Еда, селфи с мамой и подарки: о чем расскажет Instagram-аккаунт «Мисс Вселенной-2015»
Новости Филиппин. В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победу одержала 26-летняя Пиа Алонсо Вуртцбах, представительница Филиппин. Что известно о первой красавице?
Девушке 26 лет. Она востребованная модель, актриса и телеведущая. Родилась будущая «Мисс Вселенная» в Штутгарте (Германия), ее детство прошло в провинции Кагаян (Филиппины).
Актерская карьера Пии началась рано. Девочке было 11, когда она получила роль в кино.
Родившаяся под знаком Весов, она с детства привыкла анализировать свои поступки.
Источник фото: instagram.com/piawurtzbach/
Пиа участвовала в конкурсах красоты с ранних лет. С детства она мечтала о карьере, связанной с миром моды.
«Девочка с челочкой», – так подписывает Пиа снимки из детства.
Фотосессии, закулисье конкурсов красоты и еще раз фотосессии занимают большую часть Instagram-аккаунта красавицы. Фото в синем-красном-золотом, с собранными волосами и распущенными, с короной и без.
С особым трепетом она относится к родителям. Буквально каждый год на ее странице появляются трогательные фото и не менее трогательные подписи к ним.
«День рождения моей Мамочки», «Мамочка и Папочка»...
Селфи. Правда, на странице Пии редко встречаются фото себя любимой в зеркале. Селфи с друзьями, фотографами, моделями. Но, пожалуй, все рекорды бьют снимки с мамой.
Не чужда первой красавице и самоирония.
«Я нашла свою сестру!», – вот так Пиа подписала это фото.
Десерты – это то, чего действительно много в Instagram красавицы. Судя по всему, она любит, чтобы было не только вкусно, но и красиво.
«Вы знали, что королевы красоты кушают слишком много»? – спрашивает Пиа у своих подписчиков.
А вот кофе – настоящая страсть филиппинской красавицы. «Если я не выкладываю фото с кашечкой кофе каждый день, это не значит, что я его пью редко», – рассказала Пиа в одном интервью.
Красавица, которая является к тому же и профессиональным кулинаром (девушка изучала кулинарное искусство в Азии), не пытается скрыть: еда – настоящая страсть для нее.
Очень редко Пиа все-таки делится фотографиями кулинарных изысков, которые приготовила собственноручно. Такую домашнюю Пию увидишь нечасто.
За покупками Пиа нередко отправляется вот с таким «приятелем».
К собакам девушка испытывает особую страсть.
Пиа любит и дарить, и получать креативные подарки.
Есть место в Instagram красавицы и таким снимкам.
Она любит философствовать. Обожает и путешествия. Прогуляться по старинному замку – настоящее вдохновение для красавицы.
Пиа – заядлая футбольная болельщица. Как она болела за Германию на чемпионате мира по футболу, стоит увидеть.
И, конечно же, обновки. Туфлям-платьям «Мисс Вселенная-2015» также посвящает посты.