Супермодель Кейт Мосс сняли с самолета за хулиганское поведение

Новости Великобритании. Британская супермодель Кейт Мосс была выведена из самолета в сопровождении полиции. Лайнер компании Easyjet выполнял рейс из турецкого Бодрума.

В авиакомпании подтвердили, что на борту произошел инцидент, связанный с поведением одного из пассажиров.

Представитель полиции:

Полиция была вызвана для того, чтобы сопроводить пассажира из самолета, который прибыл в Лутон. По сообщениям, пассажир во время полета вел себя деструктивно. При этом никаких официальных жалоб против нее не поступало, и она не была арестована

Как пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на одного из пассажиров,

Мосс в полете злоупотребляла спиртным и оскорбляла пилотов.

Другие пассажиры, которые летели тем же рейсом, в социальных сетях отмечают, что Мосс не устраивала дебош на борту самолета. Напротив, модель вела себя спокойно.



Пассажир лайнера:

Я летела тем же рейсом. Подняли шум на пустом месте. Многие пассажиры были возмущены работой экипажа и плохим отношением.