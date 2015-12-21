Еда, селфи с мамой и подарки: о чем расскажет Instagram-аккаунт «Мисс Вселенной-2015»

Новости Филиппин. В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победу одержала 26-летняя Пиа Алонсо Вуртцбах, представительница Филиппин. Что известно о первой красавице?



Девушке 26 лет. Она востребованная модель, актриса и телеведущая. Родилась будущая «Мисс Вселенная» в Штутгарте (Германия), ее детство прошло в провинции Кагаян (Филиппины).

Актерская карьера Пии началась рано. Девочке было 11, когда она получила роль в кино. Родившаяся под знаком Весов, она с детства привыкла анализировать свои поступки.



Источник фото: instagram.com/piawurtzbach/



Пиа участвовала в конкурсах красоты с ранних лет. С детства она мечтала о карьере, связанной с миром моды.



«Девочка с челочкой», – так подписывает Пиа снимки из детства.

Фотосессии, закулисье конкурсов красоты и еще раз фотосессии занимают большую часть Instagram-аккаунта красавицы. Фото в синем-красном-золотом, с собранными волосами и распущенными, с короной и без.





С особым трепетом она относится к родителям. Буквально каждый год на ее странице появляются трогательные фото и не менее трогательные подписи к ним.







«День рождения моей Мамочки», «Мамочка и Папочка»...

Селфи. Правда, на странице Пии редко встречаются фото себя любимой в зеркале. Селфи с друзьями, фотографами, моделями. Но, пожалуй, все рекорды бьют снимки с мамой.





Не чужда первой красавице и самоирония.

«Я нашла свою сестру!», – вот так Пиа подписала это фото.





Десерты – это то, чего действительно много в Instagram красавицы. Судя по всему, она любит, чтобы было не только вкусно, но и красиво.

«Вы знали, что королевы красоты кушают слишком много»? – спрашивает Пиа у своих подписчиков.

А вот кофе – настоящая страсть филиппинской красавицы. «Если я не выкладываю фото с кашечкой кофе каждый день, это не значит, что я его пью редко», – рассказала Пиа в одном интервью.





Красавица, которая является к тому же и профессиональным кулинаром (девушка изучала кулинарное искусство в Азии), не пытается скрыть: еда – настоящая страсть для нее.





Очень редко Пиа все-таки делится фотографиями кулинарных изысков, которые приготовила собственноручно. Такую домашнюю Пию увидишь нечасто.

За покупками Пиа нередко отправляется вот с таким «приятелем».





К собакам девушка испытывает особую страсть.





Пиа любит и дарить, и получать креативные подарки.





Есть место в Instagram красавицы и таким снимкам.





Она любит философствовать. Обожает и путешествия. Прогуляться по старинному замку – настоящее вдохновение для красавицы.