Отчет о многолетней службе в фотографиях

Экс-замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Вячеслав Алешка представил фотоотчет многолетней службы на страже природы.

В Национальном историческом музее открылась экспозиция «Беларусь заповедная» необычного автора. Красивые пейзажи и рисунки фотоохоты, которой автор посвятил почти полвека, раскрывают изысканность и гармонию удивительной белорусской природы. Экспозиция «Беларусь заповедная» включает семьдесят лучших работ напечатанных на холсте, по уникальной технологии.

Вячеслав Алешка, фотохудожник:

Я увлекался именно фотоохотой. Поэтому знал места, изучал биологию этой птицы или зверя. Также с помощью работников леса, лесной охраны. Они подсказывали, чем можно привлечь зверей и птиц, на каком переходи или тропе их ожидать.