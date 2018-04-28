Financial Times. «Драка» в администрации Трампа из-за антироссийских санкций

Советник президента по экономике говорит, что постпред США в ООН «поторопилась» с заявлением о санкциях.

Разногласия в администрации Трампа по вопросу о будущих антироссийских санкциях вылились наружу, и аппаратчики стали выдвигать противоречивые версии о том, почему они отказались от нового пакета мер. Спустя два дня после того, как представитель Трампа в ООН Никки Хейли в двух телеинтервью объявила, что США введут новые санкции против России за ее поддержку сирийского президента Башара аль-Асада, администрация быстро дала задний ход. Во вторник советник президента по экономике Ларри Кадлоу (Larry Kudlow) сказал репортерам, что Хейли «поторопилась». «Она – очень эффективный дипломат, но здесь есть какая-то небольшая путаница», – заявил он. Затем телеведущая «Фокс Ньюс» Дана Перино (Dana Perino) процитировала слова Хейли: «При всем уважении, у меня нет никакой путаницы».

Этот обмен репликами продемонстрировал усиливающийся раскол в американской администрации по вопросу политики в отношении России. Более того, президент США намного чаще ратует за более мягкий подход к России, чем многие его советники, включая Хейли. По мнению обозревателей, расхождения между комментариями Хейли и бездействием Белого дома выявили ту напряженность, которая подспудно существует в Вашингтоне на протяжении многих месяцев. «Одна голова не говорит с другой», – объяснил один политик с Капитолийского холма, который вместе с Белым домом работает над антироссийскими санкциями. Он добавил, что решение не вводить новые санкции стало отповедью Хейли, которая является одной из ключевых фигур в администрации из числа сторонников ужесточения политики в отношении России.

Возникает вопрос о том, насколько влиятельна эта группа ястребов. «Становится понятно, что ее дернули за поводок», – сказал этот политик, а потом добавил, что Хейли «перешла границы своих полномочий». Один знакомый со стратегией администрации американский чиновник заявил, что Трамп по-прежнему ищет пути для налаживания отношений с российским президентом Владимиром Путиным. «Президент постоянно ищет возможности для сближения», – сказал он.

По словам этого чиновника, Трампа разозлило то, что американские союзники не проявили достаточной активности в совместном ответе на российские провокации. После отравления Сергея Скрипаля в Британии Соединенные Штаты выслали 60 российских дипломатов, что стало самым масштабным выдворением дипперсонала за всю историю российско-американских отношений. Британия выслала 23 человека, а Франция и Германия – по четыре. «Его расстроило то, что остальные действовали не так жестко, как США, и не взяли свой вес», – сказал этот человек. Он отметил, что характерной чертой президентства Трампа стали его требования к союзникам брать на себя большую долю глобальной нагрузки. «Все началось с того, что он сказал про НАТО», – заявил чиновник.

Некоторые республиканцы пытаются преуменьшить существующие в администрации разногласия в вопросе России. Спикер большинства в палате представителей Пол Райан подчеркнул во вторник, что Белый дом Трампа ведет себя «намного воинственнее» по отношению к России, чем его демократические предшественники. «Помните перезагрузку Барака Обамы и Хиллари Клинтон? Помните, как они отдали ПРО России, не получив ничего взамен? Мы продвинулись на много миль в правильном направлении в нашей политике по отношению к России. Администрация работает и улучшает эту политику, действуя намного активнее своих предшественников».

Между тем, когда Путин созвал совещание по экономическим вопросам, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока слишком рано говорить о том, что угроза новых американских санкций миновала. «Пожалуй, было бы преждевременно комментировать и оценивать чьи-то решения уже на следующий день, если учитывать общее состояние дел в двусторонних отношениях», – сказал он.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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