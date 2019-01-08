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Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов

08 января 2019 07:07
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В 1979 году впервые в Великобритании премьер-министром стала женщина. Маргарет Тэтчер задала тон не только в политике, но и в моде. Все женщины хотели быть сильными, как «железная леди».

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-1

А популярный тогда фильм «Династия» еще больше продвинул роль успешной бизнес-вумен. Революцию дизайнеры возвели в треугольник. Этот силуэт стал главным хитом 80-ых.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-4

Наталья Зеневич, стилист:
Стали мужественно-женственные образы, подчеркивались они с помощью увеличенной линии плеч, создавалась она, благодаря подплечникам, рукава-фонарики, рукава «летучая мышь» и обязательно подчёркивалась талия, стали популярны брюки-бананы.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-7

Одежда – не главное, «кричали» стили гранж, панк и готика.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-10

Но была у 80-ых и попсовая сторона. Когда Mom Jeans с грубыми ботинками заменяли мини с ботфортами и колготами в сеточку.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-13

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-15

Наталья Зеневич:
Например, Мадонна была носителем дерзкой сексуальности в образе, и носила кожаные шорты и корсеты от Жан-Поля Готье. Использовались элементы милитари, так пришли картузы. В 80-ые годы началось увлечение брендами, одеться полностью в одежду одного бренда считалось высшим пилотажем!

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-18

40 лет назад началось повальное увлечение спортом. Хвастаться красивым телом было модно не только на фитнесе. Девушки щеголяли в облегающих боди и леггинсах на улицах. Носили повязки на дискотеки и свидания. Лайкра и радужные цвета стали акцентом 80-ых. Смелые образы девушки подчеркивали стрелками и массивной бижутерией из пластика. А геометрия и анималистика стали любимыми принтами.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-21

Наталья Зеневич:
Сохранился романтический стиль 80-ых. Его носителем была принцесса Диана, давшая второй шанс жизни шляпкам, напоминающие панамы, шляпки с небольшими полями. Популярны были платки. Бизнес-леди любили повязать платок вокруг шеи в дополнение к двубортным жакетам. Девушки могли повязать платочек под шляпку.

Как одеться в стиле 80-х? Показываем 7 модных ретро-образов-24

Такие они разношёрстные, но, определённо, очень стильные 80-ые. Берите на заметку и будьте на высоте!

# Мода # Мода # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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