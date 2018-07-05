Project Syndicate. Стали ли Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft настолько крупными, что с ними не могут справиться государства?

Стали ли технологические гиганты – Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft – настолько крупными, богатыми и мощными, что с ними не могут справится регулирующие органы и политики? Международное инвестиционное сообщество, похоже, придерживается этого мнения, по крайней мере, если заоблачные котировки технологий являются каким-либо показателем. Но, в то время как это может быть хорошей новостью для олигархов технологий, совсем не ясно, хорошо ли это для экономики.

Следует отметить, что в последние десятилетия, технологический сектор был экономической гордостью и радостью Соединенных Штатов, и по-видимому, бесконечным источником инноваций. Скорость и мощь поисковой системы Google, передающая в наше распоряжение удивительные знания, захватывают дух. Интернет-телефония позволяет друзьям, родственникам и коллегам находиться в непосредственном контакте с другой частью света, по очень скромной цене.

Вместе с тем, несмотря на все эти инновации, темпы роста производительности в более широкой экономике остаются низкими. Многие экономисты описывают текущую ситуацию как «второй момент Солоу», ссылаясь на знаменитую заметку известного экономиста Массачусетского технологического института Роберта Солоу 1987 года: «Вы можете видеть компьютерный век повсюду, но только не в статистике производительности».

Для медленного роста производительности, существует множество причин, не в последнюю очередь, десятилетие низких инвестиций после глобального финансового кризиса 2008 года. Тем не менее, должно вызвать беспокойство то, что большая пятерка технологических фирм стала настолько доминирующей, настолько прибыльной и настолько охватывающей, что стартапам стало очень сложно бросать им вызов, и это соответственно, затрудняет инновационную деятельность. Конечно, когда-то, стартапы как Facebook и Google подавили Myspace и Yahoo. Но это было до того, как котировки технологий взлетели в стратосферу, предоставляя укоренившимся игрокам огромное преимущество в финансировании.

Благодаря их глубоким карманам, Big Tech могут проглотить или подавить любую новую фирму, которая прямо или косвенно, угрожает ключевым прибыльным направлениям. Безусловно, бесстрашный молодой предприниматель все еще может отказаться от выкупа, но это легче сказать, чем сделать. Сегодня не так много отважных людей, готовых отказаться от миллиарда долларов в надежде на гораздо большее в будущем. Существует риск того, что технологические гиганты будут использовать свои обширные армии программистов для разработки практически идентичного продукта и свои обширные юридические ресурсы для его защиты.

Компании Big Tech могли бы утверждать, что весь капитал, который они вливают в новые продукты и услуги, продвигает инновации. Однако, можно предположить, что во многих случаях целью является пресечение потенциальной конкуренции в зародыше. Примечательно, что Big Tech, по-прежнему, получают большую часть своих доходов от ключевых продуктов своих компаний – например, Apple iPhone, Microsoft Office и поисковой системы Google. Таким образом, на практике, потенциально разрушительные новые технологии так же могут быть как похоронены, так и поощрены.

Правда, есть успехи. Известная британская фирма искусственного интеллекта DeepMind, которую Google купила за 400 миллионов долларов в 2014 году, похоже и дальше развивается. DeepMind известна разработкой программы, впервые победившей мирового чемпиона Go, поворотный момент, который, по общему мнению, привел к тому, что китайские военные приложили максимальные усилия к тому, чтобы возглавить ИИ. Но, по большому счету, DeepMind скорее является исключением.

Проблема для регулирующих органов заключается в том, что стандартные антимонопольные рамки не применяются в мире, где затраты для потребителей (в основном в форме данных и конфиденциальности) совершенно непрозрачны. Но это служит плохим оправданием для того, чтобы не оспаривать относительно очевидные антиконкурентные действия, как те, когда Facebook купил Instagram (с его быстро растущей социальной сетью) или, когда Google купил своего конкурента по картированию, Waze.

Возможно, самым срочным вмешательством является ослабить хватку Big Tech на наши персональные данные, хватку, которая позволяет Google и Facebook разрабатывать целевые рекламные инструменты, которые берут верх над маркетинговым бизнесом. Европейские регулирующие органы показывают возможный путь следования вперед, даже когда американские регулирующие органы продолжают сидеть сложа руки. Новое Положение по общей защите данных Европейского союза теперь требует, чтобы фирмы разрешали потребителям – пусть даже только находящимся в ЕС – передавать свои данные.

Экономисты Глен Вейль и Эрик Познер в своей важной недавно вышедшей книге Radical Markets, ушли на шаг вперед и утверждают, что Big Tech должны будут платить за ваши данные, вместо того, чтобы требовать их для собственного использования. В то время как практичность этого еще предстоит выяснить, безусловно, индивидуальные потребители должны иметь право знать, каким образом ведется сбор их данных и как они используются.

Несомненно, Конгресс США и регулирующие органы должны обуздать Big Tech также во многих других ключевых областях. Например, Конгресс в настоящее время предоставляет интернет-фирмам настоящую свободу действий в обнародовании фейковых новостей. Если Big Tech платформы не будут придерживаться стандартов, которые параллельны тем, которые распространяются на печать, радио и телевидение, подробная отчетность и проверка фактов останутся вымирающим искусством. Это плохо как для демократии, так и для экономики.

Регулирующим органам и политикам на родине Big Tech пора проснуться. Процветание США всегда зависело от их способности использовать экономический рост для инноваций, основанных на технологиях. Но сейчас Big Tech являются такой же неотъемлемой частью проблемы, как и частью ее решения.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.