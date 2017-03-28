«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы

Новости Беларуси. Больше половины билетов на первый концерт «Золотой коллекции белорусской песни» уже распроданы. Премьерное шоу грандиозного проекта СТВ состоится 18 апреля в Солигорске. В 2017 году формат новый: теперь полюбившиеся концерты отправляются в турне по стране. Яркую программу увидят в Бресте, Гомеле, Новополоцке и Бобруйске и Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Главная задача проекта – не просто вспомнить песни, которые мы любим, поем за столом, когда нам хорошо, плохо, но и возродить те песни, которые, возможно, забыты, которых, возможно, нет сегодня ни фонограмм, они не звучат в эфире.

Необычное исполнение и новую аранжировку дорогих каждому белорусу песен артисты гарантируют. А на сцене только самые любимые коллективы. В проекте нашего телеканала принимают участие Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, «Песняры» и «Сябры».