КорреспонденТ. Теория разбитых окон в украинском формате

А вы в своем городе тоже, сперва уступаете дорогу маршрутке на пешеходном переходе, а потом – многократно озираясь, пытаетесь перейти улицу?

Это я к тому, что, когда в октябре прошлого года в результате ДТП в Харькове погибло шесть человек – журналЫсты кричали «Гвалт!», а политики торговали хлебалами на ТВ в течение нескольких недель. И вся страна пылала праведным гневом, обвиняя юную мажорку – будто бы на ней свет клином сошелся.

Кривой Рог. Сегодня. ДТП. 8 трупов и около 20 пострадавших.

Ажиотажа и воплей в этот раз не будет. Просто потому, что шумиха неминуемо приведет людей к выводу: дело не в мажорах – это системная проблема. А на фоне наших грандиозных «перемог» на международной арене и в народном хозяйстве, это никому не нужно. Вредно это, играет на руку врагу и льет воду на мельницу сами знаете кого – заводить разговоры о системных проблемах в обществе.

Катастрофическая проблема с аварийностью на украинских дорогах (в любой момент времени людей гибнет больше чем в АТО) – это явное доказательство действенности Теории разбитых окон.

(Цитата с сайта «Луркоморье»: «…Теория разбитых окон – теория о том, что при виде какого-нибудь беспорядка люди перестают вести себя цивилизованно и начинают гадить.

Увидев, например, что «тут уже и так наср*но», человек уже не будет стремиться вести себя культурно и вместо того, чтобы донести мусор до урны, попросту бросит его. Небольшой и вовремя не ликвидированный беспорядок вызывает цепную реакцию других более крупных беспорядков, и там, где еще недавно была чистота и порядок, все оказывается загажено…»)

Вот сто раз был прав декоммунизированный ныне Карл наш Маркс: «…общественное бытие [людей] определяет их сознание»! И как бы нас не пытались убедить различного разлива эксперты без определенного места жительства, что идет «формирование гражданского общества», налицо обратный процесс. Увы, общество деградирует.

Упадок, разруха, обнищание населения на фоне дикого богатства избранных, насаждение «новой» морали, нравов и ценностей, отрицание действовавших ранее социальных предохранителей, навязывание «правильной» истории, повсеместная промывка мозгов в СМИ, разделение общества на «свой – чужой» – это те «разбитые окна», которые и формируют мировоззрение членов общества.

Когда политик становится важнее простого работяги, когда «Поющие трусы» вытесняют из информационного пространства Крошку Енота, а красиво изображенные пузырьки углекислого газа в рекламе пива затмевают улыбку Джаконды, мы получаем «свободу» из фильма «Убить дракона».

В тамбурах грязных электричек вновь стали курить. Тетушка, продающая пиво в вагоне электрички, ловко открывает бутылку для очередного клиента об поручень седушки и… ждет, пока шипящая пена стечет на пол. Все нормально! Мы уже одной ногой в Европе! Прыщавый юнец, сидящий в маршрутке, уткнувшийся в смартфон и не замечающий женщину с ребенком – это норма. Обстрелы зданий из гранатометов в центре «европейской столицы», огнестрелы на улицах городов, гранаты на детских площадках – все это стало серой, никому не интересной обыденностью.

Так что вы хотите от участников дорожного движения, которые ежечасно, ежеминутно впитывают в сознание маркеры «разбитых окон»?

После ДТП в Кривом Роге можно напринимать еще великое множество хороших и полезных законов. Только, что это изменит? Подобные ДТП будут происходить и дальше – это вопрос времени.

А книгу того самого Маркса «К критике политической экономии» уже не изучают в ВУЗах. Это, понимаешь, тяжкое наследие прежних, тоталитарных режимов.

И… я бы еще и методы научного исследования отменил. Ну, как «тяжкое наследие». Потому как вредная для сознания будущего европейца экстраполяция говорит нам о том, что «разбитые окна» в стране «фантастичних реформ» будут только множиться.

Потому, граждане, переходя улицу по пешеходному переходу… уступите дорогу маршрутке.

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Источник: КорреспонденТ

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