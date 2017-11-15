The National Interest: Как США по сути «вторглись» в Россию после Первой мировой

Столетие назад в этом году Октябрьская революция в России ознаменовала создание Советского Союза и рост влияния коммунизма как глобального движения. Однако демонстрация большевиками силы привела к многолетним войнам – гражданским и иным – с участием остатков временного правительства России, их сторонников среди союзных держав и свирепствовавших полевых командиров на всей территории бескрайней Российской империи.

Многие забыли, что в ходе гражданской войны в России с большевиками сражались более 13 000 американских солдат, и около 400 из них сложили головы на мерзлых арктических и сибирских полях сражений в плохо спланированной попытке изменить исход того конфликта.

«Экспедиция белых медведей»

Для оказания содействия российской армии в ее злополучном конфликте с Германской империей союзные державы направляли значительное количество вооружений через арктические порты Мурманска и Архангельска. И когда Ленин стал выводить Россию из Первой мировой войны, европейские державы захотели убедиться, что оружие и боеприпасы не попадут в руки Красной Армии… а если бы они еще и помогли белогвардейцам победить коммунистов, было бы вообще прекрасно.

Париж и Лондон уговорили президента Вудро Вильсона внести свой вклад в многонациональную миссию и отправить в Россию хотя бы одну армейскую бригаду. Американский консул в Архангельске предупреждал, что любое вмешательство чревато неизбежным обострением, а Белая Армия вряд ли одержит верх. В результате Вильсон решил командировать для этих целей две отдельные экспедиции.

Американский экспедиционный корпус в Северной России (ANREF) состоял из пяти тысяч военнослужащих 339-го полка из штата Мичиган, а также инженерных и вспомогательных войск 85-й пехотной дивизии. Отозванным с Западного фронта солдатам были выданы российские винтовки Мосина с продольно-скользящим поворотным затвором (образца 1891 года), поскольку патронов для данного вида оружия имелось в достатке.

В теории американцам нужно было только конфисковать вышеозначенные материалы военного назначения, не принимая чью-либо сторону в гражданской войне. Однако войска Красной Армии разграбили бóльшую часть складов оружия союзных сил в Архангельске, когда в августе 1918 года их вытеснили члены передового отряда британских войск и полсотни моряков с крейсера USS Olympia.

Прибывшие месяцем позже пехотинцы перешли под британское командование и начали шестинедельное наступление, оттеснив войска Красной Армии к Двине и Вологодскому железнодорожному узлу. Однако вскоре американским войскам пришлось встать на защиту ряда опорных пунктов вдоль железнодорожных путей, шедших в Мурманск и соединявших Архангельск с Вологдой. Поддержка тысячекилометровых путей снабжения оказалась сложнейшей задачей, справляться с которой приходилось посредством поездов, пароходов, оленьих упряжек и конных экипажей.

Несмотря на то, что войск англичане выделили не так много, их высокопоставленные офицеры со своим аристократическим гонором крайне возмущали американских пехотинцев. С французскими и особенно канадскими артиллеристами американцы уживались намного лучше. Мирные жители и союзники Белой Армии могли, как считалось, неожиданно переметнуться на другую сторону.

Стремительное падение боевого духа произошло в ноябре 1918 года, когда Первая мировая война была официально завершена, а перемирие с Германией – заключено, но войска из Мичигана по непонятным им причинам продолжали воевать с русскими. Затем вмешался известный всем «генерал Мороз», и по ночам температура стала падать ниже 15 градусов. В пулеметах замерзала охлаждающая жидкость, солдаты лишались конечностей из-за обморожения, а раненые умирали от холода прямо на поле боя. Солдаты бунтовали, а кружащие повсюду вражеские листовки лишь подливали масла в огонь. Американские солдаты стали писать письма и петиции в Белый дом с просьбами отправить их обратно домой.

А наступление Красной Армии продолжалось. 11 ноября 2 500 большевиков при поддержке артиллерийских катеров напали на роту из 300 американских пехотинцев в деревне Тулгас в двухстах милях к югу от Архангельска, захватив их госпиталь. В трехдневном бою пулеметы Льюиса и канадская артиллерия удерживали нападавших в южной половине города; затем американская пехота во главе с лейтенантом Джоном Кадахи организовала неожиданную отчаянную контратаку через леса, заставив красных отступить.

Однако в январе 1919 года дела пошли не так хорошо, и три тысячи большевиков вытеснили тысячу белогвардейцев и насчитывавшую 200 человек американскую стрелковую роту из города Шенкурска. Последние бежали, побросав свои трехдюймовые орудия, а канадские артиллеристы вновь вступили в бой для оказания огневой поддержки, несмотря на смертельное ранение своего командира. Ночью союзные войска отступили по старой дороге, предназначенной для транспортировки древесины.

Спустя два месяца солдаты двух других рот пробрались по пояс в снегу к деревне Большие Озерки и напали на нее. Объединенные силы союзников численностью 2 000 человек в конечном итоге вынудили семь тысяч красноармейцев выйти из боя. Но само дело Белой Армии явно стало рушится.

И наконец, в 1919 году Америка отправила в Мурманск две железнодорожные роты. Вместо помощи несчастным мичиганцам их работа заключалась в обслуживании Арктической железной дороги, а пехотинцы вернулись в Штаты. Их потери составили 305 раненых и 244 погибших, причем жизни 81 человека унесли болезни, по большей части вспышка гриппа во время морского перехода. В 1929 году организованная Ветеранами Иностранных Войн экспедиция вывезла еще сотню тел.

Ветераны, назвавшиеся «Экспедицией белых медведей», организовали общество для сохранения памяти о своих мытарствах. Ознакомиться с сохранившимися архивами можно здесь.

Американцы на страже Транссибирский магистрали

Еще более необычная цель стояла перед американским экспедиционным корпусом «Сибирь», а именно помощь в выводе дружественных чешских солдат.

В 1917 году русская армия создала сорокатысячный Чехословацкий легион из чехов и словаков, стремившихся к независимости своих народов от Австро-Венгрии. Когда большевики приняли решение о прекращении войны с Германией, чехи стали вести переговоры о своей транспортировке поездом во Владивосток, чтобы затем отбыть на родину по морю. Однако в мае 1918 года Леон Троцкий издал указ о разоружении легиона, эшелоны которого контролировали Транссибирскую магистраль на всем ее протяжении (600 000 километров). Но члены легиона взбунтовались.

Вильсон симпатизировал чехам. Кроме того, во Владивостоке было 600 000 тонн легкодоступного военного имущества, а считавшееся союзным семидесятидвухтысячное японское войско бесчинствовало на всей территории региона в погоне за богатыми ресурсами Сибири. В августе 1918 года президент США направил туда вторую тактическую группу под командованием генерал-майора Уильяма Грейвса; в ее состав входило 7 900 военнослужащих, главным образом из 27-го и 31-го пехотных полков и восьмой дивизии. Грейвсу было велено охранять магистраль и сохранять нейтралитет, а госсекретарь сказал ему: «Вы будете ходить по яйцам, начиненным динамитом».

Сибирская экспедиция высадилась на востоке России в портовом городе Владивостоке, который пребывал на тот момент в состоянии хаоса и анархии. Грейвс обнаружил, что спасать доблестных чехов нужды не было: легион отвоевывал бóльшую часть Сибири у ослабленных сил Красной Армии и даже продвинулся на запад с целью захвата царского золотого запаса в Казани! В отличие от окруженных на северо-западе белогвардейцев, чешское наступление представляло большевикам серьезную угрозу.

И тем не менее американские войска взялись за дело: стали охранять Транссибирскую магистраль для обеспечения отхода Чехословацкого легиона в случае соответствующего решения последнего. Мелкие американские гарнизоны растянулись по всей длине железнодорожного полотна, постоянно ремонтируя его после партизанских диверсий и набегов.

В июне 1919 года 400 партизан застали врасплох стоявших лагерем у Романовки американских солдат, убив 24 из 72-х. Другую опасность представляли мародерствовавшие отряды казачьих полевых командиров. При поддержке японцев они грабили местные общины, пытали и насиловали ее членов. Американцам было велено дать им отпор, а казаки в ответ похищали и убивали отдельных пехотинцев.

Другим фактором разрушительного воздействия на экспедиционный корпус «Сибирь» стала русская зима. Пришли холода, а с ними и большевистские контратаки, которые стали вытеснять солдат Чехословацкого легиона из одного города за другим. Однако Грейвс серьезно отнесся к приказу о сохранении нейтралитета и старался избегать наступательных операций против большевиков. Когда в 1919 году началась забастовка шахтеров в долине реки Сучан, он отказался нанести по ним удар – но лишь до того момента, пока один из местных командиров не стал угрожать нападением на американские войска.

В Сибири пехотинцы США вступали в меньшее количество масштабных боевых операций, а дислоцировались там были значительно дольше. Потерявшую 189 солдат экспедицию вывели из региона в начале 1920 года, причем часть одной из рот 27-го пехотного полка сорвала атаку бронепоезда, организованную 80 казаками на станции «Посольская». К тому времени было объявлено о создании нового государства под названием Чехословакия, и более 59 000 чешских легионеров готовы были оставить все захваченное в России добро и вернуться на родину.

На этапе планирования вмешательство Вильсона в русскую революцию имело расплывчатые, ограниченные цели, которые неизбежно достигли масштабов невозможных амбиций. Уход с намеченного курса произошел в результате сотрудничества с символическими союзниками, не разделявшими единых целей, и необходимости сражаться в интересах местных сил, все начинания которых оказывались безуспешны. А американских солдат для удержания огромных районов негостеприимной территории выделено было относительно немного.

Советский Союз позже ссылался на вмешательство США как еще один пример вторжения с Запада, внеся Америку в список исторических врагов наряду с Францией, Германией, Швецией и Польшей. Неловкие мелкомасштабные экспедиционные корпусы, безусловно, не преследовали глобальной цели по свержению правительства в Москве, но стали одним из первых признаков того, что в следующем веке Россия и США будут обречены на постоянное вмешательство в дела друг друга.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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