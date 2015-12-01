Фотофакт: у супермодели Бетти Броссер самая тонкая талия в мире – 45 см

Если вы посмотрите в словаре определение понятия «фигура песочные часы» , то вы наверняка увидите там фотографию Бетти Бросмер, а если вы посмотрите в Google, то... также несомненно увидите ее.

Бетти Бросмер – одна из самых высокооплачиваемых моделей 1950-х, она считается первой настоящей супермоделью.

Фотографии этой девушки были напечатаны в таких изданиях как LIFE, Time, Fortune, Look, она также была первой моделью, обладавшей правами на свои фотографии и негативы. Это все очень интересно, но самым удивительным в ней является невероятно тонкая талия.