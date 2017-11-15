Вести.ua: Верховная Рада заменила «Великую отечественную войну» на «Вторую мировую»

Верховная Рада на заседании во вторник приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому предоставляется статус инвалидов войны гражданским лицам, получившим инвалидность вследствие ранения в зоне антитеррористической операции.

Принятым законом о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты Рада заменила определение «Великая Отечественная война» словами «Вторая мировая война», передает Интерфакс-Украина.

В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на «Вторая мировая война».

«Участникам Революции Достоинства, которые включены в перечень лиц, получивших телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие), предоставляется статус пострадавшего участника Революции Достоинства. Таким лицам выдается соответствующее удостоверение, предоставляются льготы и другие социальные гарантии – такие же, как и для участников боевых действий», – сказал глава комитета парламента по делам ветеранов участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, представляя законопроект.

Согласно тексту законопроекта, участники АТО, которые получили инвалидность вследствие заболевания во время службы, получат статус инвалидов войны.

Статус инвалидов войны получат также гражданские лица, которые стали инвалидами вследствие ранений от взрывчатых веществ и боеприпасов на подконтрольной Украине территории в зоне проведения АТО.

Принятый закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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