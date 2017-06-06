Белорусская мудрость в иероглифах: в НАН презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык

Новости Беларуси. Две культуры – один путь. Теперь с белорусскими образцами мудрости смогут познакомиться и в Китае. В Национальной академии наук презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над книгой лингвисты и литераторы вместе с переводчиками работали больше года. Чтобы получить уникальный труд, им пришлось переработать около 12 тысяч пословиц и поговорок. Рядом с иероглифами – авторские иллюстрации.
Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси:
Через малые жанры фольклора были переведены на китайский язык. духовные ценности: уважение к труду, к отчему дома, святость материнства, толерантность. У нас, например, понимается, что птицы летят в небесах, а в Китае несколько наоборот – небеса движут птицами.
Этим трудом авторы открывают серию книг для китайского читателя. Уже в 2017 году переведут наши загадки и сказки. Всего в печать выйдут пять томов.