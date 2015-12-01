Прямой эфир

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см

01 декабря 2015 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если вы посмотрите в словаре определение понятия «фигура песочные часы» , то вы наверняка увидите там фотографию Бетти Бросмер, а если вы посмотрите в Google, то... также несомненно увидите ее. 

Бетти Бросмер – одна из самых высокооплачиваемых моделей 1950-х, она считается первой настоящей супермоделью.

Фотографии этой девушки были напечатаны в таких изданиях как LIFE, Time, Fortune, Look, она также была первой моделью, обладавшей правами на свои фотографии и негативы. Это все очень интересно, но самым удивительным в ней является невероятно тонкая талия.

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -1


Фото. Бетти Бросмер

Талия знаменитой американской блондинки равна 45 см, а грудь и ширина бедер 96 см и 91см соответственно.

И не забывайте, это все было в век без редактора Photoshop! 

Есть предположение, что Бетти использовала специальный корсет, который формирует выразительно узкую талию, изменяя форму грудной клетки, а также смещая некоторые внутренние органы, сообщает messynessychic.com.

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -4

Бетти стала одним из основателей журнала Shape - первого женского журнала, посвященного здоровью и спорту.

Он десятилетия занимал лидирующие позиции среди журналов о здоровье для женщин.

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -7

Сейчас, в возрасте 78 лет Бетти все еще активно занимается собой и своей карьерой.

Женщина ведет колонки в лидирующих журналах о здоровье и красоте, которые публикуются на 17 языках с аудиторией в несколько миллионов человек.

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -10

Перевод: Лилия Соломенкова

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -13

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -15

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -17

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -19

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -21

Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см -23

 

 

# Красота # Фотофакт # Мода # Бетти Бросмер

Другие новости рубрики

Все новости
Какие тенденции мейкапа актуальны в сезоне осень-зима-2015-16? Советы визажистов
30 ноября 2015 12:26

Какие тенденции мейкапа актуальны в сезоне осень-зима-2015-16? Советы визажистов

Белорусский ответ всемирно известным кутюрье: Александра Гринкевич более 10 лет создает уникальные коллекции одежды
29 ноября 2015 15:25

Белорусский ответ всемирно известным кутюрье: Александра Гринкевич более 10 лет создает уникальные коллекции одежды

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»
27 ноября 2015 12:43

«Почему правительство Китая боится королеву красоты?»: участнице из Канады закрыли въезд в страну, принимающую «Мисс мира»