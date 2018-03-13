Klassekampen. Норвежская разведка прослушивала системы коммуникаций российского ВМФ

Норвежская разведка прослушивала системы коммуникаций российского ВМФ. Это происходило в тесном сотрудничестве с американскими шпионами.

1. Эдвард Сноуден несколько лет работал специалистом по компьютерам в ЦРУ и по контракту – в разведывательной организации Агентство национальной безопасности (АНБ).

2. В мае 2013 года он покинул США, увезя с собой больше количество строго засекреченных документов.

3. Документы, которыми он поделился со СМИ по всему миру, разоблачали масштабную американскую слежку за международными теле- и информационными коммуникациями.

4. В четверг телеканал NRK сообщил, что документы Сноудена показывают, что разведывательная служба собирала информацию о норвежцах в Норвегии.

Вооруженные силы

Разведывательная служба Норвегии в течение целого ряда лет шпионила за некоторыми из строжайших тайн российского государства.

Это стало ясно из восьми документов под грифом «секретно», которые вчера опубликовало американское интернет-издание The Intercept.

Среди самых больших сенсаций – то, что норвежская служба разведки вторглась в компьютерные системы российского ВМФ.

Шпионажем занимались в сотрудничестве с американской разведывательной службой АНБ. Это следует из документов самого АНБ.

Утечка документов сначала произошла благодаря всемирно известному информатору Эдварду Сноудену в 2013 году, о некоторых из этих документов уже писали ранее, в частности, это сделала газета Dagbladet.

Тем не менее, сведения о шпионаже против российских военных компьютерных систем стали достоянием гласности только сейчас.

Опубликованы партнером NRK

The Intercept опубликовал документы в связи с делом о норвежской разведывательной деятельности в отношении спутников в космосе. Это дело появилось в результате сотрудничества с телеканалом NRK, речь шла о том, как норвежская разведывательная служба соорудила в лесу к северу от Хенефосса в губернии Бускерюд большой объект для слежки за спутниками.

NRK опубликовала соответствующую информацию в четверг вечером, но не опубликовала документы, на которых строится дело. NRK также ничего не сообщил о шпионаже против российского ВМФ, которым занималась служба разведки.

The Intercept, напротив, предпочел опубликовать документы.

Вторглись в компьютерную сеть

Восемь документов описывают становящееся все более тесным сотрудничество между норвежской службой военной разведки и американской разведывательной службой АНБ.

Многое в этом сотрудничестве направлено против целей в России.

Документ, датированный 07.07.2006 года, описывает рабочую группу, состоящую из представителей норвежской и американской разведок.

«Сначала мы сосредоточили внимание на расширении целевого использования С41 российского ВМФ», написано в документе.

C4I – сокращенное обозначение военных систем связи. Это означает, что служба разведки смогла проникнуть в компьютерную сеть российского ВМФ.

Кроме этого рабочая группа занималась техническим шпионажем против российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, вопросами безопасности, связанными с ядерным оружием, как следует из документа.

Российские компьютерные сети

Другой документ, датированный 22.09.2005 года, описывает, как работали служба разведки и АНБ. Две разведывательные службы «пытаются обнаружить новые разведывательные данные от новых систем на российских военных судах и подводных лодках», говорится в документе.

Системы, о которых идет речь, «используются для связи с российским оперативным штабом или с воздушно-десантными командными пунктами».

Еще одна группа занималась идентификацией российских компьютерных сетей. В 2005 году служба разведки обнаружила «8-10 российских сетей».

1/5 часть – норвежская

Из документов Сноудена, которые The Intercept опубликовал вчера, следует, что Норвегия весьма продвинулась в области спутниковой слежки.

Ее удалось организовать благодаря масштабной помощи АНБ, и норвежская служба разведки поставляет американцам большую часть разведывательной информации.

«Cведения, собранные Норвегией, составляют примерно 1/5 FIS- информации из космоса, получаемой АНБ», утверждается в одном из документов Сноудена.

FIS – аббревиатура, которую АНБ использует для сложной технической формы сигнальной разведки, речь, в основном, идет о сборе технических сведений о системах коммуникаций.

Проблемы: на сегодняшний день – никаких

Как уже раньше писала Dagbladet, о сотрудничестве с норвежской разведкой в АНБ отзывались в весьма похвальных выражениях. В документе, датированном 17.04.2013 года, о службе разведки отзываются как об «образцовом партнере» в Афганистане. Особенно хвалят Норвегию за то, что она предоставила много разведывательной информации об афганских властях.

В документе говорится, что служба разведки Норвегии обеспечивала 53% разведданных о представителях афганских властей, которые АНБ получала от своих союзников.

Из того же документа следует, что АНБ считает службу разведки Норвегии одним из своих двух важнейших иностранных партнеров в том, что АНБ называет технической сигнальной разведкой.

Если верить документу, сотрудничество между АНБ и норвежской разведкой понемногу началось в 1952 году, но официально было закреплено в договоре от 1954 года. В 2013 году американцы считали, что никаких проблем в этом сотрудничестве нет. «Проблемы/задачи в отношениях с партнером: На сегодняшний день никаких», говорится в документу под грифом «совершенно секретно».

Вчера Министерство обороны написало в электронном письме в Klassekampen: «Документы, ставшие объектом утечки, мы не комментируем».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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