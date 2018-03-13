The New York Times. Бывшего русского шпиона в Британии сразила таинственная болезнь

Человек, которого местные средства массовой информации назвали отставным офицером российской военной разведки и который одно время работал на Британию, в критическом состоянии находится в британском госпитале, а полиция ведет расследование по факту «наличия в его организме неизвестного вещества».

Согласно имеющейся информации, 66-летнего Сергея Скрипаля обнаружили без сознания на скамейке в городе Солсбери. Москва в свое время приговорила его к длительному сроку заключения, но в 2010 году обменяла на работавших в США российских шпионов, и Скрипаль поселился в Британии.

Британская полиция не назвала имен доставленного в госпиталь мужчины и его 33-летней спутницы, которая также почувствовала себя плохо, когда находилась в торговом центре «Молтингс».

Однако власти опубликовали достаточно деталей об этом «серьезном инциденте», чтобы провести некоторые сравнения (пусть и преждевременные) с делом бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году.

43-летний Литвиненко умер в ноябре 2006 года от дозы редкого радиоактивного изотопа полоний-210, который позже следователи обнаружили в высокой концентрации в чайнике в лондонском отеле, где Литвиненко встречался со своими российскими знакомыми. Этот эпизод вызвал гневную реакцию во всем мире и длительную напряженность между Британией и Россией.

Полиция графства Уилтшир, в зону ответственности которой входит Солсбери, в понедельник выступила с заявлением, отметив, что мужчина и женщина, предположительно знакомые друг с другом, были обнаружены в воскресенье около 16 часов 15 минут и доставлены в районный госпиталь Солсбери. Внешних повреждений у них не было.

«В настоящее время они проходят курс лечения, поскольку есть подозрение, что эти люди подверглись воздействию неизвестного вещества. Оба находятся в реанимации», — говорится в заявлении.

«На данном этапе неизвестно, было ли совершено преступление», — отметила полиция в «Твиттере». Полицейские добавили, что «проводят полномасштабное расследование и сотрудничают со смежными ведомствами, дабы выяснить точные обстоятельства случившегося».