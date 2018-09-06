Der Tagesspiegel (ФРГ). «Лада» сможет вернуться?

«Лада», культовый российский автопроизводитель с итальянскими корнями теперь принадлежит компании «Рено» и проходит постепенную модернизацию для рынка. Петер Маан пишет в газете «Der Tagesspiegel» о том, что у нового руководителя АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса есть надежда когда-нибудь вывести «Ладу» и на рынки Германии. Но хотя марка все еще продолжает жить, на этих рынках для нее пока нет места.

В районе Столешникова переулка, где расположены самые дорогие магазины Москвы, в постоянных пробках стоят седаны BMW, джипы «Мерседес» и «Порше». Роскошь Запада здесь встречается не только в бутиках Gucci, Armani и Co, но и на дорогах. При всем этом шике и блеске вряд можно поверить в то, что самым продаваемым автомобилем в стране все еще является «Лада». Бывший когда-то объект вожделения можно встретить в других местах страны. В сельских регионах, на гигантских просторах страны с 11 часовыми поясами «Лада» чувствует себя дома.

«Рено» встал у руля «Лады» – российская марка с итальянскими корнями сейчас, как и «Ниссан», «Дачия» и «Мицубиси» является частью семьи компании с эмблемой в виде ромба. Это означает, что «Лада» снова готова к прыжку через российскую границу. Возможно, даже снова на Запад, как это было в 70-ые годы. Тогда первая модель «Лады», аналог легендарного «Фиата 124», была объектом мечты по обе стороны Берлинской стены. На Западе – из-за стоимости в 7 000 марок, а на Востоке – из-за бесконечных сроков поставки. «Лада» была автомобилем высокопоставленных чиновников и заслуженных граждан, которым не хватало денег на «Волгу». После объединения Германии культовая марка, так же как и «Трабант» и «Вартбург», оказалась на обочине.

Новый руководитель

С июня новым руководителем АвтоВАЗа, производящего автомобили «Лада», является Ив Каракатзанис. Компания «Рено» перевела француза из другой дочерней фирмы «Дачия» из Румынии в Россию для продвижения российской марки. «Мы видим, что наши традиционные клиенты возвращаются к «Ладе», – говорит он. – Не только в России, но и в других странах бывшего СССР, таких как Туркмения или Киргизия».

Оба завода оборудованы современной техникой для производства, на конвейерах «Лады» также производятся автомобили «Рено» или «Ниссан», автомобили «Лада» становятся более современными, появляются такие модели как Vesta или X-Ray. Хотя дизайн по западным меркам все еще устаревший, но новое время пришло и в автомобили «Лада» благодаря построению сети в интернете и системам помощи водителю.

Встреча проходит в Тольятти, городе на Волге с населением 700 тысяч человек. Впервые «Лада» пригласила западных гостей сюда 38 лет назад. Автомобильный город вроде Вольфсбурга, где все подчинено господству завода АвтоВАЗ. Московское правительство при Леониде Брежневе за 15 лет до этого заключило соглашение с тогдашним владельцем «Фиата» и передовым капиталистом Джанни Аньелли. «Фиат» должен был помочь развивать автопроизводство и на месте производить свою известнейшую модель «Фиат 124».

Для этого были необходимы тысячи рабочих. Количество жителей небольшого города выросло с 62 тысяч в 1961 году до полумиллиона через 20 лет. Однако инфраструктура – рестораны, театры или спортивные сооружения – не появилась. Тогдашний директор заявил, что он в первую очередь в понедельник уволит половину сотрудников, потому что тоску из-за унылости города они запивали водкой.

По сравнению с расположенной в 1 000 км Москвой Тольятти все еще является другим миром. Автомобили «Лада» составляют 80 % автомобилей на улицах города с панельной застройкой. Но все же в городе есть магазины, торговые центры, кинотеатры и парки. А для душевного покоя здесь построен Спасо-Преображенский собор высотой 62 метра с пятью золотыми куполами. Заказчиком и кредитором строительства, конечно, выступило предприятие АвтоВАЗ. Новый глава и мажоритарный акционер «Рено» за пределами завода практически незаметен. Топ-менеджеры из Франции проживают в отличном отеле на Волге, который во время проведения чемпионата мира по футболу занимала сборная Швейцарии.

Но до западного лоска столицы Тольятти, получившему свое название в честь бывшего руководителя итальянской коммунистической партии, еще далеко. Пионеры «Лады» еще сегодня смеются над шуткой истории – именно Пальмиро Тольятти в 20-ые годы организовал забастовку в Италии, которая привела влиятельный концерн «Фиат» на грань банкротства.

Ив Каракатзанис часто бывает на этом крупнейшем заводе России. Он рассказывает о прогрессе в плане качества и эффективности, активной команде и больших целях. В скором времени каждый пятый проданный в России автомобиль будет «Лада», произведенная рабочими, прошедшими обучение у специалистов «Рено», и при помощи роботизированной техники, количество которой однако по сравнению с современными японскими и немецкими заводами, невелико.

Член семьи «Рено»

Марка «Лада» должна вновь выйти на рынки других стран. В настоящее время экспортируется только порядка 25 из 500 тысяч автомобилей в год, большая часть из них – в соседние страны. В фокусе сейчас находятся еще и азиатские страны с отложенным спросом. А Германия? Каракатзанис не избегает этого вопроса и подробно рассказывает о еще не решенных задачах. «У нас прежде всего есть проблемы с двигателями. Хотя они современные и экономичные, но не дотягивают до строгих экологических норм ЕС». Переоснащение потребует больших затрат, чем экспорт сегодняшних моделей «Лады» мог бы принести прибыли. Новый руководитель компании называет еще один аспект. «Лада» как и «Дачия» является членом семьи «Рено». А в Западной Европе модели «Дачия» образуют нижний ценовой сегмент со стоимостью от 10 тысяч евро. Здесь для «Лады» нет места – по крайней мере, в настоящий момент«.

Но Каракатзанис раскрывает некоторые детали и рассказывает о современном внедорожнике, представленном сейчас на Московскомавтосалоне. «С таким автомобилем, который не пересекается с моделями „Дачии" и соответствует предписаниям ЕС, мы можем занять нишу и, например, вывести марку „Лада" и в Германию».

При этом марка все еще продолжает жить, хотя и «на медленном огне». Один частный импортер из Гамбурга на протяжении ряда лет предлагает покупателям ряд моделей российского автопроизводителя. Поскольку речь идет только о небольших количествах, нормы ЕС действуют лишь ограниченно. Так, самый дешевый автомобиль в Германии носит имя «Лада». «Лада Калина» – пятиместный седан длиной 3,9 метра с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 87 л.с. – стоит 7 460 евро. А нестареющая классика, внедорожник «4×4» (ранее – «Лада Нива») стоит от 11 090 евро.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.