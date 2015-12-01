Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см

Если вы посмотрите в словаре определение понятия «фигура песочные часы» , то вы наверняка увидите там фотографию Бетти Бросмер, а если вы посмотрите в Google, то... также несомненно увидите ее.
Бетти Бросмер – одна из самых высокооплачиваемых моделей 1950-х, она считается первой настоящей супермоделью.
Фотографии этой девушки были напечатаны в таких изданиях как LIFE, Time, Fortune, Look, она также была первой моделью, обладавшей правами на свои фотографии и негативы. Это все очень интересно, но самым удивительным в ней является невероятно тонкая талия.
Талия знаменитой американской блондинки равна 45 см, а грудь и ширина бедер 96 см и 91см соответственно.
И не забывайте, это все было в век без редактора Photoshop!
Есть предположение, что Бетти использовала специальный корсет, который формирует выразительно узкую талию, изменяя форму грудной клетки, а также смещая некоторые внутренние органы, сообщает messynessychic.com.
Бетти стала одним из основателей журнала Shape - первого женского журнала, посвященного здоровью и спорту.
Он десятилетия занимал лидирующие позиции среди журналов о здоровье для женщин.
Сейчас, в возрасте 78 лет Бетти все еще активно занимается собой и своей карьерой.
Женщина ведет колонки в лидирующих журналах о здоровье и красоте, которые публикуются на 17 языках с аудиторией в несколько миллионов человек.
Перевод: Лилия Соломенкова