ВЗГЛЯД. «Дуэль с российской подлодкой» призвана прикрыть позор британского флота

Громкие заголовки разогрели и без того скандальную британскую прессу – по уверению ее источников, российские подводники сорвали удар британской АПЛ по Сирии. И хотя эта версия выглядит весьма комплиментарно для ВМФ России, реальная причина, скорее всего, в другом. И она прямо связана с плачевным состоянием когда-то легендарного британского флота.

Британская атомная подводная лодка класса Astute не смогла присоединиться к удару по Сирии из-за действий одной или, возможно, двух российских подводных лодок. Об этом сообщает британское издание Times, ссылаясь на свои источники. Российские подлодки следовали за британской, заставляя менять местоположение. В результате АПЛ в момент атаки так и не смогла поучаствовать в общем ударе по Сирии.

Как сообщает Би-би-си, в субботней атаке со стороны Великобритании участвовало всего лишь четыре самолета Tornado. Они дали залп восемью ракетами Storm Shadow. Подводная лодка класса Astute могла бы помочь нападавшим, хотя ее арсенал не превышает 20 крылатых ракет «Томагавк». Astute – это наиболее современный тип подлодок военно-морских сил Великобритании. В строю сейчас всего три таких лодки. Британские газеты не сообщают бортовой номер субмарины, ставшей участницей инцидента в Средиземном море.

Тімес предполагает: российские субмарины, преследовавшие Astute – это или дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка», или представители ее более ранней модификации, проекта 877 «Палтус», чей выпуск был налажен еще в советское время. Из-за трудности обнаружения эти подводные лодки называют на Западе «Черными дырами».

Если бы наши моряки получили приказ остановить британскую субмарину, он был бы выполнен, даже несмотря на присутствие на борту британской субмарины крылатых ракет. Так считает председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев.

«Российские дизельные подводные лодки в первую очередь предназначены для уничтожения атомных подводных лодок вероятного противника», – пояснил Ненашев. По его словам, современные дизель-электрические лодки обладают низким шумом – 45–50 децибел, что соответствует звуку моря, поэтому они могут наблюдать за более мощной подлодкой, оставаясь необнаруженными.

В составе Черноморского флота шесть «Варшавянок»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино». Есть информация, что на базе в Тартусе стояли еще недавно подлодки Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино». Осенью они принимали участие в ракетных ударах по позициям боевиков в Сирии.

Президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников капитан I ранга в отставке Владимир Мамайкин согласен, что российская лодка благодаря малошумности могла определенное время наблюдать за ничего не подозревающими британцами.

«Но если британцы уклонялись, значит, они слышали нашу лодку», – предложил Мамайкин, напоминая: преследование чужих подводных лодок – задача любой субмарин.

«Здесь ничего такого нет, нас тоже преследуют. Но в этой истории вызывает большое сомнение сам факт. С нашей стороны, как пишут, были дизельные подлодки, а с британской – атомная. Но у нее скорость выше, она может дать и 20 узлов, дизельная лодка не в состоянии за ней долго следовать», – сказал Мамайкин газете ВЗГЛЯД.

Однако, по словам Мамайкина, если бы российская подлодка преследовала английскую, то это могло продолжаться не более часа, так как лодка класса Astute гораздо мощнее и запросто «может убежать». Он убежден, что изложенная в британской прессе информация вызывает сомнения.

Впрочем, появилась и версия, что никакая «Варшавянка» англичан вообще не преследовала и они не смогли выполнить приказ по другой причине – например, из-за технического сбоя. Ведь с лодками Astute и раньше отмечались проблемы. «Были сведения, что такая подлодка садилась на мель, были сведения, что португальские рыбаки ловили ее сетями, были сведения, что одна из подводных лодок повреждала рубку, неудачно нырнув под сухогруз. Определенный злой рок преследует эти лодки такого типа», – признал в беседе с «Вестями» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Мамайкин не исключает, что информация о «дуэли» была выдумана британцами, чтобы оправдать свое неучастие в операции. Но британцам нужно было оправдаться за то, что не смогли вовремя принять участие в залпе. Другого объективного объяснения этому нет», – полагает Мамайкин. Такая версия не исключает, что в районе и впрямь находились российские подлодки.

Ненашев тоже считает версию чисто технического сбоя вполне реальной.

«Возможно, у британцев произошли проблемы, и возможность использования крылатых ракет могла привести к катастрофе внутри самой подводной лодки. Для пуска лодка всплывает на нужную глубину, готовятся системы, выравнивается балласт, – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД. – Не исключено, что именно в этот момент у англичан возникли проблемы. И чтобы сохранить лицо, они могли допустить информационный вброс».

Легендарный когда-то британский флот уже много лет подвергается критике со стороны британских налогоплательщиков.

В частности, не так давно английская пресса критиковала ВМС за потерю способности сопровождать российские корабли, проходящие мимо британских берегов. Чтобы отслеживать российские подводные лодки, ВМС Британии приходится использовать даже совершенно не предназначенные для подобных задач тральщики. А британские пользователи интернета и вовсе в прошлом году высмеивали «милую маленькую лодочку королевского флота возле большого русского корабля». Остается добавить, что, по сообщению самой же британской прессы, большинство кораблей королевских ВМС и вовсе из-за нехватки ресурсов не могут выйти в море.

Источник: ВЗГЛЯД

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