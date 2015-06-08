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Супермодель Кейт Мосс сняли с самолета за хулиганское поведение

08 июня 2015 15:08
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Новости Великобритании. Британская супермодель Кейт Мосс была выведена из самолета в сопровождении полиции. Лайнер компании Easyjet выполнял рейс из турецкого Бодрума.

В авиакомпании подтвердили, что на борту произошел инцидент, связанный с поведением одного из пассажиров.

Представитель полиции:
Полиция была вызвана для того, чтобы сопроводить пассажира из самолета, который прибыл в Лутон. По сообщениям, пассажир во время полета вел себя деструктивно.  При этом никаких официальных жалоб против нее не поступало, и она не была арестована

Как пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на одного из пассажиров,

Мосс в полете злоупотребляла спиртным и оскорбляла пилотов.

Другие пассажиры, которые летели тем же рейсом, в социальных сетях отмечают, что Мосс не устраивала дебош на борту самолета. Напротив, модель вела себя спокойно.

Пассажир лайнера:
Я летела тем же рейсом. Подняли шум на пустом месте. Многие пассажиры были возмущены работой экипажа и плохим отношением.

Супермодель Кейт Мосс сняли с самолета за хулиганское поведение -1



Журналисты ряда британских СМИ попытались связаться с представителями супермодели, однако пока им не удалось получить комментарии на этот счет.

«То, что говорят люди вокруг, не может остановить меня. То, что я делаю, я делаю для себя». Кейт Мосс, которую вы не знали, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# происшествия # Звезды # Фотофакт # Хулиганство # Кейт Мосс

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