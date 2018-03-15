Aftonbladet. Три теории: как и когда придет конец Вселенной

Она сомнется, разорвется на куски или замерзнет

Есть ли у нашей Вселенной конец, и если да, то какой?

Вот три основные теории, которые ученые выдвигают относительно космического Судного дня.

«Может случиться так, что в конечном итоге от Вселенной останется лишь ледяной супчик», — говорит Маркус Янсон (Markus Janson), преподаватель Стокгольмского университета.

Вселенную обычно описывают как нечто бесконечное.

Но большинство ученых сегодня полагают, что космос на самом деле в один прекрасный день перестанет существовать: правда, они точно не знают, как именно.

«Для начала нужно, конечно, подчеркнуть, что никто не знает наверняка, что именно произойдет. Но сегодня большинство ученых все-таки сходятся в том, что Вселенная в ее нынешней форме так или иначе перестанет существовать», — говорит Маркус Янсон, преподаватель кафедры астрономии в Стокгольмском университете.

«Законы термодинамики говорят нам, что в нашей Вселенной постоянно нарастает хаос. Пригодные к использованию типы энергии все в большей степени превращаются в непригодные к использованию», — продолжает он.

Сегодня существует множество разных теорий, согласно которым наш космос — это лишь одна среди бесконечного множества вселенных, и у той Вселенной, которую мы сегодня знаем и можем наблюдать, имеются разные измерения.

Кроме того, существуют различные теории о том, как наш универсум может в один прекрасный день прекратить существование.

Самые распространенные теории можно кратко пересказать следующим образом.

Большое столкновение

Большинство из нас знают теорию под названием Большой взрыв (Big Bang) о резком начале расширения Вселенной, в результате которого появились время, пространство и материя примерно 13,8 миллиардов лет назад.

Большое столкновение — это, можно сказать, то же самое, что и Большой взрыв, только наоборот. Сейчас мы можем наблюдать, как космос расширяется, но, согласно этой теории, общие гравитационные силы Вселенной со временем постепенно затормозят это движение и снова начнут стягивать всю материю в одно место.

Наконец, Вселенная «сомнется» в одну маленькую и невероятно горячую точку.

«Долгое время эта теория считалась наиболее правдоподобной. Во Вселенной существует большое количество материи, и можно предположить, что ее части притягиваются друг к другу. Поэтому, даже если сейчас космос и расширяется, согласно этой теории, гравитация в конце концов остановит разбег, и Вселенная начнется сжиматься вновь», — рассказывает Маркус Янсон из Стокгольмского университета.

Но это, как считают некоторые, вовсе не обязательно означает, что Вселенная «закончится». Не исключено, что весь процесс просто повторится, и произойдет новый Большой взрыв. Другими словами, наша Вселенная обречена постоянно то расширяться, то сжиматься — словно бьющееся сердце.

«Несколько лет назад у этой теории было больше сторонников. А теперь мы обнаружили, что Вселенная не просто расширяется, но еще и ускоряется, причем ускоряется все сильнее и сильнее», — добавляет Маркус Янсон.

Большой разрыв

Эта версия — своего рода противоположность теории Большого столкновения. Исследователи полагают, что нынешнее ускоряющееся расширение Вселенной вызвано так называемой темной энергией, которая действует как противовес гравитации. Даже ведущие физики мира не могут объяснить, что представляет собой эта темная энергия или из чего она состоит. Но если попытаться выразить все простыми словами, то может оказаться, что окончательная судьба нашей Вселенной определяется именно борьбой между темной энергией и гравитацией.

Если в конечном итоге победит гравитация, то Вселенная, вероятно, схлопнется в соответствии с теорией «Большого столкновения». Но если темная энергия окажется мощнее, чем гравитация, то космос начнет расширяться все быстрее и быстрее.

В конце концов темная энергия станет настолько мощной, что сможет разорвать на части атомы, что в свою очередь приведет к так называемому Большому разрыву.

«Если Вселенная продолжит быстро расширяться, ускоряясь все сильнее, то, по этой теории, ускорение в конце концов станет настолько сильным, что даже атомы не смогут оставаться единым целым», — говорит Маркус Янсон из Стокгольмского университета.

Большое замерзание

Эту теорию называют еще Большой заморозкой. Согласно ей, расширение Вселенной продолжится все быстрее, а значит, расстояние между галактиками и небесными телами будет расти. Это, в свою очередь, приведет к тому, что тепловая энергия сегодняшней Вселенной будет равномерно распределяться по все большему пространству, и в конечном итоге Вселенная станет слишком холодной для того, чтоб порождать и поддерживать жизнь.

«Газ будет уже не таким плотным, так как станет все больше рассеиваться, а значит, новые звезды рождаться не будут. А без звезд ничто не согреет планеты », - объясняет Маркус Янсон из Стокгольмского университета.

В этой будущей Вселенной в конце концов исчезнут даже черные дыры, по теории о так называемом излучении Хокинга, из-за которого они постепенно теряют массу.

В конце концов у нас будет космос без планет, звезд, черных дыр - по большому счету, не останется вообще ничего.

«Этот сценарий не называет четкого момента, когда именно наш космос прекратит существование. Может быть так, что в конце концов просто останется что-то вроде огромной тарелки ледяного вселенского супа из редких неподвижных атомов », - говорит Маркус Янсон из Стокгольмского университета.

Так что же, Вселенная закончится, разорвавшись на части, превратившись в ледяной суп или сжавшись до маленького шарика?

Кто доживет, узнает.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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