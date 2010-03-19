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Отчет о многолетней службе в фотографиях

19 марта 2010 12:22
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Экс-замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Вячеслав Алешка представил фотоотчет многолетней службы на страже природы.

В Национальном историческом музее открылась экспозиция «Беларусь заповедная» необычного автора. Красивые пейзажи и рисунки фотоохоты, которой автор посвятил почти полвека, раскрывают изысканность и гармонию удивительной белорусской природы. Экспозиция «Беларусь заповедная» включает семьдесят лучших работ напечатанных на холсте, по уникальной технологии.

Вячеслав Алешка, фотохудожник:
Я увлекался именно фотоохотой. Поэтому знал места, изучал биологию этой птицы или зверя. Также с помощью работников леса, лесной охраны. Они подсказывали, чем можно привлечь зверей и птиц, на каком переходи или тропе их ожидать.

# Культура # Выставки

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