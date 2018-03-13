Quartz. Всё больше учёных признают, что сознание есть у всего – даже у камней

Перевод проекта Newочём

Сознание пронизывает реальность. Это не уникальная особенность субъективного опыта людей, но основа Вселенной, присутствующая во всей физической материи и каждой отдельной ее частице.

Такие рассуждения кажутся несерьезными, но и попытки объяснить природу сознания традиционными методами ни к чему не приводят. Именно поэтому авторитетные философы, неврологи и физики, в том числе нейрофизиолог Кристоф Кох и физик Роджер Пенроуз, все чаще принимают всерьез точку зрения сторонников панпсихизма.

«С чего мы взяли, что с помощью здравого смысла можно познать, что такое Вселенная?» – рассуждает Филипп Гофф, профессор философии в Центрально-Европейском университете в Будапеште. «Эйнштейн объяснил нам, какие странности происходят, когда природа времени сталкивается со здравым смыслом. Квантовая механика противоречит здравому смыслу. Наша интуиция – не лучший способ познать природу реальности».

Дэвид Чалмерс, профессор философии сознания из Нью-Йоркского университета, изложил «трудную проблему сознания» в 1995 году. В ней он продемонстрировал, что мы до сих пор не знаем, что вызывает сознание. К решению этой проблемы традиционно подходят с одной из двух точек зрения: материализма или дуализма. Обе они приводят к казалось бы неразрешимым проблемам.

Материалистический подход утверждает, что сознание – исключительный продукт физической материи. Однако до сих пор не ясно, как это могло бы работать. «Очень сложно получить сознание из не-сознания», – поясняет Чалмерс. «Физические свойства – это всего лишь структура. Физика может объяснить биологию, но существует темное пятно – сознание». По мнению дуалистов, сознание никак не связано с физической материей и значительно отличается от нее. Однако тогда возникает вопрос, как сознание взаимодействует с физическим миром и влияет на него.

Панпсихизм предлагает альтернативное, весьма заманчивое решение. Гофф утверждает, что сознание – это важнейшая особенность физической материи, и каждая отдельная частица имеет «невообразимо простую» форму сознания. Если эти частицы объединяются между собой, то могут формировать более сложные формы сознания, вроде субъективных переживаний у людей. Это не значит, что частицы обладают целостной картиной мира или активным мышлением. Теория всего-навсего утверждает, что субъективный опыт сознания существует даже у мельчайших частиц.

Сторонники панпсихизма не обязательно считают, что каждый неодушевленный предмет обладает сознанием. «Панпсихисты обычно не наделяют сознанием такие неодушевленные предметы, как, например, стол», – пишет в электронном письме Хедда Хассель Мерч, философ-исследователь из Центра разума, мозга и сознания при Нью-Йоркском университете. «Точнее было бы назвать стол совокупностью частиц, каждая из которых имеет свою невообразимо простую форму сознания».

С другой стороны, панпсихизм вполне может означать, что существуют столы, обладающие сознанием. По словам Чалмерса, одна из интерпретаций этой теории утверждает, что «любая система обладает сознанием». «Скалы могут обладать сознанием, ложки, даже Земля. Любая совокупность чего-либо имеет сознание».

Отчасти интерес к панпсихизму вырос благодаря «трудной проблеме» Чалмерса, которая обратила внимание академического сообщества на сознание. Философы из Нью-Йоркского университета, где расположен ведущий центр исследования философии сознания, сделали панпсихизм предметом научных исследований. За последние годы в этой области было написано несколько авторитетных научных книг и популярных статей, которые серьезно рассматривают вопрос панпсихизма.

Теория интегрированной информации за авторством Джулио Тонони является одной из самых популярных и убедительных современных теорий нейронауки в области сознания. Она лишь сильнее укрепляет веру в панпсихизме. По мнению Тонони, предмет будет обладать некой формой «сознания», если содержащаяся в его структуре информация достаточно «интегрирована» или унифицирована, то есть если целое больше суммы его частей. Это относится ко всем структурам, а не только к мозгу человека. Таким образом, теория интегрированной информации разделяет мнение панпсихистов о том, что физическая материя имеет присущее ей естественным образом сознание.

Гофф, уже написавший научную работу о сознании и в данный момент работающий над научно-популярной книгой по этой же теме, отмечает, что правдоподобные теории панпсихизма начали появляться еще в 1920-х годах. Такие мыслители, как философ Бертран Рассел и физик Артур Эддингтон, приводили серьезные аргументы в пользу панпсихизма. Однако после Второй мировой войны интерес к этой теме угас, так как философия стала уделять больше внимания аналитическим вопросам языка и логики. В 2000-х годах об этих теориях заговорили снова, во многом благодаря признанию «трудной проблемы» и активному применению методов структурного реализма в физике, объясняет Чалмерс. Согласно этому подходу физика описывает структуру в целом, а не лежащие в основе неструктурные компоненты.

«Физика не так хорошо помогает понять природу вещества, как принято считать. Эддингтон (английский ученый, экспериментально доказавший общую теорию относительности Эйнштейна в начале 20-го века) утверждал, что в нашем понимании Вселенной есть пробел. Мы знаем, как вещество себя ведет, но не чем оно является. В этот пробел мы можем поместить сознание», – пишет Гофф.

По мнению Эддингтона, отмечает Гофф в письме, «глупо исходить из позиции, что в основе находится вовсе не сознание и потом удивляться, откуда же оно берется». В одной из своих книг Стивен Хокинг спрашивал: «Что же вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?» Теперь Гофф отвечает: «Эддингтон и Рассел считают, что именно сознание вдыхает жизнь в уравнения».

Самой сложной проблемой панпсихизма является «проблема объединения»: как именно маленькие частицы сознания образуют одно большое сознание? Сознание может существовать во всех частицах, но это не дает ответа на вопрос о том, как эти крупицы физического сознания объединяются в более сложное явление человеческого сознания.

В попытке ответить на этот вопрос любой теории придется определить, какие сложные системы, от неодушевленных предметов до растений и муравьев, следует считать сознательными.

Согласно альтернативному взгляду на теорию панпсихизма, не отдельные частицы обладают сознанием и собираются в единое целое, но сама Вселенная – сознательная система. Это не то же самое, что считать Вселенную единым творением бога, предостерегает Гофф. Скорее она похожа на «космический беспорядок». Этот взгляд на панпсихизм отражает точку зрения, согласно которой мир построен от большого к малому. Другими словами, каждый отдельный предмет является производным от Вселенной, а не состоит из более мелких частиц. В квантовой механике существует явление квантовой запутанности – некоторые частицы ведут себя как единая система, даже если они находятся на огромном расстоянии и между ними не может быть никакой связи. Гофф уверен, что это явление определяет Вселенную как единое целое, а не как объединение отдельных частей.

Подобные теории звучат невероятно, и возможно, они таковыми и являются. Как, впрочем, и любые другие теории, объясняющие сознание. «Чем больше я думаю [об этих теориях], тем меньше в них верю», – признается Чалмерс. «Начинается материализмом, продолжается дуализмом и панпсихизмом, а заканчивается идеализмом», – добавляет философ, повторяя свою статью по этой теме. В идеализме реально существует только сознательный опыт. По сравнению с этим, панпсихисты еще довольно скромны.

Чалмерс цитирует своего коллегу, философа Джона Перри: «Если думать о сознании достаточно долго, станешь либо панпсихистом, либо чиновником».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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