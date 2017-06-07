«Золотая коллекция белорусской песни» шагает по стране: 7 июня концерт пройдет в Бобруйске

Почти 3-часовое шоу на родном языке, без сомнения, станет настоящим культурным событием. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – получить настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады вскоре смогут и жители других городов. На очереди Гродно, Борисов, Молодечно. А в Минске выступление артистов пройдет в сопровождении президентского оркестра.