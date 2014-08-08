Анджелина Джоли покорила модниц туфлями с каблуками в форме изогнутого рога

Новости США. Коллекция обуви, выпущенная совместными усилиями актрисы Анжелины Джоли и дизайнера Кристиана Лубутена, покорила модниц всего мира.

Туфли, каблук которых напоминает изогнутые рога, созданы специально для премьеры фильма «Малефисента», главную роль в котором сыграла Джоли.

«Малефисента» –диснеевская сказка «Спящая красавица», рассказанная на новый лад. Фильм вышел в мировой прокат в мае и уже собрал внушительную сумму.



Как пишет зарубежная пресса, модницы в буквальном смысле выстроились в ряд за Christian Louboutin.

Напомним, Джоли обувала их трижды, и каждый раз выбор ее падал на новый цвет.

Черные, белые и золотые модели. На фотосессии в Китае, например, актриса продемонстрировала золотую пару туфель. Каждая пара выполнена вручную в парижском ателье Лубутена.



Кристиан Лубутен, дизайнер (в интервью US Weekly):

Было очень интересно и волнительно работать с обувью для фильма «Малефисента», главная героиня которого такая харизматичная. Я был буквально околдован шармом и очарованием Анджелины и ее героини.

Пока мир сходит с ума по туфлям Малефисенты, мы предлагаем посмотреть, что носят на улицах белорусской столицы.

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