CounterPunch (США). Джон Маккейн был на службе Машины войны

Автор одного из немногих оппозиционных журналов США эмоционально жестко оценивает «благочестивую канонизацию» покойного сенатора Маккейна пропагандистским мейнстримом США и Конгрессом, называя ушедшего из жизни политика «чемпионом и путеводной звездой» американской Машины войны, а посвященные ему напыщенные траурные мероприятия – вульгарной оргией.

Комедия дель арте по оплакиванию Маккейна разворачивается по всю силу. В ходе вульгарной оргии напыщенных и патетических восхвалений со стороны Конгресса и средств массовой информации происходит его благочестивая канонизация. Противодействовать этой траурной церемонии и выступать с критикой в его адрес, называя вещи своими именами, было бы напрасной тратой сил – как и бесконечные публичные нападки личного характера на Трампа.

Более полезным делом будет изучение страшной американской болезни, в области которой Джон Маккейн был чемпионом и путеводной звездой. Он был сыном и внуком адмирала, до мозга костей военным человеком, он был военным пилотом в ходе войны во Вьетнаме. Его самолет был сбит, а сам он попал в плен – удивительно, что он не был сразу же казнен, – а после освобождения он всю свою жизнь являлся сторонником неограниченного использования военной силы для установления господства Америки в мире.

Ничего необычного в этом нет. Это является основным политическим кредо всех американских политиков, начиная, по крайней мере, с Монро и включая Трампа, Хиллари, Сандерса и Элизабет Уорррен. Самый надежный путь на кладбище для тех, кто хочет сделать политическую карьеру, это считаться «мягким в области обороны» и слышать в свой адрес подобного рода обвинения.

Никто, на самом деле, не упоминает того факта, что оборона этой страны перестала быть необходимой после войны 1812 года, что она не является необходимой сегодня и что эта мистификация существует только для того, чтобы Машина войны могла засасывать в себя наше национальное богатство. Фальшивая по своей сути идея о том, что американцы должны тратить астрономические суммы для «защиты» своего государства и своего народа, приняла характер богооткровенной религии в стране, где миллионы верят в ангелов и в Конец света.

Эта система захвата богатства народа корпоративными силами имперского убийцы сложилась не сразу. Океаны невинной крови были пролиты в мире в результате нашего военного насилия с того момента, когда Куинси Адамс, имея в виду Америку, заявил: «Она не должна направляться за границу в поисках монстров, которых нужно уничтожить».

Вторая мировая война предоставила военно-промышленно-капитолийскому комплексу (Military/Industrial/Congressional Complex) – это выражение Эйзенхауэра – возможность получать баснословные доходы от уничтожения людей, городов и стран. Йозеф Шумпетер намного лучше описал Машину войны: «Созданная войнами, которые нуждались в ней, она теперь создает войны, в которых сама нуждается».

После 1945 года Америка, к тому времени уже находившаяся под ее полным контролем, неустанно рыскала по всему миру, прикрываясь большой и циничной ложью о защите свободы, и делалось это для того, чтобы разжигать, воспламенять и расширять жестокий, разрушительный, вызывающий шок и трепет кровавый праздник, в котором нуждается Машина войны. Тот факт, что Корея, Вьетнам и целый каталог ужасов на Ближнем Востоке, совершенных Соединенными Штатами, были ошибками космического масштаба, – если не считать того, что они являлись дойными коровами для получения денег Машиной войны, – не вызывает большой озабоченности у самой сонной, оболваненной пропагандой и пассивной публики со времен Третьего рейха. Подобные зверства национальных массовых убийц преподносились американцам как защита нашей незаменимой «родины» от «других», от варваров и недочеловеков. Абсурдным образом некоторые из этих «других», в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России организация – прим. ред.), были порождены нашим собственным глубинным государством.

Принято принимать на веру и считать, что американская публика не виновата в наличии у нее глубокой и неустранимой моральной трусости, поскольку эта Машина войны создала для американцев нечто среднее между сумасшедшим домом, наркопритоном и человеческим зоопарком. А как еще можно объяснить то, что они живут с такой невыносимо горькой правдой, правдой о том, что их страна является серийным насильником и убийцей, ненасытным разрушителем многих миллионов жизней простых, невинных людей, ставших ее жертвами?

Вот здесь и вступают в игру Джон Маккейн и ему подобные. Эксплуатируя свои фальшивые и случайно приобретенные полномочия, он стал распространителем колоссального обмана относительно американской чистоты и американского идеализма, этого фасада, скрывающего империалистическую алчность, и сделал карьеру, поддерживая Машину войны и восхваляя ее, в то время как она насиловала людей на планете и в погоне за своим злокачественным обогащением делала американцев слепыми.

Тем не менее Маккейн был всего лишь не совсем нормальным и неправедным инструментом. Он всегда был следствием, симптомом и никогда причиной. Реальным двигателем Машины войны является бессердечный, бездушный, хищнический капитализм. Символом его веры является эксплуатация всего для максимизации прибыли. В закрытой системе соперничающий капитал вступает в конфликты и столкновения. Алчность затуманивает разум и скрывает результаты войны. Самая большая концентрация капитала требует наличия самой ужасной военной системы, в которой насилие занимает место совести. Никогда не было и никогда не будет капитализма без войны.

Оболваненные, сбитые с толку и оседланные отстойным Конгрессом, а также неимоверно глупым, вульгарным Трампом центристские американцы отчаянно ищут какого-то пристанища и бездумно устремляются в объятья новой партии войны, в объятья демократов, стремящихся использовать непристойный 700-миллиардный, поддержанный Маккейном «оборонный» бюджет для оскорбления и провоцирования Китая и России, а также для нападения на Иран. Здесь правят гордыня, ложная бравада и паника; здесь нет самопознания, как нет и давно необходимой печали, сожаления и стыда.

Кармическое возмездие в руках безжалостной Немезиды – вот чего заслуживает Америка.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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