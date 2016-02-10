Дизайнер Иван Айплатов: Советую не носить то, что не идет, даже если это модно!

Что не модно носить? Иван Айплатов, дизайнер:

Я бы посоветовал не носить то, что не идет. Не быть в этом смысле настолько жертвой моды, чтобы одевать модные новинки, которые не очень подходят, если плохая фигура, или же подчеркивают какие-то недостатки. Это прежде всего. Есть в моде «пищевая цепочка»: люди, которые думали когда-то, когда ещё брюки слим не носили, что они их в жизни не оденут, особенно на свою фигуру, то сейчас брюки слим носят даже те люди, которым нежелательно уж совсем их носить. Это обычные узкие джинсы, которые носят и худые, и полные девушки, но не всем это подходит.

Есть такая одежда, которая называется «бойфренды», или «джинсы парня». Часто белорусские девушки одевают какую-то безразмерную одежду: огромный пуховик, джинсы безразмерные, где вообще непонятно, где в этой одежде девушка и какая у нее фигура. Иван Айплатов, дизайнер:

Во-первых, в каждой девушке должна быть загадка. Джинсы «бойфренд» – нужно угадывать, что там внутри. По мне, джинсы «бойфренды» мне очень нравятся, это такой клошарный стиль. Их можно комбинировать и со спортивной обувью, и с классической. Это очень удобно, потому что очень часто в них не видно недостатков. Эта тенденция в моде.

Новый год, новые планы. Каковы они? Иван Айплатов, дизайнер:

Сейчас я успешно делаю летнюю коллекцию. Сейчас я начал заниматься своим брендом после большого проекта. И одновременно делаю коллекцию «Осень-Зима». Мы разрабатываем ткани коллекции. Это глобальный подход. Все ткани «Осень-Зима» будут сделаны специально для этой коллекции. Какие-то ткани мы будем принтиовать частично в Беларуси и за рубежом. Есть ряд творческих проектов. Ряд арт-объектов. Мне сейчас хочется больше уйти в искусство в мире моды. Хочется больше искусства в своей жизни, дизайна. И в этом направлении будет и вестись работы.

В апреле стартует XI неделя моды. Будете ли Вы там принимать участие? Иван Айплатов, дизайнер:

Мы разговаривали с Ириной Гончаровой об участии. Если я успею сделать свою летнюю коллекцию. Вообще-то осенне-зимние показы… А зимнюю коллекцию я точно не успею. Но, возможно, в рамках недели будет показана. Если нет, тогда на отдельной площадке. Я очень часто использую такой ход, когда делаю показы на отдельных площадках.