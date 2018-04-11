Газета RU. В Чехии найдены кинокадры процесса над расстрелянным руководителем компартии Рудольфом Сланским

В Чехии найдены кинокадры показательного процесса над руководителем местной компартии Рудольфом Сланским, казненным в 1952 году. Кадры могут пролить свет на один из самых громких показательных процессов сталинизма.

В Чехии случайно обнаружены кинопленки, проливающие свет на один самых известных и загадочных открытых процессов в советском блоке в середине XX века. В течение десятилетий так называемый процесс против Рудольфа Сланского, генерального секретаря коммунистической партии Чехословакии, и еще десятерых руководителей КПЧ оброс мифами и домыслами, поскольку после его окончания почти не осталось никаких документальных источников.

Однако теперь этот громкий процесс, завершившийся 65 лет назад, вновь привлек повышенное внимание историков в связи с появлением новых свидетельств –

недавно были обнаружены кинопленки и аудиозаписи, на которых отражен ход судебных заседаний.

Пленки, частично подпорченные плесенью, по предварительным оценкам, содержат многие часы записей, которые велись на протяжении восьми дней процесса. Пленки вместе с миллионами документов о работе Чехословацкой коммунистической партии были найдены спрятанными в фундаменте разрушенного здания в Паненске-Бржежани — общине в Среднечешском крае Чехии, неподалеку от Праги.

Историки считают, что эти записи были сделаны по приказу коммунистических властей при подготовке пропагандистского фильма, который так и не был снят после смерти Сталина, отмечает Guardian.

Непосредственно эти 16 коробок случайно обнаружил некий специалист по банкротствам, который разгребал хлам в старом здании и обратил внимание на надписи, недвусмысленно указывавшие на их содержимое. По странному стечению обстоятельств, обанкротившийся завод находился рядом с замком, который во времена оккупации Чехословакии служил резиденцией Рейнхарда Гейдриха, одного из архитекторов Холокоста, исполнявшего обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии.

По предположению историков, кинопленки были вывезены из хранилищ коммунистической партии и спрятаны после «Бархатной революции» в декабре 1989 года, в результате которой произошел мирных демонтаж социалистического режима в Чехословакии, который существовал 41 год. Историки не берутся сказать, были эти архивы увезены с целью сохранить документы для дальнейшей продажи или же с целью сохранить уникальные материалы, проливающие свет на одну из самых темных страниц в истории компартии ЧССР.

В коробках обнаружена 35-миллиметровая кинопленка хронометражом шесть часов и порядка 80 часов аудиозаписей — сейчас все это передано в Национальный архив кинодокументов Чехии, который уже обратился к правительству с просьбой выделить порядка 360 тыс. евро, требующихся для аккуратного восстановления пленки и подготовки к ее оцифровке.

Михал Брагант, руководитель архива, назвал находку «великой удачей», поскольку она позволит чешским историкам воссоздать кинозапись, запечатлевшую один из известнейших сталинских показательных процессов, лишь малая часть которых была запечатлена на кинопленке. «До сих пор мы мало знаем о событиях XX века. Чем больше люди узнают об этом и об ужасах показательных процессов, тем в большей безопасности будем мы сами, — считает Брагант. — Однажды, когда мы сможем сделать запись доступной для общественности, вы сможете увидеть выражения лиц, движения людей, язык тела… Ведь это не имело ничего общего с честным процессом. Все было отрепетировано».

Рудольф Сланский был чехословацким государственным деятелем еврейского происхождения. В годы Второй мировой войны он боролся с фашизмом, был одним из руководителей Словацкого национального восстания 1944 года, когда часть армии Чехословацкой республики восстала против Вермахта.

После войны он участвовал в Москве в переговорах о послевоенном устройстве Чехословакии. В апреле 1945 года Сланский стал Генеральным секретарем Коммунистической партии Чехословакии.

В июне 1948 года в международном коммунистическом движении начался раскол. Лидер Югославии Иосип Броз Тито считал, что Югославия должна доминировать в Балканской федерации, государстве, создание которого активно обсуждалось после Второй мировой войны, Сланский поддерживал его от лица КПЧ. Сталин же не желал ослабления влияния СССР. Произошел разрыв межгосударственных и межпартийных связей Югославии с СССР. В 1949 году советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. Поддержка Югославии послужила для руководства СССР одним из поводов обвинить Сланского в государственной измене.

На протяжении нескольких следующих лет Сланский неоднократно посещал Москву и вел со Сталиным переговоры о перспективах расширения социалистического сектора в экономике Чехословакии и развитии военного сотрудничества между СССР и Чехословакией. В конце июля 1951 года партийные и государственные органы Чехословакии устроили почетное празднование 50-летнего юбилея Сланского. Было издано его собрание сочинений, в честь Сланского назвали несколько заводов, он был награжден Орденом Социализма

А уже спустя несколько месяцев Сланский был арестован по обвинению в заговоре с целью свержения коммунистического режима и реставрации капитализма. 3 декабря 1952 года он был казнен.

По словам Мартина Вадаса, ветерана чешской киноиндустрии, который помогал идентифицировать найденные материалы, они помогут ученым заполнить многие исторические пробелы: «О процессе Сланского существует распространенное заблуждение, что мы давно знаем все или почти все. Серьезной проблемой является то, что не сохранилось протоколов суда. Официальная стенограмма пропала. Теперь же, с появлением пленки, мы сможем заглянуть в глаза дьяволу».

Источник: Газета RU

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