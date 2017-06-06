Белорусская мудрость в иероглифах: в НАН презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык

Новости Беларуси. Две культуры – один путь. Теперь с белорусскими образцами мудрости смогут познакомиться и в Китае. В Национальной академии наук презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над книгой лингвисты и литераторы вместе с переводчиками работали больше года. Чтобы получить уникальный труд, им пришлось переработать около 12 тысяч пословиц и поговорок. Рядом с иероглифами – авторские иллюстрации.