Expressen: Русский побеждает? Значит, под допингом!

Эта Олимпиада стала большим прорывом для 21-летнего Дениса Спицова. Сегодня этот суперталант намерен взять очередную медаль.

Но его соперник Морис Манифика (Maurice Manificat) не решается поверить, что Денис чист.

«Еще посмотрим, что выяснится через четыре года», – говорит он.

Россия отстранена от Олимпийских игр 2018 года. Так что россияне выступают под названием Олимпийских атлетов из России (ОАР), и в команде – только те, кого пригласил Международный олимпийский комитет. То есть не звучат имена Сергея Устюгова, Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Зато мы знакомимся с новыми молодыми звездами из России.

Среди них особенно выделяется Денис Спицов.

«Не удивлен»

Он был четвертым в скиатлоне, получил бронзу за 15 километров вольным стилем и взял серебро в эстафете, где бежал за ОАР последний отрезок.

«Вот единственное преимущество всего этого. Мы можем показать наши новые таланты, – говорит главный тренер сборной Маркус Крамер (Markus Cramer). – И Спицов действительно настолько хорош».

Однако не все в восторге от прорыва 21-летнего спортсмена. Когда мы спрашиваем французскую суперзвезду Мориса Манифика, он откровенно недоволен:

«Не удивлен его результатами. В последние недели он был силен. То, что он здесь, – это нормально».

«Еще посмотрим, что выяснится через четыре года», – добавляет Манифика.

Тренер ОАР отвечает

Ясно, что Манифика намекает на допинговый скандал после Сочи-2014, который разразился только через четыре года после Олимпиады.

Маркус Крамер устало улыбается, когда слышит об этих словах Манифика.

«Мы делаем все возможное, чтобы показать миру, что у нас сейчас чистая команда. У Всемирного антидопингового агентства для русских – совершенно особая программа, а наша федерация лыжного спорта вдобавок выделяет дополнительные 300 тысяч евро на проведение дополнительных тестов, и это только в лыжных гонках. Что еще мы можем сделать?»

Крамер продолжает: «Жаль, что Морису так кажется, но надеюсь, что скоро все узнают, что снова могут полагаться на наших лыжников. Потому что они чисты. У нас чистая команда».

Сегодня Морис Манифика и Денис Спицов встречаются на лыжне. Обоих выбрали для участия в командном спринте. Манифика бежит в паре с Ришаром Жувом (Richard Jouve), Спицов – с Александром Большуновым.

Швецию представляют Маркус Хелльнер (Marcus Hellner) и Калле Хальварссон (Calle Halfvarsson).

Источник: ИНОСМИ.РУ

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