The Independent (Великобритания). Утечка на МКС окружена тайной: гипотезы, версии, комментарии

Инцидент с отверстием, найденным в обшивке Международной космической станции, по-прежнему окутан тайной, говорится в материале Independent. По словам руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, проблема могла возникнуть случайно или была создана умышленно, как на Земле, так и в космосе. Чтобы установить личность виновного в этом инциденте, было начато всеобъемлющее расследование.

Инцидент с отверстием, найденным в обшивке Международной космической станции, по-прежнему окутан тайной. На прошлой неделе НАСА и Российскому космическому агентству пришлось принимать экстренные меры, чтобы заделать отверстие в обшивке лаборатории МКС, через которую воздух постепенно выходил из станции. Экипаж корабля в конце концов заделал дырку эпоксидной смолой, решив эту проблему хотя бы на время.

Сначала астронавты и другие эксперты предположили, что отверстие проделал маленький метеорит, врезавшийся в станцию и пробивший дыру в ее обшивке. «Эта утечка, похоже, произошла в результате удара микрометеорита», – написал ветеран МКС Скотт Келли в одном из официальных твитов.

Но сейчас начали появляться странные сообщения, в которых высказывается предположение, что утечка могла произойти по вине человека. Российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, говорят, что эта проблема, возможно, существовала еще с того момента, как капсула «Союз» отправлялась к МКС, и для ее исправления тогда было найдено временное решение, которое недавно перестало работать.

НАСА сообщило лишь только то, что Российское космическое агентство «созвало комиссию, чтобы провести дальнейший анализ возможной причины утечки». Российское новостное агентство ТАСС передало, что руководитель российского космического агентства Роскосмос сказал, что теорию, согласно которой дыра образовалась в результате удара, сочли неубедительной.

«Мы рассматриваем все версии, – сказал Дмитрий Рогозин, которого цитирует ТАСС, – Версию о метеорите уже отмели, потому что воздействие явно было на обшивку корабля изнутри. Но говорить, что это было на самом деле, пока еще рано. Но, похоже, это было сделано неуверенной рукой… это просто какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Это дело человеческих рук, там видно скольжение сверла по поверхности. Мы никакие версии не отметаем».

Он сказал, что проблема могла возникнуть случайно или была создана умышленно, как на Земле, так и в космосе. Чтобы установить личность виновного в этом инциденте, было начато всеобъемлющее расследование, передает его слова ТАСС.

И НАСА, и Роскосмос подчеркнули, что астронавты не подвергались непосредственной опасности, пока существовала утечка, поэтому, когда было зафиксировано падение давления, их не стали будить. После того, как астронавты проснулись, они вместе с экспертами на Земле провели работу по обнаружению и устранению отверстия, для начала просто-напросто закрыв его пальцем. Как только оно было заделано, давление, судя по всему, стабилизировалось, и астронавты на борту станции вернулись к своему обычному графику.

Утечку отыскали в корпусе корабля «Союз», который состыковался с МКС по прибытии на орбиту. Предполагается, что на «Союзе» космонавты должны вернуться на Землю, и сейчас ведутся работы, чтобы удостовериться, что больше на нем никаких неполадок нет.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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