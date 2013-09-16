Титул «Мисс Америка» впервые за историю завоевала девушка индийского происхождения

Новости США. Самой красивой девушкой Америки стала 24-летняя Нина Давулури, представительница штата Нью-Йорк. Красавица стала первой девушкой индийского происхождения, удостоенной титула «Мисс Америка».

Выигранные деньги – 50 тысяч долларов – Нина планирует потратить на образование. Девушка мечтает стать врачом.

Нина Давулури, «Мисс Америка-2013»:

Я считаю, что у красоты нет стандартов, и этнические особенности лишь делают разнообразней лики красоты. Но каждый человек имеет право на трансформацию, если они помогают ощущать себя более комфортно.

Второе место на конкурсе заняла «Мисс Калифорния», третье – представительница штата Оклахома. Красавицы получат денежные вознаграждения в размере 25 тысяч и 20 тысяч долларов соответственно.

За победу в престижном конкурсе боролись представительницы 50 штатов, федерального округа Колумбия, присоединившегося к США государства Пуэрто-Рико и американских Виргинских островов.

Напомним, в прошлом году обладательницей титула «Мисс Вселенная-2012» стала американка Оливия Калпо. Девушка получила бриллиантовую и жемчужную короны и грант на обучение в Нью-Йоркской школе кино и телевидения. Победительница уверена, что в человеке все должно быть прекрасно. Идеалом красоты и совершенства девушка считает актрису Одри Хепбёрн. Более того, Капло призналась, что мечтает о карьере в Голливуде или на телевидении. Второе место в конкурсе заняла Жанин Тугонон, представляющая Филиппины. На третьем месте оказалась Ирен София Эссер Квинтеро из Венесуэлы (смотрите видео).