112 Украина. Марш ультранационалистов в Варшаве: Кому интересен этот маскарад?

Правящая партия «Право и Справедливость» заигрывает с ультранационалистами, одной из самых активных и мобильных частей электората, для того чтобы создать видимость массовой поддержки гражданами Польши существующего политического курса, с которым не согласны в Евросоюзе

На 99-ю годовщину независимости Польши 11 ноября в Варшаве проходил марш ультраправых политических сил. Марш был посвящен восстановлению польской государственности в 1918 г. В шествии приняли участие порядка 60 тысяч человек. Это была одна из самых крупных акций ультраправых в Европе. В толпе мелькали тысячи файеров, ряженные в военные мундиры начала ХХ века ультранационалисты, а также баннеры с провокационными лозунгами, в том числе «Смерть врагам Родины».

На службе у «Закона и Справедливости»

Правящая партия «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского не принимала участия в марше. Однако государственная телекомпания TVP прокомментировала данное мероприятие как «шествие патриотов». Власти не сопротивлялись проведению мероприятия. «Закон и Справедливость» доминирует на политической арене Польши и по итогам парламентских выборов 2015 г. сформировала однопартийное правительство. Данная партия придерживается в своем политическом курсе умеренного евроскептицизма, экономического национализма и протекционизма. Складывается впечатление, что марш ультранационалистов был на руку партии. Достаточно обратить внимание на то, что некоторые лозунги участников марша повторяли позицию действующей власти по различным вопросам. Партия «Закон и Справедливость» заигрывает с ультранационалистами, одной из самых активных и мобильных частей электората, для того чтобы создать видимость массовой поддержки гражданами Польши существующего политического курса, с которым не согласны в Евросоюзе.

Во время марша ультраправые скандировали чисто протекционистские лозунги, как например: «Промышленность в наших руках», «Наш путь – национализм». В своей предвыборной программе партия «Закон и Справедливость» выступала за расширение роли польского капитала в национальной экономике, передачу управления госпредприятиями топливно-энергетического комплекса министерству экономики Польши. Партия обещала стимулировать развитие мелкого и среднего бизнеса, снизить налоги для фирм с штатом менее 3 человек до 15% и предоставить им 40% госзаказов. Экономическая политика действующей власти менее благоприятна для крупных предприятий с зарубежным капиталом, банков и торговых сетей, для которых планировалось ввести новые налоги и сократить их участие в государственных поставках. «Закон и Справедливость» обязалась противостоять курсу ЕС по снижению значения угля в энергетике. Они, наоборот, поддерживают развитие угольно-добывающей отрасли Польши, выступают за сокращение строительства ветрогенераторов. Варшава поддерживает сокращение зависимости от поставок природного газа из России, выступает против строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

Партия «Закон и Справедливость» выступает за сокращение вмешательства ЕС во внутренние дела национальных правительств стран-членов. Еврокомиссия и канцлер Германии Ангела Меркель выражали несогласие с правовой реформой действующей власти Польши, которая дает право министру юстиции увольнять судей, что, по их мнению, подрывает свободу судов и идет вразрез с европейским законодательством. Президент Польши Анджей Дуда считает, что угрозой для существования ЕС является интеграция ускоренными темпами, что приведет к размежеванию внутри блока. По мнению замминистра иностранных дел Конрада Шиманского, Польша не будет переходить на евро до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в ЕС.

Ультранационалисты сделали отсылку в своих лозунгах к проблеме миграционного кризиса и политики «открытых дверей», с которой не согласна действующая власть. По данным The New York Times, участники марша скандировали расистский лозунг «Белая Европа братских народов», несли знаки, которые ассоциировали ислам с терроризмом, повторяли фразу «Мы хотим Бога», цитату из патриотической песни, которую употребил президент США Дональд Трамп во время речи в Варшаве. Ранее действующая власть Польши отказывалась разместить на своей территории 6,5 тысячи выходцев из мусульманских стран по квотам Еврокомиссии. Лидер правящей партии «Закон и Справедливость» Ярослав Качиньский в интервью телеканалу TVP подчеркнул, что именно Германия, а не Польша должна заниматься преодолением последствий политики «открытых дверей» в отношении беженцев. Он считает, что не существует механизма по обеспечению безопасности граждан стран, принимающих у себя беженцев. Вместе с беженцами в ЕС проникают исламские экстремисты. Об этом свидетельствуют теракты, которые периодически происходят в Париже, Брюсселе, Берлине, а также в городах Турции, которая разместила на своей территории 2,5 миллиона сирийцев по обоюдным договоренностям с ЕС. Качиньский убежден, что беженцы могут быть разносчиками опасных инфекций и заболеваний. Замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманский считает, что нет смысла в проводимой Брюсселем политике по перемещению беженцев в разные европейские страны. Чтобы урегулировать миграционный кризис, нужно остановить поток беженцев путем укрепления внешних границ ЕС.

Варшава перегнула палку с украинским вопросом

Не забыли польские ультранационалисты и об Украине. На одном из баннеров виднелся красноречивый лозунг: «Помним о Львове и Вильнюсе». Львов, который был столицей Галицко-Волынского княжества, входил в состав Австро-Венгерской империи, в 1919-39 гг. находился под властью Польши. Вопрос принадлежности Львова является излюбленной темой дискуссий для польских ультранационалистов, которые своими акциями вбивают клин в польско-украинские отношения. Это не первая антиукраинская провокация в Польше. Ультранационалистическая организация Oboz Wielkiej Polski («Лагерь великой Польши«) устроила погром памятников бойцам УПА (экстремистская, запрещенная в России организация, – прим. ред.) в Восточной Польше в ноябре 2016 г. В декабре прошлого года в Перемышле прошел «Марш орлят» в честь студентов, которые принимали участие в украинско-польской войне в 1918 г. Участники марша желали смерти украинцам и утверждали, что Львов является польским городом. Такие провокации нередко встречают ответные действия на Украине. В январе 2017 г. неизвестные исписали мемориал польским и украинским жертвам советских репрессий в Быковне ультранационалистическими символами и оскорбительными словами.

Периодически польские власти также позволяют себе антиукраинские демарши. В 2016 г. Сенат Польши объявил Волынскую трагедию «актом геноцида». В канун марша ультранационалистов в Варшаве министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что его страна не может стоять на стороне Киева в конфликте с Москвой, не требуя урегулирования украинско-польских исторических вопросов. Ващиковский предложил не пускать в Польшу украинцев, которые поддерживают дивизию СС «Галичина» и придерживаются антипольских настроений. По какому критерию он собирается определять «врагов Польши», министр не упомянул. Партия «Закон и Справедливость» спекулирует на противоречивых исторических фактах и делает их частью государственной идеологии. Как и Украине, Польше нужны яркие и запоминающиеся исторические события для сплочения польских граждан. Волынская трагедия – это способ объединить всех поляков, независимо от идеологии, вокруг общей скорби (подобная попытка предпринималась и на Украине вокруг проблемы Голодомора). По мнению украинского историка Ярослава Грицака, далеко не все поляки поддерживают позицию действующей власти, которая прировняла историческую память к официальной политике.

Польша оказалась в идеологическом тупике. Украина является ее военно-политическим партнером для сдерживания агрессии России. Однако, с точки зрения исторических событий, Украина воспринимается как противник. Партии «Закон и Справедливость», как, впрочем, и украинской власти, следует проводить технократический политический курс, лишенный всякой идеологии и отсылок к историческим событиям. Таким образом удалось бы не акцентировать внимание на существующих исторических противоречиях в отношениях с другими государствами. Нужно критически относиться к истории и осознавать, что в годы Второй мировой войны к методам террора прибегали абсолютно все противоборствующие стороны, включая УПА, Армию Крайовую, подразделения Третьего Рейха и Советской армии, партизан коммунистической ориентации. Жертвами в Западной Украине становились не только поляки, но и украинцы и другие этносы, которые оказались в эпицентре боевых действий.

Нельзя преуменьшать роль Польши в поддержке евроатлантической интеграции Украины и лоббирования наших интересов в ЕС. Польша вместе с Великобританией является проводником антироссийских санкций в ЕС и поддерживает территориальную целостность Украины. Именно Польша является примером успешного постсоциалистического государства, которое сумело выйти из-под влияния Кремля, провести реформы и создать уровень жизни для своих граждан лучше, чем в России. Польша является шестой экономикой в Евросоюзе и неформальным лидером среди стран Центрально-Восточной Европы. Польша стала популярным направлением для трудоустройства и получения образования украинцами. Украинские трудовые мигранты в Польше ежегодно пересылают на родину порядка 5 млрд евро. В декабре 2015 г. Польша открыла Украине кредитную линию на сумму 1 млрд евро для пополнения золотовалютных резервов. Польша является четвертым торгово-экономическим партнером Украины в мире. Определенные выводы стоит сделать и украинским властям. Европейские страны уже устали от нестабильности, которая не прекращается на Украине с 2014 г. Их возмущает, что на Украине процветает коррупция, а вложения международных доноров пока не дают существенных результатов. Однако внутриполитические проблемы Украины не дают права политикам из Польши и любого другого государства совершать антиукраинские выпады на исторической и этнополитической почве.

Российский след

Не исключено, что Россия подстроилась под акцию польских ультранационалистов и задействовала своих европейских агентов влияния для нагнетания антиукраинских настроений в Польше. Об этом свидетельствует участие в марше партий и организаций, ориентированных на сближение с Россией. В шествии участвовала венгерская ультраправая партия «Йоббик», которая выступает за присоединение Закарпатья к Венгрии. Член партии «Йоббик», евродепутат Бейли Ковач, посетил псевдореферендум в Крыму и поддержал аннексию полуострова Россией. Партия «Йоббик» придерживается антиэмигрантских и антисемитских настроений. Марш посетил лидер ультраправой партии Forza Nuova («Новая сила«) Роберто Фиоре, который известен своими выступлениями в поддержку президента РФ Владимира Путина. Он поддерживает аннексию Крыма и политику России в вооруженном конфликте на Донбассе. Партии Forza Nuova и «Йоббик» побывали в Крыму в августе 2014 г.

В варшавском марше участвовало движение Młodzież Wszechpolska («Всепольская молодежь«), крыло «Партии национального движения», которая занимает аналогичную с венгерской партией «Йоббик» позицию по Украине. На мероприятии развевались знамена неонацистской организации Obóz Narodowo-Radykalny («Национально-радикальный лагерь«). По данным российского издания «Лента», функционеры данной организации посетили Донецк летом 2014 г., встретились с одним из лидеров пророссийских сепаратистов Денисом Пушилиным и выразили поддержку их деятельности. В акции приняли участие представители интернет-портала xportal.pl, которые развернули баннер против членства Польши в НАТО. Их главный редактор, политолог Бартош Бекер, в эфире российского телеканала НТВ назвал действующую украинскую власть группой людей, которая захватила власть с помощью политического переворота. Он устраивал акции в поддержку донбасских сепаратистов. Бекер распространял дезинформацию о том, что украинский бомбардировщик на его глазах бомбил донецкий вокзал, где были мирные жители.

Агенты влияния России попытались сформировать картинку, что якобы их поддерживает значительная часть польского общества. Видимо, они пытаются склонить на свою сторону бизнес-круги, которые из-за антироссийских санкций ЕС и ответного продуктового эмбарго России потеряли доступ на российский рынок. В 2013 г. Польша экспортировала половину урожая яблок в Россию. Объем торговли фруктами Польши и России составлял 339 млн евро, овощами – 173 миллиона евро. Компания Ecogrupa каждый день направляла в Россию 20 грузовиков грузоподъемностью 21 т, груженых яблоками. По мнению Анны Сташевской, специалиста по экспорту фирмы Eurosad, польские аграрии понесли наибольший ущерб от эмбарго РФ. Рынок садов Польши является третьим по объемам производства в ЕС, и в докризисный период производители ориентировались на вкусы россиян. Антиукраинская риторика польских чиновников играет на руку России для расшатывания единства внутри ЕС касательно антироссийских санкций.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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