Британский Vogue: 100-летняя история стиля

Фотовыставка «Век стиля» открылась в Национальной портретной галерее Лондона в честь 100-летия британского издания журнала Vogue. Курирует проект Робин Муир, пишущий редактор этого издания.

Центральную часть экспозиции занимает серия противоречивых полуобнаженных снимков Кейт Мосс, снятых Корин Дэйс в 1993 году, на пике тренда «гранж». Также можно увидеть редкие совместные кадры участников группы The Beatles и Джуда Лоу; а еще, версию знаменитого «корсета» на фотографии Хорста 1939 года, которая вдохновила Мадонну на песню и клип Vogue.

Снимки выставлены в хронологическом порядке, начиная с современного Vogue и заканчивая материалами из первого выпуска Vogue за 1916 год.

Выставка пройдет с 11 февраля по 22 мая 2016 года.