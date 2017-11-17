The National Interest: ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО

Пока ВВС готовятся к маловероятному столкновению с почти равными по силам соперниками, такими как Россия и Китай, планирующие органы этого вида вооруженных сил выражают озабоченность в связи с тем, что американская авиация может столкнуться с противником, закупившим средства противовоздушной обороны у русских или у китайцев. Разработчики F-35 подчеркивают, что хотя никаких конкретных конфликтов с какими-либо странами они не ожидают, ВВС должны быть готовы к любым неожиданностям.

ВВС США на своих полигонах и в тренажерных классах отрабатывают выполнение боевых задач на F-35 в условиях противодействия лучших систем ПВО китайского и российского производства, готовясь к тем угрозам, с которыми они могут столкнуться в середине 2020-х годов и далее.

Эти проверки имеют целью отработку задач по преодолению современных систем ПВО, таких как российские зенитно-ракетные комплексы, а также вероятных угроз нового поколения, которые пока не существуют, отмечают представители ВВС США.

Они объясняют, что когда в 2001 году появились угрозы единому ударному истребителю, эти угрозы были сосредоточены в основном в Европе. Речь тогда шла о российских комплексах С-300 разных модификаций. Сегодня же угрозы исходят не только со стороны российских, но также китайских и прочих систем ПВО.

Командование ВВС объясняет, что российские и китайские цифровые зенитно-ракетные комплексы могут менять рабочие частоты и обладают высокой маневренностью.

Угроза со стороны наземных сил и средств ПВО является серьезной проблемой, потому что сегодняшние ЗРК видят самолеты на удалении в несколько сотен километров.

Кроме того, в современной и будущей единой системе ПВО используются более быстродействующие компьютеры, связанные в единую сеть и способные обнаруживать цели, работая в более широком диапазоне частот. Такие характеристики вкупе со способностью обнаруживать самолеты на большем удалении дают средствам ПВО возможность время от времени засекать даже самолеты-невидимки, задействуя свои РЛС кругового обзора.

Российские средства массовой информации недавно заявили о том, что технология «стелс» бесполезна против их ПВО. Российские комплексы С-300 и С-400 считаются одними из лучших в мире. Кроме того, The National Interest сообщал о том, что Москва в настоящее время работает над созданием системы С-500, способной поражать даже малозаметные цели на высоте до 200 километров.

Пока ВВС готовятся к маловероятному столкновению с почти равными по силам соперниками, такими как Россия и Китай, планирующие органы этого вида вооруженных сил выражают озабоченность в связи с тем, что американская авиация может столкнуться с противником, закупившим средства противовоздушной обороны у русских или у китайцев. Разработчики F-35 подчеркивают, что хотя никаких конкретных конфликтов с какими-либо странами они не ожидают, ВВС должны быть готовы к любым неожиданностям.

Боевая подготовка в воздухе с целью противодействия новым угрозам проводится с тем, чтобы проверить F-35 и оценить, в какой мере он может противостоять сегодняшним и будущим средствам ПВО. В этой области предстоит еще много работы в связи с регулярным появлением самых современных и высокотехнологичных средств противовоздушной обороны. По словам конструкторов, важную роль в подготовке к их преодолению играют моделирование и тренажеры.

ВВС планируют представить угрозы и оружие нового поколения на своих первых занятиях по системам вооружений, которые начнутся в 2018 году.

Действуя в моделируемой среде, самолеты F-22 с авиабазы Лэнгли в Виргинии смогут проводить боевые тренировки вместе с F-35 с ВВБ Неллис, штат Невада.

Пилот F-35 может применять РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для обнаружения и уклонения от средств ПВО противника. Бортовая АФАР использует синтетическую апертуру, передающую картину в воздухе и на земле. АФАР также позволяет F-35 вести радиоэлектронную борьбу.

Модернизация F-35 проводится и для того, чтобы оснастить бортовые системы новым программным обеспечением в связи с изменениями характера угроз. Такую технику как РЛС с АФАР, средства электронного нападения и защиты, а также бортовые компьютеры самолета можно обновлять, чтобы они соответствовали уровню угроз.

В том случае, если F-35 не сумеет в полной мере уклониться от наземных средств ПВО, летчик при помощи скорости, маневренности и своих боевых навыков может попытаться защититься от тех средств поражения, которые будут применены против него.

Единый ударный истребитель сможет развивать скорость более 1 700 километров в час, достигая показателя М=1,6. Говорят, что он будет таким же маневренными и быстрым, как F-15 и F-16, обладая при этом дополнительным набором функций и возможностей.

Всего ВВС планируют закупить 1 763 многоцелевых истребителя F-35A. Со временем это будет основная машина истребительной авиации, количество самолетов в которой составляет примерно две тысячи единиц. На сегодня в составе ВВС действуют не менее 83 самолетов F-35A.

Оружие и программное обеспечение F-35 против ПВО противника

Многие боевые возможности единого ударного истребителя включены в экспериментальное программное обеспечение в виде постепенных дополнений (их еще называют вбросами). Каждое такое дополнение призвано совершенствовать технические возможности платформ. В системе единого ударного истребителя имеется более 10 миллионов индивидуальных строк программы.

Скоро F-35 из состава ВВС получат самый современный программный «вброс», называемый 3F. Но военно-воздушные силы работают уже и над четвертым дополнением, которое будет готово к 2020 или 2021 году. После первого «вброса» самолет за два года получит новые программные дополнения, чтобы не отставать от появляющихся угроз.

По словам командования ВВС, первая порция финансирования на программное обеспечение Block IV в сумме 12 миллионов долларов была включена в бюджет 2014 года.

Блоцк IV будет включать в свой состав уникальные системы вооружений зарубежных партнеров, в том числе, британские, турецкие, а также некоторые образцы из европейских стран, рассказали официальные представители ВВС.

Блоцк IV также увеличит зону досягаемости оружия на американском варианте истребителя. Конструируя Block IV, разработчики думали о тех силах и средствах ПВО противника, с которыми этот самолет может столкнуться, начиная с 2020-х и заканчивая 2040-ми годами и дальше.

Что касается вооружения, то Block IV даст F-35 самые современные системы, такие как управляемая бомба Small Diameter Bomb II и GBU-54. Это авиационные бомбы, способные уничтожать движущиеся цели.

В бомбе Small Diameter Bomb II используется трехвариантная система наведения: инфракрасная, в миллиметровом диапазоне и лазерная. Сочетание разных датчиков позволяет этой авиабомбе следить и точно поражать движущуюся цель в любых погодных условиях.

Это четвертое дополнение базируется на предыдущих версиях программного обеспечения самолета.

В системе Block 2B используются элементы программного обеспечения более раннего варианта Block 2Aс каналами передачи данных и интегрированной системой приборов обнаружения. Block 2B позволит истребителю оказывать непосредственную авиационную поддержку и производить пуски ракет средней дальности «воздух-воздух» AMRAAM, сбрасывать корректируемые бомбы JDAM и бомбы с лазерным наведением GBU-12.

Блоцк 3i даст новые боевые возможности самолету, а Block 3F позволит ему намного эффективнее подавлять вражеские средства ПВО.

Кроме того, он увеличит возможности истребителя по доставке средств поражения к цели, поскольку F-35 сможет сбрасывать Small Diameter Bomb, 200-килограммовые JDAM, а также запускать ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» AIM 9Х.

AIM 9Х – это ракета ВВС и ВМС с тепловым самонаведением.

По словам представителей Пентагона, недавно истребитель F-35произвел первый пуск ракеты AIM-9X Sidewinder на полигоне в Тихом океане. Самолет вылетел из Калифорнии с авиабазы Эдвардс и произвел пуск ракеты на высоте 1 800 метров.

В рамках создания и дальнейшего совершенствования F-35 он получил возможность обстрела целей с большими бортовыми углами. Это возможность уничтожать воздушные цели, находящиеся не перед самолетом, то есть, не с нулевыми бортовыми углами.

АИМ-9X имеет корпус с подвижным вектором тяги, а наведение ракеты на цель можно осуществлять при помощи нашлемного прицела.

25-миллиметровая пушка F-35

Истребитель F-35 провел первые воздушные испытания 25-миллиметровой пушки Гатлинга, встроенной в левое крыло самолета. Испытания состоялись 30 октября 2015 года в Калифорнии.

«Это было первое из целой серии летных испытаний, проведенное с целью оценки работы встроенной 25-миллиметровой пушки F-35 в полете на разных этапах выполнения боевой задачи», – говорилось в заявлении Пентагона по итогам проверки.

Пушка Гатлинга дает новые возможности многоцелевому истребителю, так как она позволяет машине эффективнее вести воздушный бой и выполнять задачи по авиационной поддержке сухопутных войск.

Пушка имеет обозначение GAU-22/A. Она встроена в самолет таким образом, чтобы не нарушать его характеристики малозаметности.

Это четырехствольное орудие обладает высокой скорострельностью, что позволяет подавлять противника огнем и быстро уничтожать его цели. Согласно заявлению компании General Dynamics, GAU-22/A способна делать 3 300 выстрелов в минуту.

«Из четырехствольной 25-миллиметровой пушки Гатлинга было сделано три очереди: одна по 30 патронов и две по 60. Встроенная в малозаметный фюзеляж F-35A, эта пушка скрывается за закрытыми дверцами, чтобы уменьшать эффективную площадь отражения вплоть до начала стрельбы», – говорится в сообщении Пентагона.

Первый этап испытаний состоял из 13 наземных стрельб, которые проводились в течение трех месяцев, чтобы проверить степень интеграции пушки в F-35A.

«После этой проверки испытательная команда получила разрешение на проведение второго этапа испытаний. Его цель заключалась в проверке характеристик пушки и степени ее интеграции в раме самолета при ведении стрельбы в воздухе в различных условиях полета и с разной компоновкой вооружения».

Новая пушка будет также сопряжена с программным обеспечением F-35, что даст летчику возможность видеть и уничтожать цель с использованием нашлемного дисплея.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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