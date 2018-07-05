Epoca. Россия против Хорватии: сценарий прежний – атака от обороны

С одной стороны – команда, которая делает ставку на оборону и «отдает» мяч в распоряжение сопернику. Вместо того, чтобы атаковать, она предпочитает держаться на вторых ролях и мериться силами с противником в серии пенальти. Ее игру отличает активный физический контакт, украденные мячи и нередко фолы. С другой стороны – атакующая и хорошо организованная команда. Зная о перспективе блокировок, она понимает, что полузащитники являются ключом к прорыву этой обороны. Сценарий этот уже хорошо знаком России и Хорватии. Следуя этой тактике, обе сборные уже провели несколько хороших матчей, то же самое, вероятно, повторится в четвертьфинальном столкновении Чемпионата мира по футболу 2018 года – в удивительной связке команд, среди которых только Англии доводилось носить титул чемпиона мира. Исход каждой игры будет зависеть от мельчайших деталей и знания соперника.

В матче против мощной испанской сборной Россия сыграла безупречно. Чтобы обыграть испанцев, тренер Станислав Черчесов создал новую схему: 5-4-1 с пятью защитниками вблизи вратаря Акинфеева. Идея состояла в том, чтобы помешать испанцам завладеть мячом в опасной зоне, на входе в штрафную. Игру отличала синхронность движений и большое число моментов, когда «опекающий» игрок борется с приближающимся противником, а потом возвращается в исходное положение вместо того, чтобы преследовать его по всему полю.

«Опека», которую русские устроили своим соперникам, была настолько совершенной, что Испании, по данным Wyscout, владевшей мячом в три раза больше, чем Россия, представилось только девять возможностей ударить по воротам. Главная заслуга здесь принадлежит русскому «засову», на который уже натолкнулся Египет и Саудовская Аравия. В этих матчах россияне также позволили своим оппонентам играть, однако их цель заключалась не только в том, чтобы предотвратить опасные моменты. Как в игре кошки-мышки, они хотели отвлечь как можно больше противников и пробить брешь в их обороне. Идея заключалась в том, чтобы использовать контратаки – в итоге эта стратегия оказалась успешной. На групповом этапе она позволила сборной России забить восемь голов.

Успех этой тактики стал сюрпризом даже для самих русских. Подготовка к чемпионату мира носила хаотичный характер. Было столько сомнений, что даже накануне первого матча 14 июня не был определен стартовый состав команды. Тренер сборной Черчесов провел несколько тестов и, не найдя надежного защитника, предложил Сергею Игнашевичу вернуться со скамейки запасных. Защитник забил гол Испании, однако он является ключевым элементом защиты, которую удалось прорвать лишь четыре раза за весь чемпионат. И здесь мы видим один аспект, которым может воспользоваться Хорватия: все мячи, оказавшиеся в воротах сборной России, забивались из фиксированной позиции. Этот маневр, ставший поистине повальным увлечением на нынешнем мундиале, выявил недостатки российского позиционирования. У хорватов есть игрок, специализирующийся на самых неожиданных ударах головой и ногами. Это Манджукич.

Хорватия может похвастаться талантом и идеологией, позволяющими ей играть по-другому. Достаточно услышать имена двух игроков в полузащите, чтобы понять, что команда в большой степени заинтересована в качественной и продуманной игре. Модрич и Ракитич – это мозг хорватской сборной. Они играют бок о бок в системе 4-1-4-1 – той же, что использовалась тренером бразильской сборной. Однако хорваты действуют не так, как бразильцы. Они часто меняют положения. Нередко Модрич открывается с правой стороны, а Ракитич продвигается в нападение. Бывает и так, что Ракитич принимает мяч у защитников и передает его Модричу, который тут как тут – на новой позиции. Эта связка обеспечила команде безупречную игру на групповом этапе. Сборная Хорватии добилась трех побед, в том числе в историческом матче с Аргентиной, закончившемся со счетом 3:0. На выходе из группы хорваты только потому не оказались в компании сильнейших, что уступали по количеству голов Бельгии.

Матч против Дании продемонстрировал еще одну сторону команды. В ходе игры, результат которой решался в серии пенальти, доминировала Дания. Талантливая полузащита не смогла найти себе применения – и хуже того: Модрич не смог пробить пенальти в овертайме. Одно из возможных объяснений заключается в смелости противника, который шел вперед и не прекращал нападать. В ходе этих атак хорватская сборная заглохла. По данным Wyscout, за время матча ворота Хорватии 15 раз подвергались ударам датчан. Вратарь пропустил только два из них. Этот показатель довольно высокий и свидетельствует о трудностях, которые испытывают хорваты в попытках остановить маневры своих противников. И происходит это явно не из-за недостатка качества: у хорватов есть защитники, играющие в европейских командах высшего дивизиона, однако их отличает медлительность, особенно в условиях стремительных атак.

Тенденция заключается в том, что контекст предстоящей встречи России и Хорватии уже знаком обеим командам по нынешнему Кубку. Россия будет ожидать игры на своей половине поля и попытается навязать жесткую «опеку». Хорватия будет рассчитывать на синхронность действий своей полузащиты, чтобы прорвать российскую блокаду. В этом знакомом обеим командам сценарии исход матча будут решать детали. У россиян есть шанс воспользоваться небольшими брешами, которые иногда открываются в обороне противника. Тогда как хорваты могут положиться на Луку Модрича – исполнителя штрафных и угловых – с тем, чтобы исследовать возможности голов с фиксированных позиций. Проницательность и умение воспользоваться слабыми местами противника – либо противостоять ему до серии пенальти – решат исход поединка.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.