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«Золотая коллекция белорусской песни» шагает по стране: 7 июня концерт пройдет в Бобруйске

07 июня 2017 06:06
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Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» продолжает большой гастрольный тур. 7 июня грандиозный проект телекомпании СТВ принимает Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотая коллекция белорусской песни» шагает по стране: 7 июня концерт пройдет в Бобруйске-1

Почти 3-часовое шоу на родном языке, без сомнения, станет настоящим культурным событием. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – получить настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады вскоре смогут и жители других городов. На очереди Гродно, Борисов, Молодечно. А в Минске выступление артистов пройдет в сопровождении президентского оркестра.

# Культура # Золотая коллекция белорусской эстрады

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