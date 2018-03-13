The New York Times. Бывшего русского шпиона в Британии сразила таинственная болезнь
Человек, которого местные средства массовой информации назвали отставным офицером российской военной разведки и который одно время работал на Британию, в критическом состоянии находится в британском госпитале, а полиция ведет расследование по факту «наличия в его организме неизвестного вещества».
Согласно имеющейся информации, 66-летнего Сергея Скрипаля обнаружили без сознания на скамейке в городе Солсбери. Москва в свое время приговорила его к длительному сроку заключения, но в 2010 году обменяла на работавших в США российских шпионов, и Скрипаль поселился в Британии.
Британская полиция не назвала имен доставленного в госпиталь мужчины и его 33-летней спутницы, которая также почувствовала себя плохо, когда находилась в торговом центре «Молтингс».
Однако власти опубликовали достаточно деталей об этом «серьезном инциденте», чтобы провести некоторые сравнения (пусть и преждевременные) с делом бывшего российского шпиона Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году.
43-летний Литвиненко умер в ноябре 2006 года от дозы редкого радиоактивного изотопа полоний-210, который позже следователи обнаружили в высокой концентрации в чайнике в лондонском отеле, где Литвиненко встречался со своими российскими знакомыми. Этот эпизод вызвал гневную реакцию во всем мире и длительную напряженность между Британией и Россией.
Полиция графства Уилтшир, в зону ответственности которой входит Солсбери, в понедельник выступила с заявлением, отметив, что мужчина и женщина, предположительно знакомые друг с другом, были обнаружены в воскресенье около 16 часов 15 минут и доставлены в районный госпиталь Солсбери. Внешних повреждений у них не было.
«В настоящее время они проходят курс лечения, поскольку есть подозрение, что эти люди подверглись воздействию неизвестного вещества. Оба находятся в реанимации», — говорится в заявлении.
«На данном этапе неизвестно, было ли совершено преступление», — отметила полиция в «Твиттере». Полицейские добавили, что «проводят полномасштабное расследование и сотрудничают со смежными ведомствами, дабы выяснить точные обстоятельства случившегося».
Полиция графства Уилтшир
@wiltshirepolice
Оба находятся в критическом состоянии. На данном этапе неизвестно, было ли совершено преступление, в связи с чем несколько ведомств ведут работу во взаимодействии. Мы проводим полномасштабное расследование и сотрудничаем со смежными ведомствами, дабы выяснить точные обстоятельства случившегося.
По словам полиции, главная задача состоит в том, чтобы идентифицировать найденное вещество. Полиция работает с экспертами, дабы быстро установить диагноз и обеспечить «своевременное и соответствующее лечение».
Временный помощник главного констебля Крейг Холден (Craig Holden) заявил, что полиция «непредвзято» относится к произошедшему, и что специалисты помогают ей «понять, с чем мы имеем дело на сей раз».
Местная новостная организация «Солсбери Джорнал» сообщила, что у служб экстренной помощи есть подозрения в том, что в данном случае могло быть применено мощное синтетическое наркотическое вещество фентанил, хотя полиция это не подтверждает.
Мужчину доставили в госпиталь на машине, а женщину вертолетом. «Солсбери Джорнал» опубликовала фотографии пожарных в специальной одежде, которые обеззараживали этот район города.
Полиция заявила, что отдельные места в Солсбери были заблокированы для проведения следственных действий, однако подчеркнула, что никакой опасности для населения нет.
Би-Би-Си, которая опознала жертву как Скрипаля, сообщила, что его соседи в Солсбери называли мужчину дружелюбным человеком. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.
Она также привела слова свидетельницы Фреи Черч (Freya Church), которая выразила мнение, что доставленные в воскресенье в госпиталь люди «приняли что-то сильное».
«На скамье сидела пара, пожилой мужчина и женщина помоложе, — рассказала Черч. — Она как бы уткнулась в него; было похоже, что она потеряла сознание».
«Он делал какие-то странные движения руками и смотрел вверх, — добавила она. — Они были явно не в себе, и я даже подумала, что не знаю, как им помочь».
В понедельник руководство госпиталя города Солсбери, находящегося на юге Англии, сообщило, что имеет дело «с серьезным инцидентом, в результате которого пострадали два человека», и что различные ведомства «ведут в связи с этим свою работу».
Госпиталь Солсбери
@SalisburyNHS
Госпиталь Солсбери имеет дело с серьезным инцидентом, в результате которого пострадали два человека. На него отреагировали различные ведомства. Мы не вызываем на работу дополнительный персонал, но в случае необходимости можем связаться с нужными людьми напрямую.
Скрипаль — полковник в отставке, служивший в российской военной разведке. В 2006 году его осудили за передачу секретной информации британской разведке МИ6, чем он занимался в течение 10 лет, получив за это 100 тысяч долларов, которые поступили на банковский счет в Испании.
На момент вынесения приговора Федеральная служба безопасности, как называют контрразведку и преемницу советского КГБ, опубликовала несколько заявлений для российских СМИ, в которых сообщила, что полковник Скрипаль начал работать на иностранную разведку в 1995 году, находясь в командировке за рубежом. Свою шпионскую деятельность он продолжал и после того, как в 1999 году вышел в отставку.
По сообщениям этих СМИ, Скрипаль регулярно встречался с британскими кураторами, и каждый раз получал от них деньги. Кроме того, ему ежемесячно переводили определенные суммы на банковский счет в Испании. Газета «Известия», которая первой сообщила об этом деле, заявила, что британцев интересовали имена российских разведчиков, работающих в Европе.
Источник: ИНОСМИ.РУ
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