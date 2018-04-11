Независимая газета. Россия нацелила "Калибры" на базы США в Сирии

Если США решатся на применение силы в Сирии в связи с якобы химической атакой в городе Дума, они получат аналогичный ответ не только от Дамаска, но и от Москвы. О «серьезных последствиях» в результате таких действий для американцев и их союзников заявил вчера постпред России при ООН Василий Небензя. В подобном ключе вчера высказывались и другие российские политики и чиновники. Чуть ранее о готовности Российской армии защитить Дамаск заявил министр иностранных дел Сергей Лавров: «Наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед Сирийской Арабской Республикой (САР)».

Каким образом отреагировали, Сергей Лавров не пояснил. Но несколько сайтов, освещающих военную деятельность РФ, написали вчера, что 8–9 апреля вооруженные силы страны скрытно приведены в полную боеготовность. Пока официальных подтверждений и комментариев на этот счет нет. Но, судя по сообщениям Минобороны о деятельности армии и флота, действительно складывается мнение о возросшей активности войск и военных флотов. Особенно на Черноморском и Средиземноморском театрах военных действий, а также на Каспии, откуда уже не раз с кораблей Каспийской флотилии наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по целям в Сирии. Не исключено, что приготовление к подобным ударам там осуществляется и сейчас. «Удары «Калибрами» могут быть нанесены по американским объектам и базам на Ближнем Востоке, если Пентагон, обвинив РФ в пресловутых химатаках, решится на «акты возмездия» по российским базам в Тартусе и Хмеймиме», – рассуждает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

О возможности нанесения ударов США и их союзниками по российским объектам рассказало вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники в Белом доме. Неткачев уверен, что такие удары Россия не оставит без ответа.

Но такой сценарий развития событий (ответ «Калибрами») эксперт считает маловероятным, поскольку он наверняка спровоцирует «настоящую большую войну, которую не хотят ни США, ни Россия». Генерал полагает, что скорее всего, если Пентагон с подачи американского президента решится на силовой удар, то он будет похож на тот, который американцы нанесли год назад, запустив 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат (утверждалось, что именно авиация с этой базы наносила химатаки в провинции Идлиб). Такого мнения и бывший главнокомандующий силами НАТО генерал Уэсли Кларк. В интервью телекомпании CNN он заявил о том, что «США могут нанести удар по базе вертолетов в Сирии», которые якобы использовались для применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом Кларк уверен, что в этой ситуации «не может быть другого варианта, кроме силового».

В то же время эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас в статье для Foreign Policy утверждает, что возможный удар США по Сирии будет более мощным, чем год назад. По его мнению, «прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели – самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки». «Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Дональда Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей.

Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны», – пишет Герас. По мнению эксперта, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны.

«От американцев сейчас можно ожидать всякого. Ведь они против укрепления режима Башара Асада в Сирии, а значит, априори они против РФ и Ирана», – считает военный эксперт полковник Владимир Попов. Он напоминает, что перед нанесением в прошлом году удара по Шайрату США предупредили российское командование в САР о таких планах. Сейчас же, когда Трамп в химатаках обвиняет и Россию, таких предупреждений может и не быть. Попов не исключает, что Трамп может принять решение о физическом уничтожении Асада и нанесет удар по его резиденции. В этих условиях должны показать свою эффективность российские и сирийские средства ПВО, прикрывающие важные объекты в стране.

Западные СМИ пишут, что скорее всего удар по Сирии может нанести американский эсминец USS Donald Cook, который находится сейчас у берегов Сирии, в полусотне миль от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Корабль оснащен 56 крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1600 км. Кроме того, в ближайшие дни, как пишут американские СМИ, к нему присоединится эсминец такого же проекта USS Porter (он, кстати, участвовал в прошлогодней атаке аэродрома Шайрат). Впрочем, ВМС США располагают в Средиземном море и другими кораблями, оснащенными «Томагавками», в частности ударными атомными подводными лодками, которые могут атаковать цели в Сирии.

Турецкая газета Hurriyet написала вчера о том, что в целях «психологической атаки» боевые самолеты Воздушно-космических сил РФ на небольшой высоте не менее четырех раз пролетали над эсминцем Donald Cook.

Владимир Попов считает, что если от ракет, выпущенных с американских эсминцев, погибнут российские военнослужащие, то не исключено, что корабли США будут атакованы российскими ракетами или авиацией. О такой возможности действий РФ уже предупреждал, как известно, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

На совещании 13 марта с.г., комментируя угрозы США в адрес Сирии, он заявил о том, что «в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Источник: Независимая газета

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