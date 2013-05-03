Хотите выглядеть как Анджелина Джоли? Техника нанесения нужного макияжа от визажиста Екатерины Шелест

Она постоянно возглавляет всевозможные списки красавиц. Она – одна из самых востребованных актрис Голливуда. Ее выход в свет никогда не обходится без внимания прессы.

Екатерина Шелест, визажист:

Сегодня я вас познакомлю с техникой нанесения макияжа в стиле знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли.

В макияже голливудская красавица делает ставку на максимальную естественность. Ее секретное оружие – совершенный тон кожи без намека на использование пудры или тональной основы.

Екатерина Шелест, визажист:

Грамотный макияж лица начинается с очищения и увлажнения. Так мы подготавливаем нашу кожу к нанесению тонального крема.

Кожа Анджелины Джоли выглядит так, словно ее не касались руки визажиста, поэтому будьте внимательны при выборе и нанесении тонального крема.

Екатерина Шелест, визажист:

Не важно, чем мы наносим тональное средство: кистью, спонжиком или пальчиками. Главное, чтобы слой тонального крема был тонким и цвет лица ровным.

Независимо от методов нанесения тонального средства, распределяйте его от центральной части лица по массажным линиям к периферии. Это поможет приобрести коже однородный цвет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Екатерина Шелест, визажист:

Для фиксации тонального средства мы используем два оттенка пудры. Светлый – для центральной части зоны, более темный – для окраин. Такой прием макияжа называется цветокоррекция. С помощью них мы создаем правильные светотени на лице.

Глаза Анджелины Джоли выразительны от природы. И все-таки она старается подчеркнуть их природную красоту. Секрет ее загадочного взгляда скрывается в волшебном сочетании подводки и теней, которые создают эффект кошачьих глаз.

Екатерина Шелест, визажист:

Первым этапом кошачьего макияжа глаз Анджелины Джоли является нанесение на подвижное веко нейтрального оттенка теней. Это может быть персиковый, бежевый или золотистый оттенок.

Необходимо отметить, что макияж звезды нейтрален и темные тени здесь неуместны. Не используйте чересчур мерцающие тени. Помните, что образ должен получиться как можно более естественным и спокойным.

Екатерина Шелест, визажист:

Для придания глубины взгляда мы наносим темно-коричневый оттенок на складку подвижного и неподвижного века и хорошо растушевываем.

Для придания глазам выразительности нам понадобятся черные тени. Мы проведем нечеткую линию вдоль роста ресниц.

В качестве подводки мы можем использовать тени, карандаш либо жидкую подводку.

Важной деталью макияжа Анджелины Джоли являются ее брови. Широкие, четко очерченные.

Тени – наиболее оптимальный вариант для придания выразительности бровям. Они способствуют создания невесомого макияжа.

Губы Анджелины Джоли всегда выглядят безупречно, поэтому актриса редко делает на них акцент в макияже. Чтобы повторить образ, достаточно подкрасить губы светлым блеском или бесцветным бальзамом.

Екатерина Шелест, визажист:

Макияж Андлежины Джоли готов. Как видите, это несложно. Пробуйте и у вас все получится.