Дзень памяці Ефрасінні Полацкай: ушанаваць святую сабраліся паломнікі з усёй Беларусі

В храмах древнего Полоцка сегодня прошли божественные литургии. Состоялся и крестный ход к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. Он объединил более тысячи паломников не только из Беларуси.

Анастасiя Бут, СТБ:

Яна нарадзілася ў сям’і полацкага князя. Але адмовілася ад тытула і багацця. Прадслава, гэта свецкае імя прападобнай Ефрасінні, таемна ад бацькоў пастрыглася ў манахіні. І свой шлях як нявеста Хрыста пачала менавіта тут, у Сафійскім саборы. Яго, дарэчы, пабудаваў яе дзед – Усяслаў Чарадзей.

Сёння гэта помнік архітэктуры ХІ-ХVIII стагоддзяў. У ім размяшчаецца музей і канцэртная зала. І только раз на год – 5 чэрвеня – сабор зноў ператвараецца ў дзеючы храм. Тут адбываецца ўрачыстая літургія ў памяць прападобнай Ефрасінні Полацкай. І адсюль штогод выпраўляецца самая вялікая колькасць удзельнікаў хроснага ходу.

Ніна Касцюк, верніца:

Мы приехали из Брестской епархии, группа паломников, чтобы побывать и принять участие в этом празднике. Это такой душевный подъем. Это такой живой источник для души. Не рассказать.

Лія Кухарэнка, верніца:

Когда приезжали, молились, прикладывались, просили. Потому что знаем: все от Господа, все от Матери Божьей и от святых. И от преподобной нашей матушки Евфросинии Полоцкой.

Яна і сёння дапамагае тым, хто верыць. Тысячы людзей едуць у Полацк, каб ёй пакланіцца. Заўсёды просяць аб самым патаемным.