Прямой эфир

Британский Vogue: 100-летняя история стиля

29 февраля 2016 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фотовыставка «Век стиля» открылась в Национальной портретной галерее Лондона в честь 100-летия британского издания журнала Vogue. Курирует проект Робин Муир, пишущий редактор этого издания.

Центральную часть экспозиции занимает серия противоречивых полуобнаженных снимков Кейт Мосс, снятых Корин Дэйс в 1993 году, на пике тренда «гранж». Также можно увидеть редкие совместные кадры участников группы The Beatles и Джуда Лоу; а еще, версию знаменитого «корсета» на фотографии Хорста 1939 года, которая вдохновила Мадонну на песню и клип Vogue.

Снимки выставлены в хронологическом порядке, начиная с современного Vogue и заканчивая материалами из первого выпуска Vogue за 1916 год.

Выставка пройдет с 11 февраля по 22 мая 2016 года.

# Фотофакт # Мировая мода # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
Дизайнер Иван Айплатов: Советую не носить то, что не идет, даже если это модно!
10 февраля 2016 08:37

Дизайнер Иван Айплатов: Советую не носить то, что не идет, даже если это модно!

Стрелки на глазах: какие ошибки допускают девушки и как их избежать
02 февраля 2016 11:42

Стрелки на глазах: какие ошибки допускают девушки и как их избежать

Вязаная мода – главный зимний тренд! Составляем зиний гардероб
15 января 2016 10:13

Вязаная мода – главный зимний тренд! Составляем зиний гардероб