Der Tagesspiegel. Почему так много фаворитов рано выбыло из игры

Тишина после окончания? Нет, этого испанцы не получили. Около 80 тысяч зрителей ликовали на стадионе «Лужники», они не беспокоились о печали сеньоров из Мадрида, Барселоны и Валенсии. Андрес Иньеста ушел в раздевалку с демонстративно опущенной головой, Серхио Рамос просто остался сидеть на газоне, а Жерар Пике так высоко задрал синие шорты, будто собрался еще сходить на пляж. Но это никого не интересовало. Даже то, что великий Иньеста в воскресенье вечером заявил о завершении карьеры в национальной сборной. Малозаметная новость, оказавшаяся в тени великого момента.

Вылет фаворита прошел на фоне ликования аутсайдера. Сначала на стадионе, затем в центре Москвы, на Красной площади, на Тверской улице, перед Большим театром. Россия праздновала летнее чудо, которое кажется еще более удивительным, чем немецкая летняя сказка 12 лет назад.

А мир? Он даровал россиянам неожиданный выход в1/4 финала, победу в серии пенальти над мировыми звездами Иньестой, Рамосом и Пике. Но мир также немного грустит о том, что еще одна великая команда так рано покидает Чемпионат мира. После немцев, португальцев и аргентинцев выбыли и испанцы. Чемпионы мира 2010 года, чемпионы Европы 2008 и 2012 годов. Команда, которую боялись на газоне от Гренландии до Огненной земли, поднялась после временного кризиса и все же оказалась беспомощной в своем падении, как и другие великие команды в эти дни в России.

Массовый вылет фаворитов может показаться странным, однако в каждом случае присутствовала своя логика.

Испанцы нанесли удар против самих себя, заменив главного тренера

Испанцы, вероятно, проиграли единственному противнику, который оказался сильнее, а именно, самим себе. Нужно же было прийти в голову идее за два дня до начала первого матча на чемпионате уволить главного тренера, который с момента своего прихода два года назад не проиграл ни одной игры и создал выдающуюся команду – и только из-за того, что тот в грядущем сезоне будет тренировать «Реал Мадрид». Насколько хорошо могли бы выглядеть испанцы, можно было понять по первому матчу против Португалии, завершившемуся со счетом 3:3. Игра еще проходила под влиянием уволенного Юлена Лопетеги, была видна его работа, игроки исполняли свой последний акт лояльности, который был практически идеален. Затем стало явно заметно, что команды на поле отдавал тот, кому ежедневная работа во время тренировок знакома только в роли заинтересованного телезрителя.

В футболе третьего тысячелетия, возможно, слишком много тактики, но совсем без тактики тоже нельзя. Как иначе объяснить, что блестящие испанцы ничего, вообще ничего не смогли сделать против ограниченных возможностей русских? 1 114 паса насчитали в воскресенье, это рекорд на играх чемпионатов мира, но никто не сумел пробиться вглубь обороны противника. То, что русские выстроят две линии из пяти футболистов перед собственной штрафной, не было неожиданностью. Для этого есть тактические решения. Юлен Лопетеги нашел бы таковое, но его импровизированный преемник Фернандо Йерро эту задачу решить не смог.

О немцах много писали и говорили – об их проблемах в поисках себя, отсутствующей воле к обновлению. Чемпион мира не был так хорош, как думали они сами, и, как ни странно, считал весь мир. А команда, занявшая второе место на чемпионате мира 2014 года? Аргентина, действительно, была серьезным кандидатом на титул чемпиона? Эта команда, хаотично собиравшаяся от одной игре к другой, единственной константой которой был Лионель Месси?

Вылет Аргентины не стало неожиданностью

Игрок Месси при помощи своих ног может исполнять невероятные вещи, но он – совсем не гений, которого из него по этой причине делают. Месси – виртуоз владения мячом, как Владимир Горовиц был виртуозным пианистом, но которому никто не доверил выступать с Берлинским филармоническим оркестром. Драматичной ошибкой аргентинцев на протяжении ряда лет является то, что они подчиняют свой одаренный высочайшими талантами футбол одному единственному игроку, который не способен вести группу. Еще четыре года назад аргентинцы прошли через весь турнир скорее благодаря везению, а не способностям, а финал против немцев был их лучшей игрой – и одной из худших для чемпионов мира, Германии. В этой традиции они выступили и в России, но только еще более растерянные и с большей долей везения, без которого они могли и не выйти из группы. Поражение Аргентины в 1/8 финала против Франции не стало сюрпризом. Стало бы сенсацией, если бы вылетели великолепные французы.

И Португалия зависит от настроения одного солиста. Над Криштиану Роналду можно сколько угодно подшучивать, над его позами на поле, его постоянно меняющейся прическе, его тщательно срежиссированном ликовании. Но в отличие от Месси, он – настоящий лидер, который живет и страдает вместе с командой, все ей отдает и подчиняет. У кого в этом есть сомнения, тому стоит вспомнить финал чемпионата Европы двухлетней давности в Париже, когда Роналду рано выбыл из-за травмы и с поврежденным коленом подбадривал коллег на бровке поля, в перерывах приободрял их, поглаживая по голове, а затем задавал тон во время ликования. В Португалии работает симбиоз «мировая звезда – команда».

Португалия проиграла новому фавориту Чемпионата мира

Почему чемпион Европы все же выбыл в 1/8 финала? Это связано не с Роналду и не с его товарищами по команде. Португальцы показали великолепный матч в 1/8 финала, пока что лучший на этом чемпионате. 90 минут интенсивной игры и страсти без минуты скуки. Но они проиграли команде, которая играла еще более интенсивно и страстно. Уругвай защищается жестко и в то же время грациозно. Тот, кто считает Матса Хуммельса защитником мирового класса, тому лучше не смотреть на Диего Година. Кроме того, у команды великолепное нападение в лице Луиcа Суареса и Эдинсона Кавани. В субботу на поле в Сочи был новый фаворит чемпионата мира. Жаль, что уже в 1/4 финала ему придется сразиться с тяжеловесом.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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