа «смоки айс» не только брюнеткам? Советы визажистов

«Смоки айс» («дымчатые глаза») – эта техника макияжа уже давно стала классикой и никак не выйдет из моды. Еще на заре кинематографа роковые красотки смотрели с экранов драматически подведенными глазами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наследие черно-белого кино – роскошный «смоки айс» – когда-то считался приемлемым только для брюнеток. Но сегодня стилисты уверены: такой макияж подойдет всем, если знать некоторые тонкости.

Визажист:

Вариант для брюнетки. В данном случае у нас далеко посаженные глаза, поэтому для того, чтобы визуально их немножко сдвинуть, мы применяем больше оттушевку в височном направлении. Это визуально наши глазки сдвигает. Достаточно нейтральные губы, потому что акцент на глазах, яркие глаза. Поэтому губы мы уже к кофточке применили более нейтральные.

Вариант для блондинки со светлыми глазами. Чтобы подчеркнуть цвет радужки, используется «хамелеон». И для цветоинтенсивности мы используем темно-коричные тона.

Анастасия Хвалей, визажист:

У моей модели падающий уголок глаза. В таком случае нужно тушевать больше к вискам, сохраняя восходящий ритм макияжа. Цвет я подбирала приблизительно под весь образ, чтобы это все гармонично смотрелось. И в данном случае, так как глазки у нас темные, я старалась сделать более нейтральные бледные губки.

Со стороны может показаться, что «смоки айс» – это исключительно черные тени и черный карандаш. Но это не так. И правильно подобрав оттенок теней, можно даже скорректировать цвет глаз.

Лия Витковская, визажист:

Если у вас правильной формы миндалевидные глаза, это идеальный вариант для вас. Вы можете затемнять как и спереди в наружной части, так и снаружи. Самая большая особенность того, что, когда вы берете блик, вы можете поиграть на оттенках глаз. Если у вас серо-голубые глаза, вы добавляете голубой оттенок – глаза становятся более серыми. Если у вас, например, серо-зеленые глаза и вы добавляете больше зеленого, то глаза будут более синие.

Наталья Ковалевская, визажист:

Я меня сегодня яркая девушка. У нее достаточно яркие глаза, ярко выраженные брови, поэтому в этом случае я бы рекомендовала монохромный макияж. Однако у нас достаточно яркий аксессуар, поэтому мы можем акцентировать внимание на щечках. И именно в тон подобрать и придать яркости. Но губки в этом случае должны быть обязательно нейтральными.

И, наконец, «смоки айс» допускает яркие цветовые акценты. Главное – знать правила сочетания цветов.

Светлана Абдела, визажист:

У моей модели прекрасная скульптура лица. Поэтому моя главная задача была не скорректировать что-то, а подчеркнуть и украсить. В данном случае я обыграла ее цвет глаз. Какие образом? Я, во-первых, использовала близкородственный цвет к ее собственному цвету глаз (зеленый). И как акцент я поставила цвет, противоположный по цветовому кругу (близкий к красному). А также дополнила этот маленький акцент румянцем на щечках, который в одной гамме с моим цветовым акцентом. И, конечно же, хорошо дополнить все это хайлайтером на лицо, который замечательно подчеркнет цветовые блики и создаст цветовые переходы.

Напоследок напомним: чтобы макияж вас всегда радовал, не забывайте о простых правилах ухода за нежной кожей глаз.

Алексей Скопцов, преподаватель школы красоты:

Для того, чтобы выполнять грамотно этот макияж, кожа должна быть изначально хорошо подготовлена. Желательно перед этим макияжем сделать какую-то активную маску лифтинговую или питательную, если кожа сухая. Поскольку макияж этот активный, косметики используется достаточно много. Поэтому лучше использовать водостойкую косметику.