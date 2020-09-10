Изумрудные ботильоны и две сумки в одном образе. Показываем новую осеннюю женскую коллекцию обуви и аксессуаров «Марко»

Так грациозно на городские улицы выходит новая осенняя коллекция обуви «Марко». Изумрудные ботильоны подмигивают порхающей на ветру еще сочной листве. А в контрастных на фоне дождливых пейзажей кроссовках легко кружить над лужами. Переменчивое настроение осени нашло отражение в разнообразной модельной линейке обувного законодателя мод.

Юлия Канцевич, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Новинки обуви на холодный сезон дополнились парами в спортивном стиле. Например, подошва в этой модели выполнена из очень прочного, износостойкого, но в то же время легкого материала. Эластичная шнуровка дает максимальное удобство одевания.

Классические туфли-лодочки остаются неизменными десятилетиями. Изящество и шик придутся по вкусу большинству женщин.

Лоферы, такая модель подойдет для теплой осени и в то же время в круглый год для офиса.

Если говорить о фаворитах сезона, то в центре внимания этой осени – безусловно брутальная обувь, как у рок-звезд. Татьяна Меньших, главный художник-модельер холдинга «Марко»:

Такая обувь может прекрасно вписаться в любой повседневный образ и современная мода позволяет носить кеды и кроссовки даже с классическим деловым костюмом.

Вот такие ботинки. Здесь утолщенная массивная подошва, контрастное сочетание цветов и материалов, современная конструкция заготовки верха. Фликерный светоотражающий элемент станет приятным бонусом при прогулках в вечернее время. Консервативную обувь отныне принято обыгрывать цветом и незаурядной фактурой. Хищный взгляд на классику дизайнеры демонстрируют в коже под рептилию. На зависть подружкам – шикарный аксессуар в тон из новой коллекции бренда «Витма».

Ольга Мельникова, инженер УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Для того, чтобы сделать изделие уникальным и неповторимым, мы применяем современные технологии работы с кожей. Это нанесение принтов на различные виды кожи, также мы используем технологии нанесения термотрансферной пленки с помощью специального оборудования, что позволяет изменить фактуру кожи и придать изделию красивый и привлекательный внешний вид. Лазерная гравировка, придающая объемный и рельефный вид рисунку, позволяет воплотить самые смелые и сложные идеи.

Лайм, горчица и какао – топовое осеннее меню оттенков в аксессуарах. К тому же, много сумок не бывает. Сочетать сразу две в одном образе, например шопер и кросс-боди – модная фишка.

Вера Рачковская, модельер-конструктор УПП «Витма» холдинга «Марко»:

В нашей коллекции сезона «осень-зима» нашли отражение все модные тенденции. Это и новые нестандартные формы, разные размеры и цветовые гаммы в разнообразных вариациях. Сумки классических форм для деловых женщин практичные и функциональные, рюкзаки объемные и маленькие, сумки-чемоданчики, коробочки, мини-сундучки, сумки круглых форм, жестких конструкций.

Новинки мелкой кожгалантереи – оригинальная обложка для паспорта, также сумочка сложной формы, которую можно использовать как косметичку или отдельно как клатч.