Звезда «Миллионера из трущоб» станет новой девушкой Бонда

Контракт на роль новой девушки Джеймса Бонда достался 25-летней индийской актрисе Фриде Пинто.

«Звезда "Миллионера из трущоб" получила достойное предложение из Голливуда», — заявил партнер актрисы по этому фильму Дев Пател.

Новый фильм о похождениях агента 007 под рабочим названием «Собственность леди» будет сниматься в Афганистане. Начало съемок запланировано на июнь, а выход фильма, по планам продюсеров, может состояться уже в ноябре-декабре 2011 года.

Величина гонорара, который получит Пинто за участие в фильме, пока не разглашается.

Как утверждают близкие друзья актрисы, она мечтала стать новой девушкой Бонда, «но очень переживала, будучи не вполне уверенной в том, что справится с этой задачей, и потому колебалась, принимая предложение».

Режиссер Сэм Мендес выбрал индийскую актрису, предпочтя ее Анджелине Джоли, Меган Фокс и Дженнифер Энистон, сообщает NEWSru.com.