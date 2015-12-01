Блестящая борода – новый мужской тренд для выхода в свет

Все обладатели бороды смогут показать своё чувство стиля на Рождество, попробовав на себе новый популярный тренд – блестящие частицы для украшения бороды. Эта новинка получила популярность благодаря сети Инстаграм. Несколько «бородатых» пользователей начали использовать блестящие частички для украшения своих усов и бороды. Хэштег #glitterbeard набирает популярность, начиная с прошлой недели. Этот тренд появился благодаря такому явлению среди мужской части общества, как «Небритябрь» («Ноябрь без бритвы»). Впоследствии бородачи и обнаружили уникальный способ украшения своих бород перед предстоящими праздниками.

Пользователи YouTube Брайан и Джонатан выложили видео, на котором они щеголяют в своих украшенных бородах. Также они показали пошагово, как украсить свою бороду с помощью блестящих частиц. «Это очень легко сделать», – заверяют они. Брайан и Джонатан:

Нам понадобилось много попыток, чтобы получить красиво украшенные бороды. Брайан и Джонатан посоветовали использовать масло для бороды или спрей для волос при подготовке бороды, чтобы после было легче смыть блестящие частицы. Однако мужчины предупредили людей, желающих сделать то же самое, что их действия могут иметь последствия. Брайан и Джонатан:

Каждый раз перед украшением бород мы немного нервничаем, потому что дороги назад уже не будет… Блестящая борода не только мешает нормально есть и пить. Также её очень трудно полностью очистить.

С такой проблемой столкнутся мужчины с более густой растительностью на лице, так как блестящие частицы частенько застревают среди большого количества волос. Также нужно быть готовым к тому, чтобы лицезреть блестящие частицы на одежде, в доме и вообще везде, куда вы можете пойти. Согласно комментариям людей, которые проделали с собой данную процедуру и поделились своими результатами в Инстаграме, это можно сделать несколькими способами. Некоторые мужчины использовали целый флакон золотых частиц, чтобы полностью покрыть ими свою бороду. Другие же энтузиасты использовали разноцветные частицы, чтобы добиться более сексуального вида. Если этого недостаточно, некоторые люди делают акцент на глаза частицами такого же цвета, как на бороде. Этот тренд стал настолько популярным, что даже некоторые девушки стали рисовать на себе блестящие бороды.

Это не первый случай, когда бороды стали украшать в честь Рождества. В прошлом году рекламное агентство из Лондона сделало популярными «игрушки для бороды» (здесь подробнее). Цель данной кампании состояла в том, чтобы сделать бороду похожей на рождественскую ёлку: шарики разных цветов можно было «повесить» на свою бороду. В отличие от блестящих бород, шарики для бороды было гораздо проще в использовании.

Стоит вспомнить, что блестящие частицы изначально появились как украшение волос для девушек. Новый тренд использования блестящих частиц при украшении корней волос «взорвал» социальные сети. Сделать то же самое можно очень просто: нужно просто взять масло для волос и флакон с блестящими частицами и покрыть ими корни волос, тем самым покрывая неокрашенные корни.

Всё зависит от ваших творческих способностей и предпочтений: можно использовать одноцветные частицы или разноцветные – для более праздничного вида. Ещё задолго до популярности блестящих корней волос в социальных сетях, Майли Сайрус украсила ими свою причёску для участия в Met Gala в Нью-Йорке ранее в этом году.