Handelsblatt: России угрожает приостановление зимних Олимпийских игр 2018 года

«Давление на Москву в допинг-скандале растет: ключевой свидетель Григорий Родченков, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории, передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) новый компрометирующий материал», – передает немецкое деловое издание Handelsblatt.

«Западные СМИ намеренно пытались дискредитировать Россию», – цитирует автор статьи Андре Баллен высказывание министра спорта России Виталия Мутко.

«Действительно, тучи над Москвой сгущаются. Если в последнее время МОК отправлял в Москву сигналы о разряжении обстановки, то сейчас все свидетельствует о начале нового шторма», – рассуждает автор.

«Если случаи использования допинга и были, то в единичных случаях»,–- приводит журналист заявление Москвы, противопоставляя ему высказывание президента WADA Крейга Риди: WADA «по-прежнему полностью убеждено в правильности отчета».

Журналист полагает, что «Москва согласилась на сотрудничество с международными организациями в деле борьбы с допингом, чтобы реабилитироваться». При этом «российское руководство категорически отказывается признать факт поддержки применения спортсменами допинга на государственном уровне».

«И именно сейчас России грозит новая неприятность со стороны старого знакомого», – пишет автор, ссылаясь на британскую Daily Mail и сообщая о новых «обличительных данных», предоставленных Родченковым.

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории заявил о существовании в России «системы применения допинга, организованной государством», а также о том, как исследователи разработали «стероидные коктейли», употребление которых сложно выявить в пробах. Они «скрывали и уничтожали данные положительных допинг-анализов мочи во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи».

«Очевидно, новые данные были предоставлены Родченковым в цейтноте, – рассуждает автор, – иначе обвинения не были бы учтены в отчете комиссии».

«Пока неизвестно, какого рода доказательства представлены», – продолжает журналист, отмечая со ссылкой на российскую газету «Спорт Экспресс», что «речь идет о журналах бывшего руководителя антидопинговой лаборатории».

«Вопрос о том, почему журналы так долго находились «под замком» и не были обнародованы сразу, остается открытым», – говорит журналист. «В конце концов, Родченков в течение нескольких лет сам был замешан в применении допинга российскими спортсменами. А теперь он достал свои журналы как последний козырь, чтобы окончательно закрепить решение МОК», – полагает автор статьи.

В России сообщения о новых обвинениях были восприняты с нескрываемым скепсисом. «Это политический заговор, который кем-то финансируется», – цитирует издание слова Алексея Баранникова, спортсмена, дважды участвовавшего в Олимпийских играх в составе сборной команды России по лыжному двоеборью.

«Этот скандал должен нанести окончательный удар по России, – считает Баранников. – Если Россия признает, что у нее существовала допинг-система, поддерживаемая государством, это будет полным поражением».

Источник: InoPressa

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