Дневной макияж в весенних оттенках. Мастер-класс от визажиста Натальи Калюжной

Весной не стоит перегружать кожу густыми тональными кремами. Нанесите на все лицо жидкую полупрозрачную тональную основу теплого оттенка и тщательно распределите ее спонжем.

Наталья Калюжная, визажист:

Наносим тональный крем в том числе и под глазами. Но очень тонко.

Контур лица, область виска и скулы подчеркиваем темной пудрой. Для придания свежести лицу наносим румяна натурального оттенка на выступающую область скул, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Наталья Калюжная, визажист:

Более темную пудру мы наносим по периферии лица.

Чтобы взгляд был свежим и ясным, выделим светлым фисташковым оттенком внутренние уголки глаз. Затем матовыми тенями натурального цвета прорисовываем складку между подвижным и неподвижным веком.

Наталья Калюжная, визажист:

Первым цветом теней мы берем самый светлый оттенок. Он должен быть натурального молочного цвета. Желательно не перламутровый. наноси его под бровь.

В самый угол глаз мы берем коричневый оттенок.

Гармонию в дневном макияже дает тройственный союз: помада, румяна и тени примерно одного оттенка. Например, под бровь можно нанести тени оттенка румян, а можно использовать и сами румяна. Правильно подчеркнутые глаза и губы создают эффект отсутствия макияжа, а вы при этом выглядите прекрасно, ловя восхищенные взгляды.

Наталья Калюжная, визажист:

Тем же коричневым оттенком мы прорабатываем линию нижних ресниц.

Днем оптимально использовать помады мягких тонов, а еще лучше блеск для губ. При дневном макияже обычно придерживаются принципа: губы или глаза. Если вы подчеркиваете глаза, губы следует красить деликатными оттенками, или наоборот.

Наталья Калюжная, визажист:

Сегодня мы выполнили дневной макияж в весенних оттенках. Такой макияж придаст уверенности любой девушке, так как он смотрится очень естественно и натурально.