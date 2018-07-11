РБК. Трамп начинает и проигрывает в торговой войне США с КНР

6 июля, на четвертом месяце подготовки США и КНР к торговой войне, произошло первое столкновение двух крупнейших мировых экономик. Усугубление конфликта ударит по всему миру, считают эксперты, однако его главной жертвой станут США.

Спустя месяцы громких заявлений, взаимных обвинений и неубедительных попыток прийти к компромиссу Вашингтон и Пекин воплотили свои протекционистские угрозы – хлынула первая волна повышенных взаимных пошлин на американские и китайские товары. В пятницу, 6 июля, в 0:01 по вашингтонскому времени (7:01 мск) Служба таможенного и пограничного контроля США (USTR) начала взимать на китайские товары 25-процентные пошлины, утвержденные президентом Дональдом Трампом еще 22 марта.

Управление торгового представителя США (USTR) уточнило, что мера затронула 818 из 1333 обнародованных 6 апреля товарных позиций (*.pdf) и охватывает товары, импорт которых в США составил $34 млрд в прошлом году.

Если противостояние, в которое помимо двух прямых соперников уже вступили ЕС, Мексика, Канада и Россия, перерастет в полномасштабную торговую войну, она ударит по всей мировой экономике, предупреждают эксперты Bloomberg Economics (обзор есть у РБК). При этом главной жертвой глобального конфликта станет его зачинщик – США, заключили они.

Вторая волна затронет 284 товарные позиции из КНР примерно на $16 млрд и вступит в силу позднее, после дополнительного анализа, сообщало USTR. 5 июля Трамп заявил, что это произойдет «через две недели». О том, как США объясняли введение пошлин и какие меры может принять в ответ Китай, РБК подробно писал ранее.

Чем ответил Китай

Своим решением США нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и развязали крупнейшую в экономической истории торговую войну, заявило Министерство коммерции КНР, пообещав ввести ответные меры и обратиться в ВТО. Введенные тарифы «являются типичным за​пугиванием в торговой сфере», которое «поставит под угрозу безопасность глобальных производственных цепочек и процесс восстановления мировой экономики», ударит по транснациональным компаниям, предприятиям и обычным потребителям во всем мире, нанесет ущерб и компаниям в США, и американцам, заявило китайское министерство.

В качестве ответной меры Китай 6 июля в 12:01 по пекинскому времени (7:01 мск) ввел пошлины на американские товары, охватившие 545 товарных позиций на $34 млрд следует из заявления Комиссии по таможенным пошлинам при Госсовете КНР. В частности, в этот список вошли сельскохозяйственные товары, морепродукты и автомобили. Таким образом, китайские меры оказались полностью соразмерны в денежном выражении американским и вступили в силу одновременно с ними.

О введении пошлин в отношении второй группы американских товаров (*.pdf), таких как медицинское оборудование и товары химической промышленности, на $16 млрд (114 товарных позиций) китайские власти объявят позднее, отмечается в сообщении. Всего в списке китайских контрмер 659 товарных позиций.

По оценкам Bloomberg, китайские пошлины могут затронуть шесть секторов американской экономики: сельское хозяйство, технологические фирмы, потребительские товары, авиастроение, услуги и образование.

По оценке группы экспертов, возглавляемой членом комиссии по денежно-кредитной политике Народного банка Китая Ма Юнем, торговая война окажет ограниченный эффект на китайскую экономику, замедлив ее рост на 0,2 п.п., передает «Синьхуа» (в 2017 году китайская экономика выросла на 6,9 %). Эффект для рынков капитала и валютного курса необязательно будет большим, отметил Ма. Кроме того, китайские власти подготовят поддерживающие меры для ослабления удара по тем отраслям, которые больше пострадают от заградительных американских тарифов, заключил экономист.

Торговый объем в $50 млрд, которого касаются две волны американских мер, – лишь 2,2 % китайского экспорта, поэтому прямой макроэкономический эффект для страны выглядит ограниченным и составит лишь 0,1 % от ВВП КНР, подсчитали экономисты JP Morgan.

Что дальше

Эксперты Bloomberg Economics описали четыре сценария торговой войны между Китаем и США. В первом сценарии ущерб для Китая и США оказывается относительно невелик. Даже если экспорт из КНР в США упадет на $50 млрд, ущерб для Китая составит лишь 0,2 % ВВП, а поскольку экспорт будет переориентирован на другие рынки, чистый эффект будет еще меньше. Негативный эффект для США от ответных мер Китая также оценивается в 0,2 % ВВП, а в реальности тоже будет меньше, считают эксперты Bloomberg Economics.

Во втором сценарии в расчет добавляется возможное падение фондовых рынков как реакция на торговую войну. Она грозит спровоцировать масштабную распродажу на рынках акций, считают эксперты Bloomberg Economics. В силу взаимозависимости глобальных финансовых рынков шок на рынке акций США отзовется во всех частях мира (см. график) и ударит по финансам компаний и домохозяйств.

При усугублении торговой войны, по оценке Bloomberg Economics, администрация Трампа введет 10-процентные пошлины на весь импорт в США, а остальные страны ответят зеркально – это третий сценарий. В таком случае за два года мировой ВВП потеряет порядка 0,5 %, или $470 млрд. Удорожание импорта разгонит инфляцию, уменьшит покупательную способность домохозяйств и ограничит потребление. Из-за слабого спроса бизнес сократит инвестиции, что усугубит спад. При этом сценарии Китай теряет 0,5 % ВВП к 2020 году, но ущерб для США будет еще больше – 0,8 % ВВП к 2020 году, поскольку тарифы ударят по торговле Америки со всеми странами, а у Китая и других стран – лишь по двусторонней торговле с США.

Наконец, в четвертом сценарии к предыдущему также добавляется гипотеза об обвале финансовых рынков. Мировой рост может значительно замедлиться в ближайшие годы, но не так существенно, как американская экономика. А эффект для фондового рынка КНР будет не столь значительным – как следствие маленькой роли акций как источника капитала и средства сбережения в китайской экономике.

Другие страны против США

23 марта США объявили о введении пошлин на ввоз стали (25 %) и алюминия (10 %) из всех стран, но отсрочку до 1 июня получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея и страны ЕС. С 1 июня США ввели эти пошлины для Евросоюза, Мексики и Канады.

Мексика 5 июня ввела пошлины в размере 20 % на виски, сталь, овощи, свинину и другие продукты из США.

1 июля ЕС ввел 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию из США на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд).

1 июля Канада ввела пошлины на сталь (25 %), алюминий (10 %) и некоторые другие товары из США, включая виски, кленовый сироп, кофейные бобы и клубничный джем, на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд).

6 июля Россия ответила на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий увеличением ввозных пошлин на ряд американских товаров. Они вступят в силу через месяц и затронут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов, а также оптоволокно. За счет увеличения пошлин на данном этапе будет компенсирована только часть ущерба от ограничений, введенных США, – $87,6 млн из $537,6 млн.

Соответственно, общий импорт этих товаров из США относительно невелик – в 2017 году, по расчетам РБК, не превысил $440 млн. Крупнейшими субпозициями (уровень шести первых цифр товарного кода) являются самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья ($121 млн импорта из США в Россию в 2017 году), бульдозеры, погрузчики, грейдеры, экскаваторы ($104 млн), некоторые насосы и компрессоры ($90 млн), а также «прочая» арматура для трубопроводов, котлов и цистерн ($65 млн). Импорт оптического волокна, затронутого новыми пошлинами, не превышает $20 млн, а инструментов для нарезания резьбы, сверления, растачивания, фрезерования и токарной обработки металла – $7 млн.

Источник: РБК

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